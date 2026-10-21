«Καλώς ήρθατε στο Παρίσι»: Με αυτό το καλωσόρισμα, οι Γάλλοι επιστρατεύουν την τεχνητή νοημοσύνη και το γνωστό τους σατιρικό πνεύμα, δημιουργώντας ένα βίντεο που παρουσιάζει την «πόλη του Φωτός» σαν εμπόλεμη ζώνη, με αφορμή τα βίαια επεισόδια που εκτυλίσσονται τις τελευταίες μέρες στη χώρα.

Στο επίκεντρο της εικονικής περιήγησης βρίσκεται μια Γαλλίδα ξεναγός, η οποία αναλαμβάνει να δείξει σε μια ομάδα έντρομων Ασιατών τουριστών τη διαφορετική εκδοχή της γαλλικής πρωτεύουσας.

Αντί για τα ειδυλλιακά τοπία, τα εμβληματικά αξιοθέατα και τη ρομαντική ατμόσφαιρα που περιμένει κανείς από το Παρίσι, οι επισκέπτες έρχονται αντιμέτωποι με ένα σκηνικό χάους: αστυνομικές δυνάμεις των ΜΑΤ, διαδηλωτές, δακρυγόνα και καταστήματα στις φλόγες συνθέτουν το τοπίο μιας πόλης που μοιάζει να βρίσκεται σε πραγματικό πόλεμο.

Η ξεναγός παρουσιάζει αυτή την εικόνα σαν να πρόκειται για μια απολύτως φυσιολογική τουριστική εμπειρία, προσφέροντας στους επισκέπτες μια γεύση από το «αυθεντικό» Παρίσι.

Δείτε το σατιρικό βίντεο: