Ένα νέο σύστημα ανίχνευσης της λεγόμενης «καθρεφτικής ζωής» (mirror life), η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρή απειλή για την ανθρωπότητα, προτείνει επιστημονική ομάδα από το πανεπιστήμιο του Στράθκλαϊντ και το πανεπιστήμιο του Ντάραμ. Η μέθοδος βασίζεται στο φως και φιλοδοξεί να εντοπίζει συνθετικούς οργανισμούς που θα μπορούσαν να ξεφύγουν από τις φυσικές άμυνες των ζωντανών οργανισμών στη Γη.

Η καθρεφτική ζωή αφορά τεχνητούς οργανισμούς που θα μπορούσαν να κατασκευαστούν από κατοπτρικές εκδοχές μορίων που υπάρχουν στη φύση. Αν και τέτοιες μορφές ζωής δεν έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα, ειδικοί προειδοποιούν ότι η εμφάνισή τους θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες, καθώς ενδέχεται να εξαπλωθούν σε φυτά, ζώα και ανθρώπους, χωρίς να μπορούν να αναχαιτιστούν ακόμη και με εμβόλια.

«Η καθρεφτική ζωή αποτελεί μια απειλή για την παγκόσμια βιοασφάλεια με χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης, αλλά δυνητικά εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες, η οποία έχει προσελκύσει την προσοχή βιοεπιστημόνων, κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών ασφαλείας», εξήγησε η ερευνητική ομάδα στη μελέτη της, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Royal Society Open Science.

«Ωστόσο, οι σημερινές αναλυτικές τεχνικές δεν είναι κατάλληλες για τον εντοπισμό βιολογικών κινδύνων που συνδέονται με την καθρεφτική ζωή. Προτείνουμε την πρώτη μέθοδο ανάλυσης για τον έλεγχο και την ανίχνευσή της», σημείωσαν οι επιστήμονες.

Πώς λειτουργεί η μέθοδος ανίχνευσης της καθρεφτικής ζωής

Όπως υποδηλώνει η ονομασία της, η καθρεφτική ζωή θα αποτελεί μια πλήρως συνθετική μορφή ζωής, στην οποία όλα τα βιολογικά μόρια θα έχουν αντικατασταθεί από κατοπτρικές εκδοχές τους. Εξαιτίας αυτής της ιδιότητας, οι συγκεκριμένοι οργανισμοί θα μπορούσαν να είναι ουσιαστικά «αόρατοι» για τις μορφές ζωής που υπάρχουν στη Γη, παρακάμπτοντας τις ανοσολογικές άμυνες όλων των γνωστών οργανισμών.

Η δημιουργία τους εκτιμάται ότι απέχει τουλάχιστον μία δεκαετία, ωστόσο τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να επιταχύνουν σημαντικά τη διαδικασία. Για τον λόγο αυτό, οι επιστήμονες εξετάζουν ήδη τρόπους έγκαιρου εντοπισμού τους.

Μιλώντας στη Daily Mail, ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δρ Λιούις Μακένζι, εξήγησε: «Η ανησυχία είναι ότι η καθρεφτική ζωή θα μπορούσε να δημιουργηθεί από ανεύθυνους επιστήμονες ή κράτη που ενεργούν ανεξέλεγκτα. Αν και η συνθετική βιολογία δεν έχει ακόμη εξελιχθεί αρκετά ώστε να επιτρέψει τη δημιουργία τεχνητών κυττάρων, προοδεύει με ταχύ ρυθμό. Κορυφαίοι επιστήμονες στον τομέα της συνθετικής βιολογίας ζητούν να απαγορευτεί προληπτικά διεθνώς η έρευνα για την καθρεφτική ζωή».

Η προτεινόμενη τεχνική βασίζεται στη χρήση ειδικών φθοριζουσών χρωστικών ουσιών, οι οποίες εκπέμπουν φως όταν συνδέονται με διαφορετικά τμήματα ενός κυττάρου. Με αυτόν τον τρόπο, οι ερευνητές θα μπορούν να αναζητούν χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τους συνήθεις οργανισμούς από τις συνθετικές κατοπτρικές μορφές ζωής.

Όπως ανέφερε ο δρ Μακένζι: «Αυτά τα μόρια θα προσκολλώνται σε συγκεκριμένα σημεία του κυττάρου, όπως ακριβώς το δεξί χέρι ταιριάζει με ένα δεξί γάντι, αλλά όχι με ένα αριστερό. Στη συνέχεια, κάθε τύπος μορίου θα παράγει ένα χαρακτηριστικό φωτεινό σήμα, το οποίο ονομάζεται κυκλική πόλωση και θα μπορούσε να μας δείξει αν το κύτταρο ανήκει στη συνηθισμένη ζωή της Γης ή στην καθρεφτική ζωή».

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι τα φωτεινά σήματα θα μπορούν να αναλύονται με σχετικά απλή, ήδη διαθέσιμη τεχνολογία. «Η οπτική τεχνολογία που βρίσκεται πίσω από την ανίχνευση της κυκλικής πόλωσης είναι παρόμοια με εκείνη που χρησιμοποιείται στα γυαλιά των τρισδιάστατων κινηματογραφικών προβολών και, ως εκ τούτου, θα μπορούσε καταρχήν να εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα», πρόσθεσε ο δρ Μακένζι.

Τα επόμενα βήματα των ερευνητών και η ανάγκη χρηματοδότησης

Η επιστημονική ομάδα σχεδιάζει τώρα να παρουσιάσει στην πράξη τη λειτουργία της τεχνικής, χρησιμοποιώντας, ωστόσο, ασφαλείς οργανισμούς που δεν ανήκουν στην κατηγορία της καθρεφτικής ζωής.

«Η ομάδα μας έχει ήδη αναπτύξει τα μικροσκόπια και τις κάμερες που θα χρειαζόμασταν για να εντοπίσουμε την καθρεφτική ζωή, ενώ διαθέτουμε και μια συλλογή από μόρια που εκπέμπουν φως και είναι κατάλληλα για τον σκοπό αυτό», δήλωσε ο δρ Μακένζι.

Όπως διευκρίνισε, απαιτείται πλέον πρόσθετη χρηματοδότηση, προκειμένου να ελεγχθεί η ακρίβεια της μεθόδου και να διασφαλιστεί ότι δεν θα παράγει ψευδείς συναγερμούς. «Με την κατάλληλη χρηματοδότηση, πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να αποδείξουμε τη λειτουργία της προσέγγισης μέσα σε περίπου έναν χρόνο εντατικής έρευνας και ανάπτυξης», ανέφερε.

Η συγκεκριμένη έρευνα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετοί επιστήμονες έχουν εκφράσει έντονες ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις της καθρεφτικής ζωής. Το 2024, ομάδα 38 κορυφαίων επιστημόνων από όλο τον κόσμο απηύθυνε επείγουσα προειδοποίηση, ζητώντας να σταματήσει η έρευνα που θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία αυτών των δυνητικά θανατηφόρων μορφών ζωής.

Ο δρ Βον Κούπερ, μικροβιολόγος στο πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ και συντάκτης της σχετικής επιστημονικής εργασίας, δήλωσε: «Αυτή η μορφή ζωής δεν υπήρξε ούτε εξελίχθηκε ποτέ και κατά συνέπεια, όλες οι βιολογικές αλληλεπιδράσεις θα ήταν διαφορετικές ή πιθανότατα δεν θα λειτουργούσαν. Δεν θέλουμε να περιορίσουμε τις δυνατότητες που προσφέρει η συνθετική βιολογία, αλλά η δημιουργία ενός καθρεφτικού βακτηρίου δεν αξίζει το ρίσκο».

Πώς θα μπορούσαν τα καθρεφτικά βακτήρια να απειλήσουν τον ανθρώπινο οργανισμό

Τους πιθανούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία περιέγραψε στη Daily Mail και ο καθηγητής Γκρέγκορι Γουίντερ, μοριακός βιολόγος στο πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, ο οποίος τιμήθηκε με το Νόμπελ το 2018 για την έρευνά του σχετικά με την εξέλιξη των αντισωμάτων.

Ο καθηγητής εξήγησε ότι, εάν τα καθρεφτικά βακτήρια εισέρχονταν στην κυκλοφορία του αίματος, θα μπορούσαν να σχηματίσουν αποικίες και να προκαλέσουν απόφραξη των αιμοφόρων αγγείων, οδηγώντας σε διαταραχή της κυκλοφορίας και εγκεφαλικά επεισόδια.

«Ή θα μπορούσαν να αποικίσουν τα σημεία των τραυμάτων, οδηγώντας σε πληγές που δεν επουλώνονται και διευκολύνοντας τις λοιμώξεις από υπάρχοντα παθογόνα βακτήρια», προειδοποίησε.

Ο καθηγητής Γουίντερ επισήμανε, τέλος, ότι η ανάπτυξη εμβολίου για την αντιμετώπιση αυτών των δυνητικά θανατηφόρων λοιμώξεων θα ήταν πιθανότατα «αδύνατη», γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τους κινδύνους που θα μπορούσε να προκαλέσει η δημιουργία της καθρεφτικής ζωής.