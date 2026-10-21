Μαχητικό αεροσκάφος Mirage 2000D συνετρίβη χθες, Τρίτη, το βράδυ κοντά στο Νανσί, στη βορειοανατολική Γαλλία, στη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος, δήλωσε σήμερα το Υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων.

Το δυστύχημα του αεροσκάφους που είχε απογειωθεί από την Αεροπορική Βάση 133 του Νανσί-Οσέ σημειώθηκε κοντά στο Ροζβίλ γύρω στις 22:40 (23:40 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων που επιβεβαίωσε πληροφορία την οποία μετέδωσε αρχικά το μέσο ενημέρωσης Ici Lorraine. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου χειριστή του αεροσκάφους συνεχίζονται.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν «ένας νεαρός εκπαιδευόμενος πιλότος» και «ένας αξιωματικός ιδιαίτερα έμπειρος με πολλές ώρες πτήσης» στο ενεργητικό του, διευκρίνισε ο συνταγματάρχης Νταβίντ Παπαλαρντό, εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας και Διαστήματος, στον ραδιοφωνικό σταθμό Franceinfo.

Συνέντευξη Τύπου αναμένεται στις 11:00, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή.

«Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν από drone, αλλά δεν είναι δυνατό να πούμε περισσότερα αυτή την ώρα, με τους διασώστες να βρίσκονται επί τόπου και την έρευνα να έχει μόλις αρχίσει», δήλωσε ο πρόεδρος των κοινοτήτων του Πον-ντε-Μουσόν, ο Ανρί Λεμουάν, στον λογαριασμό του στο Facebook.

Σημαντικά μέσα της χωροφυλακής και πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί, πρόσθεσε.