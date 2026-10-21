Υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, με έναν ασυνήθιστο τρόπο, τάχθηκε η ακτιβίστρια, Τζόρτζι Ρόμπερτσον, σε γκαλά του Βρετανικού Μουσείου.

Η Ρόμπερτσον εμφανίστηκε στον δεύτερο, ετήσιο φιλανθρωπικό χορό του μουσείου, φορώντας ένα κόκκινο φόρεμα, custom made δημιουργία της Κέι Σένιτ, και μια κόκκινη εσάρπα, η οποία έγραφε το σύνθημα «επιστρέψτε τα Γλυπτά», ζητώντας την επανένωσή τους στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, ανέβασε φωτογραφίες από την εμφάνισή της στο Βρετανικό Μουσείο, κάνοντας λόγο για «ένα από τα πιο διαχρονικά σκάνδαλα» και επεσήμανε ότι αναφέρεται στο «γεγονός ότι δεν είναι νόμιμος ιδιοκτήτης πολλών από τα αντικείμενα που φιλοξενεί».

«Πολλά λεηλατήθηκαν και πολλά άλλα αφαιρέθηκαν διά της βίας από αποικιοκρατικούς κατακτητές», πρόσθεσε η Ρόμπερτσον.

Μάλιστα, όπως αναφέρει «το προσωπικό ασφαλείας προσπάθησε να με αναγκάσει να αφαιρέσω το μήνυμα από το φόρεμά μου, αλλά αρνήθηκα. Προσπάθησαν επίσης να εμποδίσουν τη φωτογράφισή του, σε μια προσπάθεια να φιμώσουν αυτή τη συζήτηση».

«Τα Γλυπτά του Παρθενώνα ανήκουν μαζί —πρέπει να επανενωθούν στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα. Το εθνικό μας μουσείο θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες αξίες και όχι να διαιωνίζει μια κληρονομιά αποικιοκρατικής βίας και λεηλασίας. Αντί γι’ αυτό, το Μουσείο συνεχίζει και σήμερα να συγκαλύπτει ωμότητες, αποδεχόμενο χορηγίες από την BP, την ώρα που η εταιρεία αποκομίζει κέρδη τόσο από τη σφαγή του παλαιστινιακού λαού όσο και από την καταστροφή του πλανήτη μας», τόνισε ακόμα η Βρετανίδα ακτιβίστρια.

Στην ανάρτηση, μάλιστα, έχει συμπεριλάβει και δύο φωτογραφίες, στη μία από τις οποίες γράφει «δείτε τον Μικ Τζάγκερ να απολαμβάνει την εμφάνιση» και στη δεύτερη «εμένα να αντιπαρατίθεμαι με τον Τζορτζ Όσμπορν (σ.σ. ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου), ο οποίος δεν το απόλαυσε και τόσο!».

Αξίζει να σημειωθεί πως η Τζόρτζι Ρόμπερτσον είναι κόρη της Αυστραλής συγγραφέα, Κάθι Λετ, και του διακεκριμένου δικηγόρου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Τζέφρι Ρόμπερτσον, ο οποίος ανήκει στη νομική ομάδα της Αμάλ Κλούνεϊ στην εκστρατεία για τα Γλυπτά.

Στη δεξίωση έδωσαν το «παρών» πολλοί διάσημοι, μεταξύ των οποίων ο Μικ Τζάγκερ, ο Μπένεκτιτ Κάμπερμπατς, ενώ ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν.

Σε άλλη ανάρτηση, η μητέρα της, Κάθι Λετ, υποστήριξε την πρωτοβουλία της κόρης της, γράφοντας «η διαμαρτυρία της αγαπημένης μου κόρης, Τζόρτζι, υπέρ της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, στο πλαίσιο του χορού του Βρετανικού Μουσείου, φαίνεται πως διασκέδασε τον δικό μας ιστορικό θησαυρό, τον Μικ Τζάγκερ. Τα Γλυπτά ανήκουν μαζί, επανενωμένα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Όποιος πιστεύει το αντίθετο, ε, μάλλον έχει χάσει πραγματικά τα λογικά του!».

Υπενθυμίζεται ότι η αντίστοιχη εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί πέρυσι στο Βρετανικό Μουσείο, είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Αθήνας, καθώς το επίσημο δείπνο είχε γίνει στην αίθουσα, όπου εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα.