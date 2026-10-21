Νέα δεδομένα για την άφιξη των πρώτων ανθρώπων στη Βόρεια Αμερική φέρνει στο φως επιστημονική μελέτη, η οποία επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα της αρχαιολογίας: πότε και με ποιον τρόπο οι πρόγονοι των σημερινών αυτόχθονων πληθυσμών εγκαταστάθηκαν στην αμερικανική ήπειρο.



Αξιοποιώντας ευρήματα από την ανάλυση αρχαίου DNA και αρχαιολογικές ανακαλύψεις προηγούμενων ετών, οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ανθρώπινη παρουσία στην Αμερική ενδέχεται να ξεκίνησε αρκετές χιλιάδες χρόνια νωρίτερα από ό,τι υποστήριζε η επικρατούσα παλαιότερα θεωρία.



Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε ηλεκτρονικά πριν από την ένταξή της στο τεύχος Δεκεμβρίου 2026 του επιστημονικού περιοδικού Current Opinion in Genetics & Development, τοποθετεί την άφιξη των πρώτων πληθυσμών στην αμερικανική ήπειρο μεταξύ 14.000 και 20.000 ετών πριν από σήμερα, με τους επιστήμονες να θεωρούν πιθανή την εγκατάστασή τους πριν από τουλάχιστον 15.000 χρόνια.

Η θεωρία που κυριάρχησε για δεκαετίες

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιστημονική κοινότητα θεωρούσε ότι οι πρώτοι άνθρωποι έφτασαν στη Βόρεια Αμερική πριν από περίπου 13.500 χρόνια.



Η συγκεκριμένη προσέγγιση, γνωστή ως «Clovis First», βασιζόταν σε αρχαιολογικά ευρήματα που συνδέονταν με τον πολιτισμό Κλόβις, έναν από τους αρχαιότερους γνωστούς πολιτισμούς της ηπείρου.



Ωστόσο, μεταγενέστερες ανακαλύψεις άρχισαν να αμφισβητούν αυτή τη χρονολόγηση, καθώς εντοπίστηκαν ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας που φαίνεται να προηγούνται κατά αρκετές χιλιετίες.



Την επανεξέταση των διαθέσιμων στοιχείων ανέλαβαν ερευνητές με επικεφαλής τις Μπέθανι Πότερ (Bethany Potter) και Σαβάνα Χέι (Savannah Hay) από το Πανεπιστήμιο του Κάνσας.

Τα αποτυπώματα ηλικίας 23.000 ετών που αλλάζουν τα δεδομένα

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιστημονική συζήτηση έχουν αποκτήσει τα απολιθωμένα ανθρώπινα ίχνη που ανακαλύφθηκαν στο Εθνικό Πάρκο White Sands, στο Νέο Μεξικό.



Τα αποτυπώματα, η ηλικία των οποίων υπολογίζεται σε περίπου 23.000 χρόνια, αποτελούν ένδειξη ότι άνθρωποι ενδέχεται να ζούσαν στη Βόρεια Αμερική πολύ πριν από το χρονικό διάστημα που υποδεικνύουν τα περισσότερα διαθέσιμα γενετικά δεδομένα.



Η φαινομενική αυτή διαφορά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα ευρήματα είναι ασύμβατα μεταξύ τους.



Σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι πιθανό οι ιδιαίτερα πρώιμοι πληθυσμοί να ανήκαν σε γενεαλογικές γραμμές που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί μέσω ανάλυσης αρχαίου DNA. Δεν αποκλείεται, επίσης, ορισμένες από αυτές τις ομάδες να εξαφανίστηκαν χωρίς να αφήσουν απογόνους που επιβιώνουν μέχρι σήμερα.

Τι αποκάλυψε η ανάλυση του αρχαίου DNA

Για να ανασυνθέσουν την πορεία των προϊστορικών μετακινήσεων, οι επιστήμονες συνέκριναν ήδη δημοσιευμένα γενετικά δεδομένα από ανθρώπινα λείψανα που είχαν βρεθεί στην Ασία και στην αμερικανική ήπειρο.



