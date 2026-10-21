Μια επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος από τον σουδανικό στρατό προχθές Δευτέρα σκότωσε 153 ανθρώπους σε μια αγορά στη διαφιλονικούμενη επαρχία Αμπιέι, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που είναι πιθανό να αυξηθεί, δήλωσε σήμερα ένας τοπικός αξιωματούχος.

Ένας αρχικός απολογισμός που δημοσιεύθηκε χθες ανέφερε 53 θανάτους στην επιδρομή της Δευτέρας.

Το Σουδάν έχει βυθιστεί σε πόλεμο ανάμεσα στις Σουδανικές Ένοπλες Δυνάμεις και τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) από τον Απρίλιο του 2023 και η σύγκρουση έχει επεκταθεί πέρα από τα σύνορα της χώρας, απειλώντας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή.

Το Νότιο Σουδάν κήρυξε την ανεξαρτησία του από το Σουδάν το 2011. Από τότε, οι δύο χώρες διεκδικούν την πλούσια σε πετρέλαιο Αμπιέι, η οποία έχει κοινή διοίκηση. Συνορεύει με την περιοχή Κορντοφάν του Σουδάν, που έχει καταστεί το κύριο κέντρο των μαχών στον πόλεμο στο Σουδάν.

Στη σύγκρουση έχουν εμπλακεί τοπικές παραστρατιωτικές οργανώσεις και ξένες δυνάμεις, προκαλώντας αυτό που τα Ηνωμένα Έθνη περιέγραψαν ως τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο.