Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέρχεται στην ιδέα της απομάκρυνσης των δημοσιογράφων από τον Λευκό Οίκο, με στόχο να μεταφερθούν οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης σε άλλο κτίριο και η αίθουσα ενημέρωσης Τύπου να μετατραπεί ξανά σε εσωτερική πισίνα, όπως ήταν πριν από δεκαετίες. Η πρόταση, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος έχει διατυπώσει επανειλημμένα από την πρώτη του θητεία, αποκτά νέα δυναμική, καθώς συνεργάτες του τον ενθαρρύνουν να λάβει ακόμη πιο αυστηρά μέτρα κατά των μέσων ενημέρωσης που ασκούν κριτική στην κυβέρνησή του.

Σύμφωνα με τρία πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, στα τέλη Αυγούστου ο Τραμπ παρουσίασε την ιδέα στην τότε εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, κατά τη διάρκεια μιας από τις τελευταίες συναντήσεις τους στο Οβάλ Γραφείο, παρουσία αρκετών ανώτερων συνεργατών του. Της ζήτησε να απομακρύνει τους δημοσιογράφους από την αίθουσα ενημέρωσης Τζέιμς Σ. Μπρέιντι, κάτι που ουσιαστικά θα σήμαινε την απομάκρυνση των ειδησεογραφικών οργανισμών από τον Λευκό Οίκο. Μάλιστα, της είπε ότι αυτή θα ήταν η «τελευταία παρακαταθήκη» της. Η πρόταση, ωστόσο, δεν προχώρησε όσο εκείνη παρέμενε στη θέση της, την οποία εγκατέλειψε επισήμως στις 27 Αυγούστου.

Η πισίνα του Ρούζβελτ και το σχέδιο μεταφοράς των δημοσιογράφων

Ο Τραμπ έχει εκφράσει στους συνεργάτες του την επιθυμία να επαναφέρει την εσωτερική πισίνα που κατασκευάστηκε το 1933 για τον πρόεδρο Φράνκλιν Ντ. Ρούζβελτ, προκειμένου να χρησιμοποιείται ως θεραπευτικό μέσο για τα πόδια του, τα οποία είχαν επηρεαστεί από πολιομυελίτιδα. Αργότερα, ο πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον κάλυψε την πισίνα, ώστε ο χώρος να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες των δημοσιογράφων. Σήμερα, οι διαπιστευμένοι ανταποκριτές που καλύπτουν τον Λευκό Οίκο εργάζονται σε έναν μικρό χώρο γραφείων που συνδέεται με την αίθουσα ενημέρωσης Τύπου.

Παρότι η μεταφορά των δημοσιογράφων μπορεί να φαίνεται ως μια σχετικά περιορισμένη διαμάχη σε σύγκριση με τις ευρύτερες επιθέσεις του Τραμπ κατά του Τύπου, μια τέτοια απόφαση θα είχε ισχυρό συμβολισμό. Η παρουσία των δημοσιογράφων σε άμεση γειτνίαση με το κέντρο της εκτελεστικής εξουσίας των ΗΠΑ αποτελεί διαχρονική αναγνώριση της σημασίας του ελεύθερου Τύπου σε μια συνταγματική δημοκρατία. Παράλληλα, μια τέτοια αλλαγή θα ήταν δύσκολο να ανατραπεί από μελλοντικούς προέδρους.

Η ιδέα δεν είναι καινούργια. Ο Τραμπ την είχε εξετάσει ήδη κατά την πρώτη του θητεία και δεν την εγκατέλειψε ποτέ πλήρως. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι από το περιβάλλον του τάσσονται υπέρ της απομάκρυνσης των δημοσιογράφων, με πιθανότερο προορισμό το κτίριο γραφείων Αϊζενχάουερ, το οποίο βρίσκεται απέναντι από τον Λευκό Οίκο. Ορισμένοι συνεργάτες του θεωρούν ότι η μετακίνηση θα αποτελούσε ακόμη ένα βήμα στην κλιμάκωση των ενεργειών κατά των μέσων ενημέρωσης, οι οποίες έχουν ήδη ξεπεράσει τις προσδοκίες πολλών από αυτούς.

Στις 27 Σεπτεμβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε στην πλατφόρμα Truth Social δύο εικόνες. Η πρώτη απεικόνιζε την αίθουσα ενημέρωσης όπως είναι σήμερα, με τη λεζάντα «Ψευδείς ειδήσεις», ενώ η δεύτερη παρουσίαζε τον χώρο μεταμορφωμένο σε μια πολυτελή πισίνα με επιχρυσωμένα στοιχεία, συνοδευόμενη από τη λεζάντα «Πισίνα FDR». Η εφημερίδα «Wall Street Journal» είχε αναφέρει τον προηγούμενο μήνα ότι ο Τραμπ είχε συζητήσει επανειλημμένα την απομάκρυνση των δημοσιογράφων από τον Λευκό Οίκο, χωρίς οι σύμβουλοί του να έχουν μέχρι τότε συμφωνήσει να προχωρήσουν, είτε εκφράζοντας αντιρρήσεις είτε περιμένοντας να εγκαταλείψει ο ίδιος την ιδέα.

Οι αλλαγές στο περιβάλλον του Τραμπ

Αυτό που έχει αλλάξει σε σχέση με την πρώτη θητεία του Τραμπ, αλλά και με την αρχή της σημερινής του θητείας, είναι η σύνθεση του στενού επιτελείου του. Ο βασικός κύκλος συνεργατών του έχει περιοριστεί ακόμη περισσότερο σε σχέση με την ήδη μικρή ομάδα που είχε φέρει στον Λευκό Οίκο την προηγούμενη χρονιά. Στις παλαιότερες συζητήσεις, οι περισσότεροι ανώτεροι συνεργάτες του εκτιμούσαν ότι ήταν προς όφελός του να διατηρούνται οι δημοσιογράφοι κοντά του. Ωστόσο, η αυξανόμενη οργή του για την κάλυψη των δραστηριοτήτων του από τα μέσα ενημέρωσης, σε συνδυασμό με την επιρροή συμβούλων που υποστηρίζουν πιο δραστικά μέτρα τιμωρίας των δημοσιογράφων, έχει αλλάξει τα δεδομένα.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, δήλωσε: «Η Αμερική δικαίως δεν εμπιστεύεται τα μέσα ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων, επειδή κατασκευάζουν ιστορίες βασισμένες σε ψέματα και σε πηγές που δεν έχουν καν πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία». Πρόσθεσε: «Όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι και θα κάνουμε μια ανακοίνωση όταν κριθεί κατάλληλο».

Το σχέδιο είχε απορριφθεί και κατά την πρώτη θητεία

Η συζήτηση για την απομάκρυνση των δημοσιογράφων είχε ξεκινήσει ήδη κατά τη μεταβατική περίοδο μετά τις εκλογές του 2016. Τότε, ο Στίβεν Κ. Μπάνον, ο οποίος επρόκειτο να αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής στρατηγικής, είχε προτείνει τη μεταφορά των ανταποκριτών από τη Δυτική Πτέρυγα σε ένα κτίριο κατοικιών κοντά στην πλατεία Λαφαγιέτ. Ανώτερα στελέχη απέρριψαν αμέσως την πρόταση, ενώ ο Μπάνον παρουσίασε ως εναλλακτική λύση το κτίριο Αϊζενχάουερ.

Τον Ιανουάριο του 2017, ο τότε επερχόμενος προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Ράινς Πρίμπους, επιβεβαίωσε δημόσια ότι η ομάδα εξέταζε τη μεταφορά των ενημερώσεων Τύπου στο συγκεκριμένο κτίριο, υποστηρίζοντας ότι έτσι θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν περισσότεροι δημοσιογράφοι. Τελικά, ο ίδιος και άλλοι συνεργάτες εγκατέλειψαν την ιδέα, κρίνοντας ότι θα προκαλούσε υπερβολικές αναταράξεις και θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη.

