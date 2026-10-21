Επίθεση σε πλοίο σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, όταν το σκάφος χτυπήθηκε από «βλήμα άγνωστης προέλευσης», προκαλώντας πυρκαγιά. Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού.

Το δεξαμενόπλοιο, που βρισκόταν 11 ναυτικά μίλια δυτικά της πόλης Μπούχα, «βρίσκεται αυτή τη στιγμή αγκυροβολημένο. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ασφαλή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στο περιβάλλον», ανέφερε το UKMTO.

Τα Στενά του Ορμούζ, από όπου πριν από τον πόλεμο στο Ιράν διερχόταν το ένα πέμπτο των παγκόσμιων υδρογονανθράκων, βρίσκονται στο επίκεντρο της σύρραξης που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Έκτοτε η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο αυτής της θαλάσσιας οδού και στοχοθετεί τακτικά πλοία που διέρχονται από εκεί χωρίς την άδειά της.

Καθώς αυξανόμενος αριθμός πετρελαιοφόρων διέρχεται από το Στενό υπό αμερικανική συνοδεία προκειμένου να εξέλθει από τον Κόλπο, οι επιθέσεις έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με αναλυτές, το Ιράν επιδιώκει να καταδείξει ότι διατηρεί την ικανότητά του να διαταράσσει τη ναυσιπλοΐα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Εξάλλου την Τρίτη η Τεχεράνη απείλησε για άλλη μια φορά τις πετρελαϊκές εταιρείες με αντίποινα, «εάν συνεχιστούν οι αμερικανικές προκλήσεις».