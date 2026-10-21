Για «απόπειρα παρέμβασης» στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της Κυριακής κατηγόρησε χθες, Τρίτη, το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο Βραζιλιάνος ομόλογός του, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ενδέχεται να «κλέψει» τις εκλογές.

Ο Μιλέι έχει ταχθεί ανοικτά υπέρ του ακροδεξιού υποψηφίου Φλάβιο Μπολσονάρου, γιου του Βραζιλιάνου πρώην προέδρου, Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Η σχέση των δύο ηγετών είχε ήδη διαταραχθεί τον Ιούλιο, όταν ο Χαβιέρ Μιλέι είχε αποκαλέσει «κλέφτη» και «διεφθαρμένο» τον Λούλα.

Χθες Τρίτη, ο πρόεδρος της Αργεντινής επιτέθηκε ξανά στον βραζιλιάνο ομόλογό του, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ: «Ελπίζω το τελευταίο κόλπο της βρώμικης εκστρατείας του να μην περιλαμβάνει την κλοπή των εκλογών», έγραψε.

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας καυτηρίασε τις «προσβολές» του προέδρου της Αργεντινής, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη απόπειρα εξωτερικής παρέμβασης» στις εκλογές.

Η ανάρτηση του Χαβιέρ Μιλέι είναι «απαράδεκτη, ανισόρροπη και δεν συνάδει με τη στάση που οφείλει να υιοθετεί ο πρόεδρος μιας φίλης χώρας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Εντωμεταξύ, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν στον 45χρονο γερουσιαστή, Φλάβιο Μπολσονάρου, οριακό προβάδισμα έναντι του 80χρονου προέδρου Λούλα, ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών την Κυριακή.

Στον πρώτο γύρο της 4ης Οκτωβρίου, ο Μπολσονάρου είχε επικρατήσει με 47,03% έναντι 45,16% του Λούλα, διαψεύδοντας τα προγνωστικά.