Σε δήλωσή του στους «New York Times» αυτόν τον μήνα, ο Μπάνον ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή που έφτασε στον Λευκό Οίκο θεωρούσε απειλή για την εθνική ασφάλεια το γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι βρίσκονταν τόσο κοντά στο Οβάλ Γραφείο. Όπως είπε, είχε εκπονήσει σχέδιο για τη μεταφορά τους είτε εκτός του συγκροτήματος, δίπλα στην κατοικία Μπλερ, είτε τουλάχιστον στο κτίριο Αϊζενχάουερ, με στόχο να απομακρυνθούν φυσικά από τη Δυτική Πτέρυγα. Ωστόσο, όπως θυμήθηκε, η πρόταση δεν βρήκε υποστήριξη από τους υπόλοιπους ανώτερους συμβούλους του προέδρου.

Το ζήτημα επανήλθε το καλοκαίρι του 2017, όταν η Δυτική Πτέρυγα βρισκόταν υπό ανακαίνιση. Σύμφωνα με πρώην αξιωματούχο της κυβέρνησης, δεν επρόκειτο τόσο για ένα οργανωμένο σχέδιο όσο για μια παρόρμηση που συνδεόταν με τις εργασίες: αφού ο χώρος ήταν ήδη υπό ανακαίνιση, γιατί να επιστρέψουν οι δημοσιογράφοι; Ο τότε απερχόμενος εκπρόσωπος Τύπου, Σον Σπάισερ, και η διάδοχός του, Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, εξέφρασαν επιφυλάξεις σχετικά με τις πρακτικές δυσκολίες. Η πρόταση εγκαταλείφθηκε και πάλι.

Κατά τη μεταβατική περίοδο στα τέλη του 2024, η ιδέα επανεξετάστηκε για ακόμη μία φορά. Οι περισσότεροι σύμβουλοι του Τραμπ θεωρούσαν ότι ήταν προτιμότερο οι δημοσιογράφοι να παραμείνουν εντός του Λευκού Οίκου. Γνώριζαν ότι ο πρόεδρος ήθελε να καλεί τις κάμερες στο Οβάλ Γραφείο ανά πάσα στιγμή, ενώ αρκετοί πιο έμπειροι συνεργάτες του εκτιμούσαν ότι, αν υλοποιούσαν την εντολή του και η δημοσιογραφική κάλυψη γινόταν ακόμη πιο αρνητική, εκείνος θα τους επέρριπτε την ευθύνη για τις συνέπειες της δικής του απόφασης.

Οι περιορισμοί στην πρόσβαση των δημοσιογράφων

Ακόμη και χωρίς τη φυσική μεταφορά των δημοσιογράφων σε κτίριο έξω από τις κεντρικές πύλες του Λευκού Οίκου, η κυβέρνηση έχει ενισχύσει τους περιορισμούς στην πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης. Το περασμένο φθινόπωρο, η ομάδα του Τραμπ απαγόρευσε στους δημοσιογράφους να εισέρχονται χωρίς ραντεβού στον χώρο «Upper Press», κοντά στο γραφείο του εκπροσώπου Τύπου.

Έχουν περάσει περισσότερα από 30 χρόνια από τότε που άλλος πρόεδρος εξέτασε σοβαρά το ενδεχόμενο απομάκρυνσης των δημοσιογράφων από τον Λευκό Οίκο. Στα απομνημονεύματά του, ο Τζορτζ Στεφανόπουλος, πρώτος διευθυντής επικοινωνίας του προέδρου Μπιλ Κλίντον, είχε περιγράψει ότι το 1993 η πρώτη κυρία Χίλαρι Κλίντον επιθυμούσε να μετατρέψει ξανά τους χώρους των δημοσιογράφων σε πισίνα. Όταν η πληροφορία διέρρευσε, οι έντονες αντιδράσεις οδήγησαν γρήγορα στην εγκατάλειψη του σχεδίου.

Η σημερινή κατάσταση είναι διαφορετική, καθώς ο Τραμπ δεν αντιμετωπίζει αντίστοιχες πιέσεις για να διατηρήσει τις διευκολύνσεις προς έναν Τύπο που πολλοί από τους υποστηρικτές του αντιμετωπίζουν με εχθρότητα. Μέχρι στιγμής, οι κινήσεις του κατά των μέσων ενημέρωσης έχουν προκαλέσει σχετικά περιορισμένες αντιδράσεις, ακόμη και από τους Δημοκρατικούς.

