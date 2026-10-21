Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίστηκε στα μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας σε καλή φυσική κατάσταση, διαψεύδοντας στην πράξη τις φήμες που τον ήθελαν να έχει πεθάνει από εγκεφαλική αιμορραγία. Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η κρατική εφημερίδα «Ροντόνγκ Σίνμουν» δείχνουν τον 42χρονο ηγέτη να επισκέπτεται, μαζί με την κόρη του, μια έκθεση ενδυμάτων και υποδημάτων, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με το BBC η δημοσιοποίηση των εικόνων έγινε λίγες ώρες αφότου ένας Κινέζος αντιφρονών που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξε, χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία, ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο στο Πεκίνο σε κωματώδη κατάσταση και στη συνέχεια είχε πεθάνει. Για όσους παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Βόρεια Κορέα, τέτοιου είδους φήμες δεν αποτελούν πλέον κάτι ασυνήθιστο. Σε ένα από τα πιο κλειστά κράτη του κόσμου, η επαλήθευση των πληροφοριών είναι συχνά δύσκολη, γεγονός που αφήνει σημαντικό περιθώριο για εικασίες και ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς.

🚨AMAKURU ➡️Kim Jong-un yongeye kugaragara mu ruhame nyuma y’ibihuha by’urupfu rwe Amafoto yashyizwe hanze n’ibitangazamakuru bya Leta ya Koreya ya Ruguru agaragaza Kim Jong-un ari kumwe n’umukobwa we Kim Ju-ae, basuye imurikagurisha ry’imyambaro n’inkweto i Pyongyang, nyuma y’ibihuha byavugaga ko yapfuye azize indwara ya stroke. #UkweliNews ✍️Theo — UKWELITIMES (@UKWELITIMES) October 21, 2026

Η συγκεκριμένη φήμη προήλθε από τον Γουαντζούν Σιέ, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως πρόεδρος του Κινεζικού Δημοκρατικού Κόμματος, μιας οργάνωσης που έχει απαγορευτεί από τις κινεζικές αρχές. Στο παρελθόν έχει διακινήσει και άλλους ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς, μεταξύ των οποίων εικασίες για τον θάνατο του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ. Αυτή τη φορά, υποστήριξε ότι ο Κιμ υπέστη σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία και μεταφέρθηκε στο Πεκίνο, επειδή η Βόρεια Κορέα δεν διέθετε τις απαραίτητες ιατρικές υποδομές για την αντιμετώπισή του. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης πέθανε αργότερα και η σορός του επιστράφηκε μυστικά στη χώρα, ενώ το καθεστώς απέκρυψε τον θάνατό του.

Οι φωτογραφίες και τα στοιχεία που αμφισβητούν τις φήμες για τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα από εκείνη που περιέγραφε ο Κινέζος αντιφρονών. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίζεται να εξετάζει τα εκθέματα, έχοντας στο πλευρό του την κόρη του, Κιμ Τζου Έι, και τη συνηθισμένη ομάδα αξιωματούχων που τον συνοδεύει. Παρότι δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί πότε ακριβώς τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες, υπάρχουν και άλλοι λόγοι που δημιουργούν αμφιβολίες για την αξιοπιστία του ισχυρισμού περί θανάτου του.

Μια αιφνίδια επιδείνωση της υγείας του Βορειοκορεάτη ηγέτη θα μπορούσε να προκαλέσει ενδείξεις και εκτός των συνόρων της χώρας. Η Κίνα ενδέχεται, για παράδειγμα, να ενίσχυε την ασφάλεια κατά μήκος των συνόρων της, προετοιμαζόμενη για ενδεχόμενη αποσταθεροποίηση ή αυξημένες προσφυγικές ροές. Θα μπορούσε επίσης να καταγραφεί μεγαλύτερη κινητικότητα γύρω από τις διπλωματικές αποστολές της Βόρειας Κορέας. Παράλληλα, οι Βορειοκορεάτες που έχουν διαφύγει στη Νότια Κορέα συχνά λαμβάνουν πληροφορίες μέσω ανεπίσημων δικτύων που λειτουργούν κοντά στα κινεζικά σύνορα. Ωστόσο, δεν έχει καταγραφεί κάτι από όλα αυτά.

Την ίδια ώρα, αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών της Νότιας Κορέας δήλωσαν στο νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Γιονάπ ότι δεν είχαν ακούσει τίποτα που να επιβεβαιώνει τις σχετικές αναφορές. Η υπόθεση θυμίζει και προηγούμενους συναγερμούς που αποδείχθηκαν αβάσιμοι. Το 2020, ένας γνωστός Βορειοκορεάτης αποστάτης είχε δηλώσει ότι ήταν «99% βέβαιος» πως ο Κιμ είχε πεθάνει έπειτα από καρδιαγγειακή επέμβαση. Λίγο αργότερα, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας εμφανίστηκε δημόσια και ο συγκεκριμένος ισχυρισμός κατέρρευσε.

Η διαδοχή στην εξουσία και ο ρόλος της κόρης του

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι φήμες γύρω από την υγεία του Κιμ Γιονγκ Ουν επανέρχονται είναι η αβεβαιότητα σχετικά με τη διαδοχή στην ηγεσία της Βόρειας Κορέας. Η χώρα κυβερνάται εδώ και τρεις γενιές από την οικογένεια Κιμ, ωστόσο το τι θα συμβεί μετά τον σημερινό ηγέτη παραμένει λιγότερο ξεκάθαρο σε σύγκριση με όσα ίσχυαν για τους προκατόχους του.

Ο Κιμ Ιλ Σουνγκ πέρασε δεκαετίες προετοιμάζοντας τον γιο του, Κιμ Γιονγκ Ιλ, για να αναλάβει την εξουσία. Όταν ο Κιμ Ιλ Σουνγκ πέθανε το 1994, το σχέδιο διαδοχής είχε ήδη εδραιωθεί, με αποτέλεσμα η μετάβαση του Κιμ Γιονγκ Ιλ στην ηγεσία να πραγματοποιηθεί σχετικά ομαλά.

Η άνοδος του Κιμ Γιονγκ Ουν στην εξουσία ήταν ταχύτερη και πιο επισφαλής. Μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη ο πατέρας του το 2008, ο νεότερος γιος του προωθήθηκε γρήγορα στις τάξεις της ηγεσίας. Μέχρι τον θάνατο του Κιμ Γιονγκ Ιλ, το 2011, είχε ήδη αναγνωριστεί δημόσια ως ο μελλοντικός ηγέτης της χώρας. Παρ’ όλα αυτά, χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια κατά τα οποία ο Κιμ Γιονγκ Ουν εδραίωσε την εξουσία του, απομακρύνοντας αντιπάλους και εξουδετερώνοντας όσους θεωρούσε απειλή.

Σήμερα, η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας εκτιμά ότι ενδέχεται να προετοιμάζει την κόρη του για να τον διαδεχθεί. Η Κιμ Τζου Έι εμφανίζεται ολοένα συχνότερα σε σημαντικές δημόσιες εκδηλώσεις και στρατιωτικές επιδείξεις. Ωστόσο, εκτιμάται ότι είναι μόλις 13 ετών, ενώ η Βόρεια Κορέα δεν έχει κυβερνηθεί ποτέ από γυναίκα και η ίδια δεν έχει οριστεί επισήμως διάδοχος. Η νεαρή ηλικία της θα μπορούσε, επίσης, να την καταστήσει ευάλωτη σε περίπτωση σύγκρουσης για την εξουσία.

Όλα αυτά τα δεδομένα εξηγούν γιατί οι πληροφορίες και οι εικασίες σχετικά με την υγεία του Κιμ προσελκύουν τόσο μεγάλη προσοχή. Η απουσία μιας ξεκάθαρης και θεσμικά επιβεβαιωμένης διαδικασίας διαδοχής ενισχύει την αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον της χώρας.

