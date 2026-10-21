Μια διαφωνία για οδοντιατρική επέμβαση φέρεται να οδήγησε στη δολοφονία ενός 42χρονου γναθοχειρουργού στο Μεξικό, με τον δράστη να πέφτει νεκρός λίγες ημέρες αργότερα, κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών με τις μεξικανικές αρχές, οι οποίες επιχείρησαν να τον συλλάβουν.

Ο Αμέντ ντε Χεσούς Πρεσιάδο Ερνάντες, γναθοχειρουργός 42 ετών, δολοφονήθηκε στις 15 Οκτωβρίου, όταν δέχθηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς στον χώρο στάθμευσης έξω από το ιατρείο του, στην πόλη Νογκάλες, στην πολιτεία Σονόρα.

Για τη δολοφονία καταζητούνταν ο 30χρονος Αμερικανός Ερνέστο Ρασκόν, με καταγωγή από την Πρέσκοτ Βάλεϊ της Αριζόνα. Τέσσερις ημέρες μετά το περιστατικό, η υπόθεση πήρε νέα τροπή, όταν οι μεξικανικές αρχές εντόπισαν τον δράστη σε κατοικία στην Άγουα Πριέτα, κοντά στα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επιχείρηση για τη σύλληψή του εξελίχθηκε σε ένοπλη συμπλοκή, κατά την οποία ο 30χρονος σκοτώθηκε.

Η διαφωνία που οδήγησε στη δολοφονία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι μεξικανικές αρχές, ο Ρασκόν είχε επισκεφθεί και στο παρελθόν το οδοντιατρείο του Πρεσιάδο Ερνάντες, έχοντας κάνει αρκετές θεραπείες.

Το πρωί της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου, ο 30χρονος επέστρεψε στο ιατρείο σε κατάσταση μανίας, απαιτώντας να εξεταστεί χωρίς να έχει προγραμματισμένο ραντεβού. Ο γιατρός δεν μπορούσε να τον δεχθεί εκείνη τη στιγμή, γεγονός που, σύμφωνα με την αστυνομική εκδοχή, προκάλεσε την οργή του ασθενούς.

Ο ύποπτος φέρεται να αποχώρησε από το ιατρείο, αλλά να περίμενε τον γιατρό στον χώρο στάθμευσης. Όταν ο 42χρονος μπήκε στο αυτοκίνητό του, ο Ρασκόν τον πλησίασε και τον πυροβόλησε με πιστόλι αρκετές φορές.

Η επίθεση καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, σύμφωνα με τον Κάρλος Αλμπέρτο Φλόρες, γενικό επίτροπο της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών της πολιτείας Σονόρα (AMIC).

Ο οδοντίατρος βρέθηκε στον χώρο στάθμευσης και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείου στη συνοικία Κένεντι της Νογκάλες, όπου υπέκυψε στα τραύματά του, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αρχών.

Ως πιθανό κίνητρο της δολοφονίας εξετάστηκε η δυσαρέσκεια του ασθενούς από προηγούμενη οδοντιατρική πράξη. Ειδικότερα, οι ερευνητές ανέφεραν ότι ο Ρασκόν φέρεται να θεωρούσε υπεύθυνο τον οδοντίατρο, υποστηρίζοντας ότι μετά την παρέμβασή του ένα δόντι του είχε αρχίσει να κουνιέται.

Δείτε το τρομακτικό βίντεο:

⚠️ ABATEN EN AGUA PRIETA A ESTADOUNIDENSE QUE EJECUTÓ A ODONTÓLOGO EN NOGALES ‼️ Según la Fiscalía de Sonora, el 15 de octubre el odontólogo Amed de Jesús Preciado Hernández (42 años) fue asesinado a balazos en el estacionamiento de su consultorio en la colonia Kennedy (Plaza Kalitea), Nogales. El agresor, identificado oficialmente como Ernest “N” / Ernesto “N” (30 años, ciudadano estadounidense, con antecedentes en EE.UU. y referido en medios como Ernesto Rascón), lo acechó, lo siguió al estacionamiento y le disparó en repetidas ocasiones mientras la víctima clamaba por su vida. En video de cámaras se escucha el grito “¡No me mates!, ¡No me mates!”. Detalles del caso: • 🦷 Móvil: El estadounidense lo culpaba de haberle dejado una pieza dental floja tras un procedimiento odontológico. • 📍 El ataque ocurrió cuando el dentista se encontraba en su camioneta Ford Lobo estacionada afuera del consultorio. • 🚔 El 17 de octubre, al ejecutar la orden de aprehensión en un domicilio de la colonia Ejidal 2 (calle 19, entre avenidas 18 y 19) en Agua Prieta, el sujeto abrió fuego contra agentes de la AMIC y policías municipales. • ⚠️ Fue neutralizado en el lugar. Un agente de la AMIC (rozón en la cabeza) y un policía municipal (herida en la pierna) resultaron lesionados, pero están fuera de peligro. La Fiscalía confirmó los hechos y reconoció la actuación de los elementos que participaron en el operativo. #Sonora #Nogales #AguaPrieta #Justicia — Tiempo Digital (@TiempoDigitalMx) October 19, 2026

Η έρευνα και ο εντοπισμός του υπόπτου

Μετά τη δολοφονία, οι μεξικανικές εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη.

Στις 15 Οκτωβρίου, η εισαγγελία της πολιτείας Σονόρα ανακοίνωσε ότι διερευνά την ανθρωποκτονία και ότι είχε ήδη εντοπίσει πρόσωπο ενδιαφέροντος. Την επόμενη ημέρα, γνωστοποίησε ότι είχαν συγκεντρωθεί στοιχεία για την υποστήριξη αιτήματος έκδοσης εντάλματος σύλληψης.

Παράλληλα, οι μεξικανικές αρχές ήρθαν σε επικοινωνία με τις αντίστοιχες αμερικανικές υπηρεσίες, προκειμένου να διευκολυνθεί ο εντοπισμός του υπόπτου, καθώς πρόκειται για Αμερικανό πολίτη.

Οι έρευνες οδήγησαν τους αστυνομικούς σε κατοικία της Αγουα Πριέτα. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Ρασκόν είχε συγγενείς στην ευρύτερη παραμεθόρια περιοχή Αγουα Πριέτα – Ντάγκλας.

Η επιχείρηση σύλληψης και η ανταλλαγή πυροβολισμών

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, αστυνομικοί της AMIC με την υποστήριξη δημοτικών και πολιτειακών δυνάμεων ασφαλείας, επιχείρησαν να εισέλθουν στην κατοικία όπου βρισκόταν ο Ρασκόν, προκειμένου να εκτελέσουν το ένταλμα σύλληψής του.

Σύμφωνα με την εκδοχή των Αρχών, ο 30χρονος άνοιξε πυρ εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι ανταπέδωσαν τα πυρά. Από την ένοπλη συμπλοκή ο Ρασκόν τραυματίστηκε θανάσιμα και υπέκυψε επί τόπου, παρά την παροχή πρώτων βοηθειών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης τραυματίστηκαν επίσης δύο αστυνομικοί. Ένας ερευνητής της πολιτειακής υπηρεσίας υπέστη ελαφρύ τραυματισμό στο κεφάλι από σφαίρα, ενώ ένας δημοτικός αστυνομικός τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι. Και οι δύο έλαβαν ιατρική φροντίδα και πήραν εξιτήριο. Από τους πυροβολισμούς υπέστη ζημιές και ένα υπηρεσιακό όχημα της AMIC.

Για την είσοδό τους στην κατοικία, οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν ειδικό τακτικό εξοπλισμό και βαλλιστικές ασπίδες.

Σύμφωνα με τον γενικό επίτροπο της AMIC, ο Ερνέστο Ρασκόν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αμερικανικές αρχές για διάφορα περιστατικά, μεταξύ των οποίων χρήση ναρκωτικών ουσιών και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως μεταδίδει το AOL.com.