Η Αυστραλή βουλευτής, Έλεν Χέινς, έχασε τελικά και τα δύο της πόδια, έπειτα από την επίθεση με αυτοκίνητο που δέχθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο σύζυγός της. Την ίδια ώρα, ο άνδρας που κατηγορείται για την επίθεση εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου, αντιμετωπίζοντας τις βαριές κατηγορίες που του αποδίδονται.

«Το αριστερό πόδι της Έλεν ακρωτηριάστηκε τη Δευτέρα. Ελπίζαμε ότι θα μπορούσε να σωθεί το δεξί, αλλά (…) οι χειρούργοι ακρωτηρίασαν και το δεξί πόδι σήμερα», εξήγησε ο Φιλ Χέινς μιλώντας από το νοσοκομείο της Μελβούρνης όπου νοσηλεύεται η βουλευτής σε κρίσιμη κατάσταση.

«Τα καλά νέα είναι ότι η Έλεν είναι ζωντανή και σε σταθερή κατάσταση. Αυτό είναι πιο σημαντικό για την οικογένειά μας», πρόσθεσε, δηλώνοντας συγκινημένος «από την υποστήριξη που έχουμε λάβει» από την Αυστραλία και το εξωτερικό.

Η 65χρονη ανεξάρτητη βουλευτής, γνωστή για τη μάχη της κατά της διαφθοράς και της κλιματικής αλλαγής, χτυπήθηκε από SUV το απόγευμα της Δευτέρας στη Γουανγκαράτα, μια πόλη που απέχει περίπου 200 χιλιόμετρα από τη Μελβούρνη. Η Έλεν Χέινς στεκόταν κοντά στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου της όταν ο οδηγός ενός Land Cruiser τη χτύπησε σκοπίμως και μετά έκανε αναστροφή για να την ξαναχτυπήσει.

Τον δράστη ακινητοποίησαν περαστικοί προτού φτάσει στο σημείο η αστυνομία και τον συλλάβει.

Στο μεταξύ στον δράστη της επίθεσης, τον 43χρονο Μπρένταν Νιούτζεντ, απαγγέλθηκαν σήμερα κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε σοβαρή σωματική βλάβη, για εσκεμμένη πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης και για άσκηση βίας κατά δημόσιου λειτουργού. Κατηγορήθηκε επίσης για κατοχή και καλλιέργεια κάνναβης.

Η αστυνομία εξακολουθεί να ερευνά τα κίνητρα της επίθεσης.

Ζητήματα ψυχικής υγείας

Στη διάρκεια της εμφάνισής του Νιούτζεντ ενώπιον δικαστηρίου σήμερα, ο δικηγόρος του δήλωσε ότι πάσχει από μια σπάνια νευρολογική πάθηση που ονομάζεται ιδιοπαθής εγκάρσια μυελίτιδα, ενώ παράλληλα λαμβάνει θεραπεία για διάσειση, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο ABC. Ο δικηγόρος ανέφερε επίσης ότι ο εντολέας του αντιμετωπίζει ορισμένα ζητήματα ψυχικής υγείας και ότι είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνεται.

Ο Νιούτζεντ δεν κατέθεσε αίτημα για αποφυλάκιση με την καταβολή εγγύησης και η υπόθεση θα επανεξεταστεί στις 4 Φεβρουαρίου.

Αν και η αστυνομία εκτιμά ότι η επίθεση ήταν «στοχευμένη», πιστεύει ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό.

Εξάλλου δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδηλώνουν ότι είχαν διατυπωθεί απειλές εις βάρος της Χέινς, ενώ η ομοσπονδιακή αστυνομία της Αυστραλίας δεν έχει λάβει κάποια προειδοποίηση για επικείμενο κίνδυνο από τον φερόμενο ως δράστη, δήλωσε στους δημοσιογράφους η επιθεωρητής της αστυνομίας Κρίσι Μπάρετ.

Η αστυνομία της πολιτείας Βικτόρια από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι δεν έχουν εντοπιστεί προηγούμενες επικοινωνίες μεταξύ της Χέινς και του Νιούτζεντ και ότι το κίνητρό του παραμένει ασαφές.

Η πολιτική βία είναι σπάνια στην Αυστραλία, αλλά η ομοσπονδιακή αστυνομία έχει παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια συνεχή αύξηση των απειλών και των προσβολών εις βάρος πολιτικών αξιωματούχων. Το 2025 σύστησε ειδική ομάδα που είναι αρμόδια να ερευνά ομάδες και πρόσωπα που στοχοθετούν βουλευτές, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.