Οι βίαιες ταραχές στη Γαλλία, οι εκτεταμένες λεηλασίες καταστημάτων και οι συγκρούσεις με την αστυνομία έχουν πυροδοτήσει μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Ενώ η κυβέρνηση κατηγορεί οργανώσεις της ριζοσπαστικής Αριστεράς για τον σχεδιασμό των επεισοδίων, άλλοι πολιτικοί καταγγέλλουν προσπάθεια εκμετάλλευσης της κρίσης, με τη Μαρίν Λεπέν να εμφανίζεται ως μία από τις πολιτικούς που ενδέχεται να αποκομίσουν τα μεγαλύτερα εκλογικά οφέλη.

«Αυτό δεν είναι το πρόσωπο της Γαλλίας! Εσείς, τα μέσα ενημέρωσης, εστιάζετε όλοι στη βία και τις καταστροφές των διαδηλώσεων του Σαββάτου. Όμως, αυτή δεν είναι η πλειονότητα. Δεν είμαστε εμείς. Αυτή δεν είναι η Γαλλία!».

Με αυτά τα λόγια, η Ελιζαμπέτ περιέγραφε την οργή και τη θλίψη της μπροστά σε μια σειρά από σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων στο Παρίσι, με θραύσματα γυαλιών να παραμένουν σκορπισμένα στον δρόμο, ανάμεσα στα δέντρα. Στους τοίχους είχαν γραφτεί με κόκκινα γράμματα συνθήματα κατά της γαλλικής αστυνομίας, συνοδευόμενα από την ημερομηνία των ταραχών, 17 Οκτωβρίου. Όταν ρωτήθηκε για όσα συνέβησαν το Σάββατο, η γυναίκα εμφανίστηκε τόσο αναστατωμένη, ώστε έμοιαζε έτοιμη να ξεσπάσει σε κλάματα.

«Ο φίλος μου πιστεύει ότι πρόκειται για εμφύλιο πόλεμο στη Γαλλία, αλλά εγώ διαφωνώ. Το Σάββατο αφορά κάτι εντελώς διαφορετικό», ανέφερε, εκφράζοντας την αμφιβολία της για το πώς πρέπει να ερμηνευτούν τα γεγονότα.

Ποιοι οργάνωσαν τις ταραχές στη Γαλλία και τι εξετάζουν οι Αρχές

Το ερώτημα για το τι ακριβώς συνέβη το Σάββατο παραμένει ανοιχτό. Ποιοι βρίσκονταν πίσω από τις ταραχές, γιατί εκδηλώθηκε η βία με αυτόν τον τρόπο και ποιος είχε συμφέρον από τις καταστροφές, έπειτα από εβδομάδες φοιτητικών διαδηλώσεων; Αν και μεγάλο μέρος των λεηλασιών φαίνεται να πραγματοποιήθηκε από άτομα που εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία, οι επιθέσεις έδωσαν την εντύπωση ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν σχεδιαστεί εκ των προτέρων. Οι απόψεις που διατυπώνονται στη Γαλλία και στο εξωτερικό είναι πολλές, καθώς η πραγματικότητα φαίνεται να είναι πιο σύνθετη από τις απλές εξηγήσεις που αναζητούν ορισμένοι.

Η πρόεδρος της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, Γιαέλ Μπρον-Πιβέ, πρότεινε τη διεξαγωγή κοινοβουλευτικής έρευνας, προκειμένου να διερευνηθούν τόσο τα επεισόδια όσο και ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκαν. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαν λάβει κυβερνητικοί κύκλοι από τις γαλλικές υπηρεσίες πληροφοριών νωρίτερα μέσα στον μήνα, στις φοιτητικές κινητοποιήσεις συμμετείχαν αναρχικές ομάδες της Αριστεράς. Ενδεικτικό της παρουσίας τους θεωρείται το σύμβολο του κεφαλαίου Α μέσα σε μαύρο κύκλο, το οποίο εμφανίστηκε με σπρέι σε πολλά κτίρια σε ολόκληρη τη χώρα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Παράλληλα, τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης προβάλλουν επανειλημμένα βίντεο από το Σάββατο, στα οποία εμφανίζονται ομάδες νεαρών ανδρών ντυμένων στα μαύρα, με μαύρα μαντήλια διπλωμένα γύρω από το πρόσωπό τους για να κρύβουν την ταυτότητά τους. Στα πλάνα φαίνεται να επιτίθενται σε αρκετά αστυνομικά οχήματα, χρησιμοποιώντας αντικείμενα που μοιάζουν με μεγάλες βαριοπούλες ή ματσέτες.

