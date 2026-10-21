Ακόμα ένα φραστικό επεισόδιο με δημοσιογράφο είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αυτή τη φορά τα έβαλε με τον ανταποκριτή της βρετανικής εφημερίδας Independent στον Λευκό Οίκο, Άντριου Φάινμπεργκ.

Μάλιστα, δεν δίστασε σχεδόν να τον απειλήσει, ενώ, μεταξύ άλλων, τον ρώτησε αν είναι καλά στα μυαλά του.

Το νέο περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλα μέλη της κυβέρνησης του νομοσχεδίου, που επιτρέπει στους πολίτες να λαμβάνουν χρηματική αμοιβή, εάν καταγγέλλουν απάτη.

Στο βίντεο, που κυκλοφόρησε, φαίνεται ο Αμερικανός πρόεδρος να απευθύνεται στον δημοσιογράφο της βρετανικής εφημερίδας και του λέει: «Δεν ξέρω ποιος διάολο είσαι, αλλά καλύτερα να προσέχεις».

Όταν ο Άντριου Φάινμπεργκ προσπάθησε να αντιδράσει, ρωτώντας για τα σχέδια αναμόρφωσης ενός δημόσιου γηπέδου γκολφ στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ απάντησε: «Σιωπή. Σιωπή! Τι έχεις πάθει;».

Συνεχίζοντας την επίθεση στον δημοσιογράφο, ο Τραμπ τού είπε: «Είσαι καλά με τα μυαλά σου; Πραγματικά πιστεύω ότι κάτι δεν πάει καλά με εσένα».

Δείτε το βίντεο με το άγριο επεισόδιο: