Σε νέο γύρο κινητοποιήσεων ετοιμάζεται να εισέλθει η Γαλλία, καθώς το κίνημα των «κίτρινων γιλέκων» σχεδιάζει νέα διαδήλωση στο Παρίσι το ερχόμενο Σάββατο, ενώ τα εργατικά συνδικάτα προαναγγέλλουν γενική απεργία για τις 5 Νοεμβρίου.

Η γαλλική πρωτεύουσα προετοιμάζεται για τη «δεύτερη πράξη» των διαδηλώσεων, μετά τα εκτεταμένα επεισόδια και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν το προηγούμενο Σάββατο, με τις αρχές να βρίσκονται αντιμέτωπες με την πρόκληση της διατήρησης της δημόσιας τάξης.

Από τη Βαστίλη στην Όπερα η σχεδιαζόμενη πορεία

Εκπρόσωπος των «κίτρινων γιλέκων» ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές του Παρισιού για την πρόθεση του κινήματος να πραγματοποιήσει νέα κινητοποίηση το Σάββατο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των διοργανωτών, η διαδήλωση αναμένεται να ξεκινήσει το μεσημέρι και να ολοκληρωθεί τις πρώτες απογευματινές ώρες.

Η προτεινόμενη διαδρομή προβλέπει την έναρξη της πορείας από την πλατεία της Βαστίλης και την κατάληξή της στην περιοχή της Όπερας, στο κέντρο του Παρισιού.

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν γνωστοποιήσει εάν θα εγκρίνουν τη συγκεκριμένη διαδρομή ή εάν θα προτείνουν κάποια εναλλακτική.

Τι ζητούν τα «κίτρινα γιλέκα»

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων του κινήματος βρίσκεται η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η προστασία της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των διαδηλωτών, τα βασικά αιτήματα είναι το πάγωμα των τιμών στα προϊόντα πρώτης ανάγκης, στη βενζίνη και στο φυσικό αέριο.

Οι διοργανωτές επιδιώκουν, μέσω των κινητοποιήσεων, να ασκήσουν πίεση στη γαλλική κυβέρνηση για τη λήψη μέτρων που θα περιορίσουν την οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών.

Γενική απεργία στις 5 Νοεμβρίου προαναγγέλλουν τα συνδικάτα

Παράλληλα με τις κινητοποιήσεις των «κίτρινων γιλέκων», τα γαλλικά εργατικά συνδικάτα προετοιμάζουν νέα απεργιακή δράση.

Εκπρόσωποί τους συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό της Γαλλίας και γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε γενική απεργία την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.

Η επικεφαλής της CGT, Σοφί Μπινέ, κάλεσε μαθητές και φοιτητές να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις που σχεδιάζονται για εκείνη την ημέρα.

Παράλληλα, ζήτησε από τα μέλη του συνδικάτου να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των διαδηλωτών κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Εξαντλημένοι αστυνομικοί και πυροσβέστες μετά τα επεισόδια

Σύμφωνα με τα οσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ προβληματισμό προκαλεί η κατάσταση των δυνάμεων ασφαλείας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, οι οποίες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τα επεισόδια της προηγούμενης κινητοποίησης.

Εκπρόσωπος των αστυνομικών και των πυροσβεστών κατήγγειλε την εξουθένωση του προσωπικού, έπειτα από τις απαιτητικές επιχειρήσεις των τελευταίων ημερών.

Παρά την κόπωση, διαβεβαίωσε ότι οι δυνάμεις θα βρίσκονται και πάλι στο κέντρο του Παρισιού το ερχόμενο Σάββατο, επικαλούμενος το πατριωτικό τους καθήκον.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην απόφαση των αστυνομικών αρχών για τη διαδρομή της νέας πορείας, καθώς και στα μέτρα που θα ληφθούν προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη των βίαιων επεισοδίων.

Αναβολές σε Τουλούζη και Μπορντό

Στην αναβολή ποδοσφαιρικών αγώνων που ήταν προγραμματισμένοι για το ερχόμενο Σάββατο προχωρούν οι γαλλικές Αρχές, εν μέσω των προετοιμασιών για τον νέο γύρο διαδηλώσεων στη χώρα.

Η απόφαση ανακοινώθηκε από τη γαλλική αστυνομία, σε συνεργασία με τη γαλλική ένωση επαγγελματικού ποδοσφαίρου, καθώς οι αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης επηρεάζουν τον προγραμματισμό των αθλητικών διοργανώσεων.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένοι ποδοσφαιρικοί αγώνες στην Τουλούζη και στο Μπορντό, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναβληθούν και άλλες αναμετρήσεις.