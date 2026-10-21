Την απελευθέρωση του Στίβεν Χάμπαρντ, του 74χρονου Αμερικανού πολίτη που κρατούνταν στη Ρωσία από το 2022, ανακοίνωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι βρίσκεται στο αεροδρόμιο Πούλκοβο της Αγίας Πετρούπολης.

Ο Ρώσος πρόεδρος δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις, ενώ η ανακοίνωση έγινε κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο, Στιβ Γουίτκοφ, στην Αγία Πετρούπολη.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έθεσε υπόψη του Ρώσου ομολόγου του το ζήτημα του Στίβεν Χάμπαρντ και άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται σύντομα να υπάρξουν εξελίξεις στην υπόθεση.

Ο Χάμπαρντ, ένας συνταξιούχος δάσκαλος από το Μίσιγκαν, εξέτιε ποινή σχεδόν 7 ετών κάθειρξης στη Ρωσία, αφού καταδικάστηκε για μισθοφορική δράση σε δίκη που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Είχε συλληφθεί τον Απρίλιο του 2022 στην πόλη Ιζιούμ, στην ανατολική Ουκρανία, όπου, σύμφωνα με Ρώσους εισαγγελείς, στελέχωνε φυλάκιο του ουκρανικού στρατού.

Ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι ο Χάμπαρντ δήλωσε στη διάρκεια της δίκης του ένοχος. Όμως, ο δικηγόρος του στις ΗΠΑ, ο Μάρτιν Ντε Λούκα, είχε δηλώσει στο παρελθόν στο Reuters ότι ο Χάμπαρντ του είχε πει ότι οι κατηγορίες σε βάρος του είναι ψευδείς και ότι δεν ανήκε σε καμία μάχιμη ή στρατιωτική μονάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χάμπαρντ ήταν ο μοναδικός Αμερικανός που κρατούνταν από τη Ρωσία και είχε χαρακτηριστεί από την Ουάσιγκτον «αδίκως κρατούμενος».