Η κατάσταση της υγείας του και οι διεθνείς ανησυχίες

Ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο οι φήμες δεν θεωρούνται εντελώς απίθανες είναι η κατάσταση της υγείας του Βορειοκορεάτη ηγέτη. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι υπέρβαρος και καπνίζει πολύ. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι ο τρόπος ζωής του αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων. Παράλληλα, καρδιακά προβλήματα και εγκεφαλικά επεισόδια έχουν εμφανιστεί και σε άλλα μέλη της οικογένειας Κιμ.

Ενδεχόμενη απώλεια του ηγέτη της Βόρειας Κορέας θα είχε σοβαρές συνέπειες για τις γειτονικές χώρες και τη διεθνή κοινότητα. Μια ξαφνική κρίση στην ηγεσία θα δημιουργούσε δύσκολα ερωτήματα σχετικά με τον έλεγχο του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας, αλλά και με το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας. Θα μπορούσε μια σύγκρουση για την εξουσία να οδηγήσει σκληροπυρηνικά στελέχη σε επιθετικές ενέργειες; Θα προκαλούσε ενδεχόμενη αναταραχή προσφυγική κρίση στα κινεζικά σύνορα;

Αυτά είναι ζητήματα που απασχολούν τόσο το Πεκίνο και τη Σεούλ όσο και την Ουάσιγκτον, η οποία διατηρεί περίπου 28.000 στρατιώτες στη Νότια Κορέα. Για τον λόγο αυτό, οι υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούν στενά τον Κιμ Γιονγκ Ουν, προκειμένου να είναι προετοιμασμένες για οποιαδήποτε εξέλιξη.

Γιατί οι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για τη Βόρεια Κορέα διαδίδονται εύκολα

Η Βόρεια Κορέα παραμένει μια χώρα στην οποία η πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες είναι εξαιρετικά περιορισμένη, γεγονός που την καθιστά εύκολο στόχο για ψευδείς ειδήσεις. Μόνο ένας πολύ μικρός κύκλος ανθρώπων έχει τακτική πρόσβαση στον ηγέτη της. Ακόμη και οι υπηρεσίες πληροφοριών δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν ασφαλή δεδομένα, ενώ πολλές από τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται συνοδεύονται από επιφυλάξεις και χαρακτηρίζονται ανεπιβεβαίωτες ή εξαιρετικά πιθανές, αντί να παρουσιάζονται ως επιβεβαιωμένα γεγονότα.

Παράλληλα, υπάρχουν υποψίες ότι το ίδιο το καθεστώς ενδέχεται να ενθαρρύνει σκόπιμα τη σύγχυση, διαρρέοντας παραπλανητικές πληροφορίες ώστε να αποκρύπτει όσα πραγματικά συμβαίνουν στο εσωτερικό της χώρας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, είναι δύσκολο να θεωρηθεί πειστικό ότι ο Γουαντζούν Σιέ είχε αποκτήσει πρόσβαση σε μια τόσο σημαντική πληροφορία, την οποία δεν είχαν καταφέρει να επιβεβαιώσουν όσοι έχουν ως αποστολή να παρακολουθούν τις εξελίξεις.

Ενδεχομένως να επιδίωκε απλώς να προσελκύσει την προσοχή. Μια άλλη πιθανότητα είναι να ήθελε να φέρει σε δύσκολη θέση το Πεκίνο, αναδεικνύοντας τις σχέσεις του με την Πιονγκγιάνγκ, οι οποίες, πάντως, είναι ήδη γνωστές διεθνώς. Όποιο κι αν ήταν το κίνητρό του, ο Σιέ δεν είναι ο πρώτος που εκμεταλλεύεται την αβεβαιότητα γύρω από την ηγεσία της Βόρειας Κορέας για να διακινήσει ισχυρισμούς που δεν έχουν επιβεβαιωθεί.