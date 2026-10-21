Ενώπιον δικαστηρίου οδηγήθηκε σήμερα ο οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε τη βουλευτή Έλεν Χέινς, η οποία νοσηλεύεται σε «κρίσιμη αλλά σταθερή» κατάσταση.

Η 65χρονη ανεξάρτητη βουλευτής, γνωστή για τη μάχη της κατά της διαφθοράς και της κλιματικής αλλαγής, χτυπήθηκε από SUV το απόγευμα της Δευτέρας στη Γουανγκαράτα, μια πόλη που απέχει περίπου 200 χιλιόμετρα από τη Μελβούρνη. Η Έλεν Χέινς στεκόταν κοντά στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου της όταν χτυπήθηκε από ένα Land Cruiser.

Σε βάρος του 43χρονου οδηγού Μπρένταν Νιούτζεντ απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε σοβαρή σωματική βλάβη, εσκεμμένη πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης και άσκηση βίας κατά δημόσιου λειτουργού. Κατηγορήθηκε επίσης για κατοχή και καλλιέργεια κάνναβης.

Ο συνήγορος του κατηγορουμένου δήλωσε, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP και το Reuters, πως ο 43χρονος πάσχει από εγκάρσια μυελίτιδα, μια σπάνια νευρολογική πάθηση, ενώ παράλληλα λάμβανε θεραπεία για διάσειση. Ο Μπρένταν Νιούτζεντ δεν υπέβαλε αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση και θα παραμείνει υπό κράτηση έως ότου εμφανιστεί ξανά ενώπιον του δικαστηρίου στις 4 Φεβρουαρίου 2027.

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο και οι αρχές αρνήθηκαν να προβούν σε οποιαδήποτε εικασία, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Έλεν Χέινς διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Μελβούρνης, όπου νοσηλεύεται σε «κρίσιμη αλλά σταθερή» κατάσταση. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και έχασε το ένα πόδι της, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο ABC.