Οι αγωγές και η κλιμάκωση των επιθέσεων κατά των μέσων ενημέρωσης

Μετά τη νίκη του στις εκλογές, ο Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και στράφηκε γρήγορα κατά των ειδησεογραφικών οργανισμών που είχαν ασκήσει κριτική σε βάρος του. Κατέθεσε αγωγές κατά των ABC, CBS και «Des Moines Register», ενώ συνεργάτες του κατέστησαν σαφές ότι επιδίωξη του προέδρου ήταν οι δικαστικές κινήσεις να αποθαρρύνουν τη δημοσίευση αρνητικών ρεπορτάζ.

Ένα από τα πρόσωπα που προώθησαν την ιδέα της επαναφοράς της πισίνας ήταν, σύμφωνα με δύο ανθρώπους που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις, ο Μπιλ Πούλτε, διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Κατοικιών. Αν και δεν έχει επίσημο ρόλο στη λειτουργία του Λευκού Οίκου, δημιούργησε μια μακέτα από αφρώδες υλικό που απεικόνιζε την αίθουσα ενημέρωσης μεταμορφωμένη σε πισίνα εντός του εδάφους.

Ο Πούλτε περνά συχνά τα Σαββατοκύριακα με τον Τραμπ στα γήπεδα γκολφ που διαθέτει ο πρόεδρος. Καθώς τα Σαββατοκύριακα το επιτελείο του είναι ιδιαίτερα μικρό, ο Πούλτε έχει συχνά τη δυνατότητα να συνομιλεί μαζί του χωρίς αυστηρούς περιορισμούς και να του παρουσιάζει τις νέες ιδέες του. Σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, φέρνει μαζί του μακέτες που παρουσιάζουν πιθανούς στόχους για διώξεις αντιποίνων. Ο ίδιος δεν απάντησε σε επανειλημμένα μηνύματα με τα οποία του ζητήθηκε να σχολιάσει.

Ένας ακόμη σύμβουλος που ενισχύει την αρνητική στάση του προέδρου απέναντι στα μέσα ενημέρωσης είναι ο Μπόρις Έπστιν, επί χρόνια δικηγόρος και εξωτερικός σύμβουλος του Τραμπ. Ο Έπστιν έχει προωθήσει αρκετές από τις αγωγές που έχει καταθέσει ο πρόεδρος κατά ειδησεογραφικών οργανισμών και μεμονωμένων δημοσιογράφων. Σύμφωνα με νυν αξιωματούχους και πρόσωπα από το περιβάλλον του προέδρου, η επιρροή του έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες. Ο ίδιος αρνήθηκε να σχολιάσει.

Τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ αιφνιδίασε ορισμένους από τους ίδιους τους συμβούλους του, ανακοινώνοντας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι απαγορεύει την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο στα CNN, MS NOW και Politico, κατηγορώντας τα μέσα για «μυθοπλασία και ψέματα». Η κυβέρνηση ανακάλεσε γρήγορα τις διαπιστεύσεις περισσότερων από 70 δημοσιογράφων.

Η «Wall Street Journal» ανέφερε ότι η Νάταλι Χαρπ, συνεργάτιδα που ελέγχει μεγάλο μέρος των δημοσιευμάτων και των μηνυμάτων υποστηρικτών τα οποία φτάνουν στο γραφείο του προέδρου, καθώς και την πλειονότητα της ροής των αναρτήσεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε δείξει στον Τραμπ αποσπάσματα από παρουσιαστές του MS NOW που ασκούσαν κριτική στην κυβέρνησή του, λίγο πριν από την ανακοίνωση της απαγόρευσης. Η Χαρπ δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου υποστηρίζουν, πάντως, ότι η ομάδα που ενημερώνει τον Τραμπ για τη δημοσιογραφική κάλυψη είναι ευρύτερη και ότι η Χαρπ δεν επιδίωξε να προκαλέσει την απαγόρευση, παρουσιάζοντάς του τα συγκεκριμένα αποσπάσματα. Όπως ανέφεραν, η απόφαση ελήφθη έπειτα από μήνες δυσαρέσκειας του προέδρου για τα δημοσιεύματα. Ο Τσουνγκ, μάλιστα, εξέφρασε δημόσια την εκτίμησή του για τη Χαρπ.

Ο δικαστής Τίμοθι Τζ. Κέλι, τον οποίο είχε διορίσει ο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, είχε αναστείλει την εφαρμογή της απαγόρευσης, κρίνοντας ότι οι αρμόδιοι αξιωματούχοι δεν είχαν ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Παρ’ όλα αυτά, ο Λευκός Οίκος συνέχισε για σύντομο χρονικό διάστημα να απαγορεύει την είσοδο των συγκεκριμένων μέσων στον χώρο του. Την περασμένη εβδομάδα, ο δικαστής έκρινε ότι ο πρόεδρος είχε παραβιάσει τα δικαιώματα των ειδησεογραφικών οργανισμών που κατοχυρώνονται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος και διέταξε την αποκατάσταση των διαπιστεύσεών τους. Η κυβέρνηση ασκεί έφεση κατά της απόφασης.

Η έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης και οι κλητεύσεις δημοσιογράφων

Οι κινήσεις κατά του Τύπου δεν περιορίστηκαν στις απαγορεύσεις πρόσβασης και στις δικαστικές διαμάχες. Στις 9 Οκτωβρίου, το υπουργείο Δικαιοσύνης απέστειλε επιστολές ζητώντας πληροφορίες από τα ABC, CBS, CNN, NBC και Fox News, αφού τα πέντε τηλεοπτικά δίκτυα είχαν διακόψει προσωρινά τη συλλογική τηλεοπτική κάλυψη του Λευκού Οίκου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN. Πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση ανέφεραν ότι επρόκειτο για έρευνα σχετικά με ενδεχόμενες παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.

Η συγκεκριμένη ενέργεια του υπουργείου Δικαιοσύνης ακολούθησε, λίγους μήνες νωρίτερα, την εμφάνιση πρακτόρων του FBI στις κατοικίες δημοσιογράφων των «New York Times», προκειμένου να τους επιδώσουν κλητεύσεις ενόρκων μεγάλου δικαστηρίου. Οι δημοσιογράφοι είχαν δημοσιεύσει νωρίτερα την ίδια εβδομάδα ρεπορτάζ για ζητήματα ασφαλείας που αφορούσαν τον Τραμπ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Είχαν επίσης αναφερθεί στην απουσία ορισμένου αμυντικού εξοπλισμού από το πολυτελές αεροσκάφος που είχε δωρίσει στο αμερικανικό κράτος το Κατάρ και το οποίο χρησιμοποιούσε ο πρόεδρος ως νέο Air Force One.

Σύμφωνα με πολλαπλές πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, ο Τραμπ εξοργίστηκε με τα δημοσιεύματα και απαίτησε από τους συνεργάτες του να εντοπίσουν τις πηγές των διαρροών. Το υπουργείο Δικαιοσύνης απέσυρε τις κλητεύσεις μέσα σε λίγες εβδομάδες, αφού ο δικαστής της υπόθεσης επέπληξε τους ομοσπονδιακούς δικηγόρους για παραβίαση των διαδικασιών, επισημαίνοντας ότι οι κλητεύσεις φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν ως πρώτη επιλογή αντί ως έσχατο μέσο για την εξασφάλιση πληροφοριών.

Παράλληλα, με την ενθάρρυνση του Τραμπ, και άλλα κυβερνητικά υπουργεία έχουν λάβει αυστηρά μέτρα κατά των δημοσιογράφων. Νωρίτερα φέτος, το υπουργείο Άμυνας απαίτησε από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους να υπογράψουν δήλωση που περιλάμβανε τη δέσμευση να μην αναζητούν μη εξουσιοδοτημένες πληροφορίες. Σχεδόν όλοι οι μεγάλοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του Fox News, αρνήθηκαν να υπογράψουν και επέλεξαν να εγκαταλείψουν τους χώρους εργασίας που διέθεταν στο κτίριο.