Έκθεση των γαλλικών υπηρεσιών πληροφοριών, με ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου, η οποία δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα «Le Figaro», περιγράφει τη «χειραγώγηση» των φοιτητικών διαδηλώσεων από φοιτητικές ενώσεις και πολιτικά κινήματα που συνδέονται με τη ριζοσπαστική Αριστερά. Στην ίδια έκθεση διατυπώνεται η εκτίμηση ότι το ακροαριστερό πολιτικό κίνημα «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI) βασιζόταν στη βία ως εκλογική στρατηγική ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Πάνω από 3.000 καταστήματα λεηλατήθηκαν – Πώς κινούνται οι Αρχές

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γαλλικού Τύπου, η μαζική λεηλασία περισσότερων από 3.000 καταστημάτων και επιχειρήσεων το Σάββατο φαίνεται ότι ήταν σε μεγάλο βαθμό ευκαιριακή. Πολλοί νεαροί έσπευσαν αμέσως στο διαδίκτυο για να πουλήσουν τα κλοπιμαία, μεταξύ των οποίων και επώνυμα αθλητικά παπούτσια. Ορισμένοι δεν μπήκαν καν στον κόπο να καλύψουν τα πρόσωπά τους, γεγονός που γεννά ερωτήματα για το αν πίστευαν ότι δεν θα αντιμετώπιζαν συνέπειες.

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες πώλησης δηλώνουν πλέον ότι θα συνεργαστούν με τις γαλλικές Αρχές, ώστε να εντοπιστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι από τους υπεύθυνους για τις λεηλασίες. Η αστυνομία εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς και βίντεο και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το BBC. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, διαμηνύει ότι όλοι όσοι ευθύνονται για βιαιοπραγίες ή κλοπές θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Οι καταγγελίες ότι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να ενθάρρυναν ορισμένους να συμμετάσχουν στα επεισόδια οδήγησαν τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ, ο οποίος φιλοδοξεί να διεκδικήσει την προεδρία στις επερχόμενες εκλογές, να ζητήσει επιλεκτικές διακοπές λειτουργίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο να αποτραπεί νέα κλιμάκωση της βίας.

Παρόμοιες ανησυχίες καταγράφονται και στο Βέλγιο, όπου σημειώνονται βίαιες διαδηλώσεις τις τελευταίες ημέρες. Την Τρίτη, ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Μπερνάρ Κεντέν, προειδοποίησε για την «tiktokοποίηση» της βίας. Όπως εξήγησε, τα πλάνα από τις ταραχές διαδίδονται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φτάνουν σε ένα μεγάλο κοινό νεαρών ανθρώπων που είναι ευάλωτοι στην επιρροή τους. Παράλληλα, απέδωσε τις βιαιοπραγίες στους δρόμους των Βρυξελλών και της Λιέγης σε «γνωστές ακροαριστερές ομάδες».

Η γαλλική κυβέρνηση δείχνει τη ριζοσπαστική Αριστερά

Στη Γαλλία, ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, έχουν επίσης κατονομάσει τη ριζοσπαστική Αριστερά ως βασικό παράγοντα των επεισοδίων του Σαββάτου. Ο Νουνιέζ κατηγόρησε τις συγκεκριμένες δυνάμεις ότι «ρίχνουν λάδι στη φωτιά», ενώ την Τρίτη ο Λεκορνί έκανε λόγο για «εξεγέρσεις» που σχεδιάστηκαν από «μικρές ακροαριστερές και υπεραριστερές ομάδες».

Νωρίτερα, ο Γάλλος πρωθυπουργός είχε κατηγορήσει την Αριστερά ότι χρησιμοποιεί τις φοιτητικές διαδηλώσεις ως εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης. Οι αιτιάσεις αυτές απορρίπτονται κατηγορηματικά από τον ηγέτη του αντικαπιταλιστικού κινήματος «Ανυπότακτη Γαλλία», Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο οποίος επιδιώκει επίσης να αναδειχθεί πρόεδρος της χώρας.

Ο Μελανσόν συμμετείχε στην προγραμματισμένη διαδήλωση του Σαββάτου, ενώ στελέχη του κινήματός του βρίσκονται στις φοιτητικές κινητοποιήσεις από την έναρξή τους, πριν από περίπου έναν μήνα. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στα κοινωνικά υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού, με βασικό αίτημα τη βελτίωση της δημόσιας εκπαίδευσης για όλους.

Τι υποστηρίζουν οι φοιτητές για τις διαδηλώσεις

Στο προάστιο Σεν-Ντενί, τη Δευτέρα, η Λίζα Κορντά, μέλος της φοιτητικής ένωσης FSE, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι κινητοποιήσεις. Όπως είπε, οι φοιτητές συντονίζονται μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μέσα από οργανώσεις που διοικούνται από τους ίδιους. Η ίδια χαρακτήρισε «προσβλητική» την υπόνοια ότι οι φοιτητές χειραγωγούνται από πολιτικούς ή ότι κάποιος τους υπαγορεύει τι πρέπει να κάνουν.

«Η οργή των φοιτητών ξεκινά από τη βάση», ανέφερε η Λίζα, υπογραμμίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις πηγάζουν από τα ίδια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι.

Την ίδια ώρα, στη γαλλική κοινωνία καταγράφεται έντονη δυσαρέσκεια για την προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης της βίας του Σαββάτου. Η 25χρονη Λίνα εξέφρασε την απογοήτευσή της για τη στάση των πολιτικών, λέγοντας: «Οι πολιτικοί αναζητούν αποδιοπομπαίους τράγους, αλλά δεν ρωτούν γιατί συνέβησαν όλα αυτά. Δεν αναζητούν τις βαθύτερες αιτίες των γεγονότων του Σαββάτου. Νιώθουμε φόβο και εγκατάλειψη».

Από το Σάββατο, οι κορυφαίοι πολιτικοί της χώρας επιδίδονται σε έναν διαρκή αγώνα αλληλοκατηγοριών. Με τις προεδρικές εκλογές να απέχουν μόλις έξι μήνες και την πολιτική αντιπαράθεση να βρίσκεται ήδη σε υψηλά επίπεδα, η ένταση στους δρόμους μεταφέρθηκε σχεδόν αμέσως στο πολιτικό σκηνικό.

Ο Μελανσόν, ο οποίος βρίσκεται στη δεύτερη θέση στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, μπροστά από τους κεντρώους υποψηφίους, κατηγόρησε τον κεντρώο πρωθυπουργό ότι είναι «υπεύθυνος για το χάος», είτε λόγω «ανικανότητας είτε εξαιτίας μιας στρατηγικής που οδηγεί στο χειρότερο δυνατό σενάριο».

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι ο Λεκορνί ενδέχεται να επέτρεψε την εξέλιξη των επεισοδίων, προκειμένου να εμφανιστεί ως εκπρόσωπος της «τάξης» μετά την ανομία του Σαββάτου. Σύμφωνα με τον Μελανσόν, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να κάνει τους πολίτες να ξεχάσουν την αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Η Γαλλία αντιμετωπίζει, άλλωστε, αυξανόμενο δημόσιο χρέος και υψηλότερο κόστος κρατικού δανεισμού.

Οι αστοχίες της αστυνομίας και οι εξηγήσεις που ζητά ο Μακρόν

Ερωτήματα έχουν προκύψει και για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών ασφαλείας κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε εξηγήσεις για τις αστοχίες στην αντιμετώπιση της κατάστασης, καθώς και τη διαμόρφωση μιας νέας στρατηγικής αστυνόμευσης.

Ο υπουργός Εσωτερικών παραδέχθηκε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στους δρόμους δεν ήταν αρκετές, παρά το γεγονός ότι οι πανεθνικές διαδηλώσεις είχαν ανακοινωθεί αρκετά νωρίτερα. Έπειτα από προηγούμενες καταγγελίες για υπερβολική χρήση βίας από την αστυνομία σε παλαιότερες κινητοποιήσεις, οι δυνάμεις ασφαλείας φάνηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο να δυσκολεύονται ιδιαίτερα να διαχειριστούν την κατάσταση.

Γιατί η Μαρίν Λεπέν μπορεί να κερδίσει από τις ταραχές

Από τους πολιτικούς που φιλοδοξούν να διεκδικήσουν την προεδρία, εκείνη που φαίνεται να αποκομίζει το μεγαλύτερο πολιτικό όφελος από τις εικόνες καταστροφής είναι η Μαρίν Λεπέν, επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Εθνικός Συναγερμός. Η ίδια προηγείται ήδη με σημαντική διαφορά στις δημοσκοπήσεις.

Την Κυριακή, η Λεπέν επέλεξε να απευθυνθεί στους πολίτες μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που παρέπεμπε σε επίσημη προεδρική ομιλία. Φορώντας επίσημη ενδυμασία, καθισμένη πίσω από ένα μεγάλο γραφείο και έχοντας τη γαλλική σημαία στο φόντο, κατηγόρησε ονομαστικά τον Ζαν-Λικ Μελανσόν ότι συνεργάτες του «επιδιώκουν να βυθίσουν τη χώρα στο χάος».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Μακρόν «έχει χάσει τη δυναμική της», με αποτέλεσμα η Γαλλία να βρίσκεται «όμηρος ανάμεσα στη βία και την αδυναμία». Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή της, υπενθύμισε στους Γάλλους ψηφοφόρους ότι σε έξι μήνες θα έχουν την ευκαιρία να «επιλέξουν έναν διαφορετικό δρόμο».

