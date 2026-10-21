Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία η αποκάλυψη ότι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν μπροστά από το ζαχαροπλαστείο της οικογένειας της συζύγου του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, Μπριζίτ, προκειμένου να το προστατεύσουν από ταραχοποιούς και πλιατσικολόγους, την ώρα που άλλες επιχειρήσεις παραδίδονταν στις φλόγες. Βίντεο που καταγράφηκε την πιο ταραχώδη ημέρα της τρέχουσας αντικυβερνητικής εξέγερσης δείχνει το κατάστημα στην Αμιένη, στη βόρεια Γαλλία, να περιβάλλεται από τουλάχιστον δύο διμοιρίες των CRS, των επίλεκτων Μονάδων Δημοκρατικής Ασφάλειας της γαλλικής αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί τοποθέτησαν τα οχήματά τους μπροστά από το ζαχαροπλαστείο «Ζαν Τρονιέ», αφήνοντας άλλες επιχειρήσεις χωρίς αντίστοιχη προστασία. Το κατάστημα ιδρύθηκε το 1872 από τον πατέρα της Μπριζίτ Μακρόν, συζύγου του Γάλλου προέδρου, η οποία είναι σήμερα 73 ετών και πριν από τον γάμο της έφερε το επώνυμο Τρονιέ. Η οικογένεια δραστηριοποιείται επί γενιές στον χώρο της σοκολατοποιίας και είναι γνωστή για τα μακαρόν της, ενώ τα κέρδη από την πώλησή τους κατανέμονται στα μέλη της οικογένειας που διαθέτουν μερίδια στην επιχείρηση.

Η υπόθεση προκάλεσε οργή ακόμη και σε αστυνομικούς που θεώρησαν άδικο να καλούνται να φυλάσσουν το συγκεκριμένο κατάστημα, ενώ άλλες επιχειρήσεις έμεναν εκτεθειμένες. Κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου ταραχών σε ολόκληρη τη Γαλλία, τουλάχιστον 2.000 καταστήματα και επιχειρήσεις έγιναν στόχος επιθέσεων. Οι δράστες έσπασαν βιτρίνες, ξήλωσαν προστατευτικά κιγκλιδώματα και αφαίρεσαν εμπορεύματα αξίας εκατομμυρίων λιρών.

Την Τετάρτη, το συνδικάτο αστυνομικών Alliance Police Union δημοσίευσε στο διαδίκτυο ανακοίνωση με αιχμές κατά του Εμανουέλ Μακρόν. «Κύριε Μακρόν, η Δημοκρατία δεν είναι ιδιωτική σας περιουσία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, ζητώντας εξηγήσεις από τον πρόεδρο, το συνδικάτο έθεσε το ερώτημα: «Υπενθυμίστε μας, κύριε πρόεδρε: έχουν όλοι οι Γάλλοι το δικαίωμα στο ίδιο επίπεδο προστασίας;».

Η γαλλική ερευνητική εφημερίδα «Λε Κανάρ Ανσενέ» (Le Canard Enchaîné), η οποία χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στη χώρα, υποστηρίζει ότι η μονάδα των CRS «στάλθηκε ειδικά για να φρουρεί το κατάστημα». Σήμερα, το ζαχαροπλαστείο διευθύνεται από τον Ζαν-Μπατίστ Τρονιέ, ανιψιό της Μπριζίτ Μακρόν. Ο ίδιος κατοικεί στο διαμέρισμα πάνω από το κατάστημα και τον Μάιο του 2023 είχε δεχθεί άγρια επίθεση από διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, όταν προσπάθησε να προστατεύσει την επιχείρηση. Τρεις άνδρες οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη για την υπόθεση, με τους δύο να καταλήγουν στη φυλακή για βίαιη διατάραξη της δημόσιας τάξης.

Καθώς οι αντιδράσεις για την προνομιακή μεταχείριση που φέρεται να απολάμβανε το «Ζαν Τρονιέ» συνεχίζονταν, η Νομαρχία του νομού Σομ, πρωτεύουσα του οποίου είναι η Αμιένη, έσπευσε να υπερασπιστεί την πλευρά των Μακρόν. Παρά τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, η ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τετάρτη αναφέρει: «Ο νομάρχης της Σομ διαψεύδει τον ισχυρισμό ότι προσωπικό των CRS διατέθηκε για την προστασία του καταστήματος Τρονιέ».

Στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται: «Αρκετές εκατοντάδες εχθρικά διακείμενα άτομα πέρασαν σχεδόν τρεις ώρες προσπαθώντας να παραβιάσουν τα οδοφράγματα που είχαν στηθεί για την προστασία των εμπορικών δρόμων στο κέντρο της πόλης. Κατά συνέπεια, μια διμοιρία των CRS αναπτύχθηκε επειγόντως στην Αμιένη, εκείνο το βράδυ, προκειμένου να ενισχύσει τις τοπικές δυνάμεις και να διασφαλίσει την προστασία όλων των επιχειρήσεων στο κέντρο της πόλης».

Παράλληλα, ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του βρέθηκαν στο στόχαστρο επικρίσεων επειδή, το βράδυ της Παρασκευής, όταν άρχισαν οι σοβαρότερες ταραχές, παρακολουθούσαν συναυλία της Σελίν Ντιόν. Ο 48χρονος Γάλλος πρόεδρος και η πρώτη κυρία καταγράφηκαν σε βίντεο να χορεύουν στη συναυλία της παγκόσμιας σταρ, η οποία πραγματοποιήθηκε στα προάστια του Παρισιού.

Το ζευγάρι βρισκόταν σε ιδιωτικό θεωρείο στην «Πλενιτούντ Αρένα» (Plenitude Arena), στη Ναντέρ. Η εικόνα τους προκάλεσε σχόλια από όσους τη συνέκριναν με μια «στιγμή Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ και Μαρίας Αντουανέτας», παραπέμποντας στον βασιλιά και τη βασίλισσα της Γαλλίας την περίοδο της Επανάστασης του 1789. Λίγες ώρες αργότερα, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, συγκρούστηκαν με βαριά οπλισμένες αστυνομικές δυνάμεις καταστολής, μεταξύ των οποίων και οι CRS, ενώ παράλληλα έβαλαν φωτιές.

Η Μαρία Αντουανέτα έχει συνδεθεί με τη φράση «Ας φάνε παντεσπάνι», την οποία φέρεται να είπε όταν ενημερώθηκε για τις χρόνιες ελλείψεις ψωμιού στη Γαλλία. Οι ελλείψεις αυτές συνέβαλαν στην εξέγερση του 1789, όταν πολλοί Γάλλοι πολίτες βρίσκονταν αντιμέτωποι με την πείνα.

Η τελευταία αυτή κοινωνική εξέγερση ακολουθεί εβδομάδες διαμαρτυριών από μαθητές και φοιτητές κατά της επιδεινούμενης κατάστασης στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στο κύμα κινητοποιήσεων έχουν πλέον προστεθεί και άλλες κοινωνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων τα «Κίτρινα Γιλέκα» (Gilets Jaunes), τα οποία έχουν προγραμματίσει νέα μαζική διαμαρτυρία για το προσεχές Σάββατο.