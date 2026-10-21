Για την ένταση των διαδηλώσεων στην Αλβανία και για τα αίτια των μαζικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία μίλησε σήμερα το πρωί ο πρέσβης επί τιμή, Γρηγόρης Βασιλοκωνσταντάκης.

Σχετικά με την Αλβανία, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤNews, ανέφερε ότι ο Έντι Ράμα βρίσκεται στην πρωθυπουργία επί 13 χρόνια, ενώ η πολιτική του παρουσία στη χώρα είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς είχε προηγηθεί η θητεία του ως δημάρχου Τιράνων.

Όπως εκτίμησε ο κ. Βασιλοκωνσταντάκης, οι εξελίξεις έχουν χαρακτηριστικά εξέγερσης και περιέγραψε μια «υπαρξιακή και ριζική αντιπαράθεση», χωρίς να διαφαίνεται εύκολη διέξοδος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τόσο η κυβέρνηση όσο και οι διαδηλωτές συνδέουν τις κινητοποιήσεις με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η ένταση μπορεί να την επηρεάσει, ενώ οι διαδηλωτές αποδίδουν στον πρωθυπουργό ευθύνη για διαφθορά, αδιαφάνεια και πολιτικές αδυναμίες.

Ο Γρηγόρης Κωνσταντάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη νέα γενιά της Αλβανίας, λέγοντας ότι πρόκειται για ανθρώπους που προσπαθούν να παραμείνουν στη χώρα και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον.

Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα αν θα το καταφέρουν ή αν θα συνεχιστεί η μετανάστευση των πολιτών προς αναζήτηση καλύτερων συνθηκών.

Τα κοινωνικά αίτια της «έκρηξης» στη Γαλλία

Όσον αφορά στη Γαλλία, ο πρέσβης επί τιμή υπογράμμισε ότι οι κινητοποιήσεις δεν είναι πρωτόγνωρες, υπενθυμίζοντας τα «Κίτρινα Γιλέκα» και τις ταραχές του 2005.

Όπως είπε, κάθε κύμα διαμαρτυρίας έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις οικονομικές εξελίξεις, το εισόδημα και τον τρόπο ζωής όσων αισθάνονται αποκλεισμένοι από την κοινωνική και οικονομική ζωή.

Για τους νέους, που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, επεσήμανε ότι πολλοί είναι Γάλλοι πολίτες δεύτερης, τρίτης ή και τέταρτης γενιάς, οι οποίοι, όπως εκτίμησε, εξακολουθούν να βρίσκονται στο περιθώριο. Μίλησε για δυσκολίες στην εκπαίδευση, οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα, καθώς και περιορισμένες προοπτικές.

Επίσης, εκτίμησε ότι η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις διευρύνεται πέρα από τα προάστια, καθώς, όπως ανέφερε, και κάτοικοι της επαρχίας, αλλά και του Παρισιού αισθάνονται ότι δεν συμμετέχουν ισότιμα στην κατανομή του πλούτου.

Ακόμα, υπογράμμισε ότι η οικονομική πίεση και η άνιση κατανομή των κερδών αποτελούν μέρος της ευρύτερης εικόνας πίσω από την κοινωνική ένταση.