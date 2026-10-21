Η δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, Έλενα Κέιγκαν, δήλωσε σήμερα ότι η συντηρητική πλειοψηφία του δικαστηρίου αυτού υπονόμευσε τη δημοκρατία και «δημιούργησε μια κούρσα προς τον πάτο» με τον τρόπο που οριοθετούνται οι εκλογικές περιφέρειες.

Η Κέιγκαν, μία από τους τρεις φιλελεύθερους δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου, είπε στους φοιτητές της νομικής σχολής του Καθολικού Πανεπιστημίου ότι οι συντηρητικοί διευκόλυναν την αύξηση της πολιτικής πόλωσης με το να μην χαλιναγωγήσουν τις κομματικές μεροληπτικές οριοθετήσεις εκλογικών περιφερειών, στο πλαίσιο των οποίων πολιτείες χάραξαν εκ νέου τα όρια των εκλογικών περιφερειών με βάση τις κομματικές προτιμήσεις των ψηφοφόρων ώστε να προωθήσουν τους υποψηφίους ενός πολιτικού κόμματος.

Τα τελευταία χρόνια, δήλωσε η Κέιγκαν, «και τα δύο πολιτικά κόμματα έχουν εμπλακεί σε μια κούρσα προς τον πάτο όσον αφορά αυτές τις κομματικές μεροληπτικές οριοθετήσεις εκλογικών περιφερειών, στερώντας ουσιαστικά από μάζες πολιτών τα δικαιώματά τους για ισότητα στην ψήφο».

Η κομματική μεροληπτική οριοθέτηση των εκλογικών περιφερειών οδηγεί τους πολιτικούς υποψηφίους «προς τα άκρα, επειδή το μόνο πράγμα για το οποίο πρέπει να ανησυχεί κανείς πλέον είναι να μην χάσει στις εσωκομματικές προκριματικές εκλογές», δήλωσε η Κέιγκαν.

«Αυτό αυξάνει ακόμα περισσότερο την πόλωση σε μια χώρα, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι δυστυχώς ήδη υπερβολικά πολωμένη», υπογράμμισε η Κέιγκαν. «Σ’ αυτές τις εκλογές και στις επόμενες, βλέπουμε μεγάλες πολιτείες με σημαντικούς αριθμούς ανθρώπων που ψηφίζουν τους Ρεπουμπλικανούς και που ψηφίζουν τους Δημοκρατικούς και καταβάλλεται προσπάθεια να γίνουν οι πολιτείες αυτές εντελώς κόκκινες ή εντελώς μπλε με τρόπο που πιστεύω ότι είναι πολύ καταστροφικός για τη δημοκρατία μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τον Απρίλιο, το Ανώτατο Δικαστήριο, στο οποίο οι συντηρητικοί πλειοψηφούν 6 προς 3, αποδυνάμωσε πλήρως έναν πυλώνα του Νόμου περί Εκλογικών Δικαιωμάτων, ενός εμβληματικού νόμου του 1965 για τα πολιτικά δικαιώματα που είχε ως στόχο την πρόληψη των φυλετικών διακρίσεων στην ψηφοφορία.

Η απόφαση αυτή πυροδότησε έναν φρενήρη γύρο επανακαθορισμού των εκλογικών περιφερειών σε ολόκληρο τον Νότο των Ηνωμένων Πολιτειών με σκοπό την εξάλειψη εκλογικών περιφερειών για τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις οποίες οι μαύροι ψηφοφόροι αποτελούν την πλειοψηφία ή σχεδόν την πλειοψηφία, καθώς οι πολιτείες με επικεφαλής Ρεπουμπλικανούς έσπευσαν να επωφεληθούν από την απόφαση. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Κατόπιν προτροπής του Τραμπ, το Τέξας, όπου κυβερνούν οι Ρεπουμπλικανοί, ανασχεδίασε πέρυσι τον εκλογικό χάρτη σε μια προσπάθεια να αποσπάσει από τους Δημοκρατικούς έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ η Καλιφόρνια, στην οποία ηγούνται οι Δημοκρατικοί, ανασχεδίασε στη συνέχεια τον δικό της εκλογικό χάρτη στοχοθετώντας έδρες στη Βουλή που κατέχουν Ρεπουμπλικανοί.

Η Κέιγκαν, η οποία έχει διοριστεί στο Ανώτατο Δικαστήριο από τον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε ότι οι συντηρητικοί του δικαστηρίου δεν εκτίμησαν σωστά τον αντίκτυπο που έχει στον πραγματικό κόσμο η απόφαση που πήραν τον Απρίλιο για τα εκλογικά δικαιώματα ούτε η απόφασή τους του Ιουνίου που κατάργησε το ανώτατο όριο στο ποσό των χρημάτων που μπορούν να δαπανούν τα κόμματα σε προεκλογικές εκστρατείες με τη συμβολή των υποψηφίων.

«Πιστεύω ότι το γεγονός πως το δικαστήριο έσφαλε οφείλεται εν μέρει στο ότι δεν έδειξε πως ενδιαφέρεται για τις συνέπειες της απόφασής του ή πως τις κατανοεί επαρκώς», δήλωσε η Κέιγκαν.

«Πράγματι πιστεύω ότι σε όλους αυτούς τους τομείς το δικαστήριο έχει εθελοτυφλήσει απέναντι στις εξαιρετικά επιζήμιες επιπτώσεις των αποφάσεών του στον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος και έχει δημιουργήσει μια δημοκρατία που δεν λειτουργεί τόσο καλά όσο θα έπρεπε», πρόσθεσε.

Η Κέιγκαν εκτιμά ότι η απόφαση του Ιουνίου σχετικά με τον κανονισμό για τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών έχει δημιουργήσει ευκαιρίες για τους δωρητές να διαφθείρουν υποψηφίους.

«Το μόνο πεδίο όπου το δικαστήριο έχει επιτρέψει τη ρύθμιση της χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατειών είναι για την πρόληψη της διαφθοράς τύπου quid pro quo, δηλαδή κάποιου είδους ανταλλαγή χρημάτων με εξυπηρετήσεις, και το δικαστήριο μοιάζει να μην βλέπει ποτέ ευκαιρία για να πράξει ακριβώς αυτό», δήλωσε η Κέιγκαν.

«Πιστεύω ότι ο αμερικανικός λαός παρακολουθεί αυτό το πολιτικό σύστημα και θεωρεί ότι όλο αυτό το χρήμα που ρέει πίσω από όλους αυτούς τους υποψηφίους, είναι ένας εφιάλτης και έχει δίκιο», πρόσθεσε.