Το κόμμα της προβάλλει ένα πολιτικό μήνυμα που δίνει έμφαση στην αυστηρή εφαρμογή του νόμου, την ασφάλεια και το κλείσιμο των συνόρων. Αντίστοιχα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς, η Λεπέν έχει κατηγορήσει, μεταξύ άλλων, τους μετανάστες για το χάος που επικράτησε στη Γαλλία το Σάββατο.

«Η βία εξυπηρετεί τους πολιτικούς», λένε εκπαιδευτικοί και πολίτες

Η Μαρί, εκπαιδευτικός, εκτιμά ότι η βία των τελευταίων ημερών εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες, απομακρύνοντας την προσοχή από τα αιτήματα των διαδηλωτών. Όπως δήλωσε, τα επεισόδια «εξυπηρετούν τους σκοπούς των πολιτικών. Αποσπούν την προσοχή από εβδομάδες νόμιμων διαδηλώσεων για καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες».

Η ίδια πρόσθεσε: «Οι πολιτικοί δεν ακούν τι χρειάζονται οι φοιτητές, τι χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί ή τι θέλει ο γαλλικός λαός. Χρησιμοποιούν τη βία για να κάνουν προεκλογική εκστρατεία, να γίνουν πρόεδροι και να προσπαθήσουν να παρουσιάσουν τους αντιπάλους τους με αρνητικό τρόπο».

Πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση, ωστόσο, αυξάνεται ο αριθμός των Γάλλων που δηλώνουν ότι χάνουν την εμπιστοσύνη τους στο πολιτικό σύστημα. Ανάμεσά τους βρίσκονται πολλοί νέοι της γενιάς Ζ, οι οποίοι εκφράζουν ολοένα μεγαλύτερη απογοήτευση για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι θεσμοί.

Ανάλογες τάσεις παρατηρούνται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου αυτό το Σαββατοκύριακο ξέσπασαν διαδηλώσεις με πρωταγωνιστές κυρίως νέους, ορισμένες από τις οποίες εξελίχθηκαν σε βίαια επεισόδια. Κινητοποιήσεις σημειώθηκαν στην Ιταλία, την Πορτογαλία και την Αλβανία, καθώς και στη Γαλλία και το Βέλγιο.

Τα αίτια αυτών των διαδηλώσεων συνδέονται συχνά με την εκτίναξη του κόστους ζωής, την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και το αίσθημα αδυναμίας που βιώνουν οι πολίτες απέναντι στις εξελίξεις που καθορίζουν την καθημερινότητά τους. Πολλοί αναρωτιούνται τι μπορούν να κάνουν ως άτομα για να αντιμετωπίσουν την αύξηση του ενεργειακού κόστους, η οποία συνδέεται με πολέμους που διεξάγονται μακριά από τις χώρες τους, στη Μέση Ανατολή ή στην Ουκρανία.

Την ίδια στιγμή, οι ψηφοφόροι δηλώνουν ολοένα συχνότερα ότι χάνουν την εμπιστοσύνη τους στα παραδοσιακά κόμματα και στις κυβερνήσεις, θεωρώντας ότι δεν ακούν τις ανησυχίες τους και δεν προχωρούν στην αντιμετώπισή τους. Οι νεότερες γενιές βλέπουν μπροστά τους την κλιματική αλλαγή, τις κοινωνικές ανισότητες, τις απρόσιτες τιμές κατοικίας και την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία ενδέχεται να απειλήσει τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Η δυσαρέσκεια για τη δημοκρατία στη Γαλλία και την Ευρώπη

Τα στοιχεία δημοσκοπήσεων που διεξήγαγε φέτος το ερευνητικό κέντρο Pew καταγράφουν εκτεταμένη δυσαρέσκεια για τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας. Στη Γαλλία, το 69% των ερωτηθέντων δηλώνει δυσαρεστημένο, ενώ στην Ισπανία το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 68% και στην Ιταλία το 62%.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το 69% των πολιτών δηλώνει δυσαρεστημένο με τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, πολλοί από τους ανθρώπους που μίλησαν για τα επεισόδια στη Γαλλία επιμένουν ότι είναι απαραίτητο να διαχωριστούν οι πολίτες που διαδηλώνουν ειρηνικά, ακόμη και όταν εκφράζουν έντονη οργή, από εκείνους που επιδιώκουν να προκαλέσουν βίαιες καταστροφές.

Πέρα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, το κύμα διαδηλώσεων που σαρώνει την Ευρώπη ενδέχεται να αποτελεί συνδυασμό συσσωρευμένης αγανάκτησης, εκκλήσεων προς τις Αρχές να ακούσουν τους πολίτες και, για ορισμένους, μιας σκοτεινής αίσθησης ότι δεν έχουν πλέον πολλά να χάσουν.