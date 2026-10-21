Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες που είχαν χθες, Τρίτη, στο Όσλο ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν «θετικές».

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε πως ο Γουίτκοφ πηγαίνει τώρα να συναντήσει Ρώσους αξιωματούχους. «Ήταν θετική, τίποτε το αναπάντεχο, τίποτε που να προκαλεί έκπληξη και τώρα, με τις ιδέες αυτές, θα μπορέσει να πάει στην Αγία Πετρούπολη και να τις μοιραστεί με τη ρωσική πλευρά και βλέπουμε αν θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε κάποια πρόοδο», δήλωσε ο Ρούμπιο από την Ινδία, όπου πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη.

Ο Γουίτκοφ θα φθάσει σήμερα στην Αγία Πετρούπολη για να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσαν στο μεταξύ στο Ρόιτερς δύο πηγές που γνωρίζουν για την επίσκεψη.

Ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ, ο οποίος θα συμμετάσχει στη συνάντηση με τον Πούτιν, θα υποδεχθεί τον Γουίτκοφ στο αεροδρόμιο.

Ο Γουίτκοφ θα μεταβεί στη Ρωσία από τη Νορβηγία, όπου συναντήθηκε με τον Ζελένσκι και άλλους αξιωματούχους.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης σήμερα πως οι ΗΠΑ δεν γνώριζαν εκ των προτέρων για την επιβράδυνση των δορυφορικών επικοινωνιών της SpaceX που χρησιμοποιούνται από την Ουκρανία για τις επιχειρήσεις της στο πεδίο της μάχης εναντίον της Ρωσίας.