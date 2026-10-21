Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης με ρωσικά drones στο χωριό Κορότιτς, στην ευρύτερη περιοχή του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ, τα θύματα είναι μια 81χρονη γυναίκα και ένας 83χρονος άνδρας. Παράλληλα, 11 κάτοικοι χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια εξαιτίας της έντονης ψυχολογικής αναστάτωσης που τους προκάλεσε ο βομβαρδισμός.

Από τα πλήγματα προκλήθηκαν επίσης υλικές καταστροφές σε 13 κατοικίες και ένα όχημα, όπως γνωστοποίησε ο Ουκρανός αξιωματούχος.