Εξετάζοντας τις γενετικές συγγένειες μεταξύ διαφορετικών πληθυσμών, επιχείρησαν να προσδιορίσουν πότε οι αρχικές ομάδες διαχωρίστηκαν και ακολούθησαν διαφορετικές εξελικτικές διαδρομές.



Η ανασκόπηση εντόπισε στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ορισμένες προγονικές γενεαλογικές γραμμές είχαν αρχίσει να διαφοροποιούνται πριν από περίπου 21.000 χρόνια.



Παράλληλα, τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι οι πρόγονοι των αυτόχθονων πληθυσμών της Αμερικής χωρίστηκαν σε βόρειες και νότιες ομάδες πριν από περίπου 15.500 χρόνια.



Ο διαχωρισμός αυτός εκτιμάται ότι πραγματοποιήθηκε νοτιότερα από τα τεράστια στρώματα πάγου που κάλυπταν τότε μεγάλο μέρος της Βόρειας Αμερικής.



Εάν η συγκεκριμένη χρονολόγηση επιβεβαιωθεί, συνεπάγεται ότι οι πρόγονοι αυτών των πληθυσμών είχαν ήδη φτάσει στην ήπειρο πριν από τον γενετικό τους διαχωρισμό.



«Τα γονιδιωματικά δεδομένα μάς δείχνουν ότι η διαδικασία εποικισμού της Αμερικής ήταν αρκετά διαφορετική. Κάποια στιγμή, μια μικρή ομάδα ανθρώπων πρέπει να εισήλθε στην αμερικανική ήπειρο, η οποία μέχρι τότε δεν κατοικούνταν από άλλους ανθρώπους», αναφέρουν οι επιστήμονες.

Τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα

Παρά την πρόοδο της γενετικής έρευνας, η ακριβής χρονολογία άφιξης των πρώτων ανθρώπων στην Αμερική δεν έχει προσδιοριστεί οριστικά.



Οι συγγραφείς της μελέτης αναγνωρίζουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά, κυρίως όσον αφορά τις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι πληθυσμιακοί διαχωρισμοί.



«Ο χρόνος και η γεωγραφική θέση των βασικών γεγονότων διαχωρισμού που αναφέρθηκαν παραπάνω παραμένουν αβέβαια», επισημαίνουν.



Η περαιτέρω ανάλυση αρχαίου γενετικού υλικού, σε συνδυασμό με νέες αρχαιολογικές ανακαλύψεις, θα μπορούσε να αποσαφηνίσει την πορεία που ακολούθησαν οι πρώτοι άνθρωποι μέχρι την εγκατάστασή τους στην αμερικανική ήπειρο.

Το αρχαίο DNA ανοίγει νέους δρόμους στην επιστημονική έρευνα

Η μελέτη αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της σημασίας που έχει αποκτήσει η ανάλυση αρχαίου DNA για την κατανόηση της ανθρώπινης ιστορίας.



Η συγκεκριμένη τεχνολογία αξιοποιείται πλέον και σε άλλους επιστημονικούς τομείς, προσφέροντας πληροφορίες που μέχρι πρόσφατα ήταν αδύνατο να ανακτηθούν.



Το περασμένο καλοκαίρι, ερευνητές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν γενετικό υλικό αρχαίου ιού της ευλογιάς των προβάτων στα Ευαγγέλια του Γιορκ, ένα χειρόγραφο ηλικίας περίπου 1.000 ετών που δημιουργήθηκε στην Αγγλία.



Αντίστοιχα, στη Χιλή, επιστήμονες ανακάλυψαν ίχνη DNA του ιού της ευλογιάς σε δύο μούμιες ηλικίας αρκετών αιώνων, προσφέροντας τα πρώτα γενετικά στοιχεία για την παρουσία της συγκεκριμένης ασθένειας σε αυτή την περιοχή της Νότιας Αμερικής.



Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν τις δυνατότητες της σύγχρονης γενετικής να φωτίσει άγνωστες πτυχές του παρελθόντος, από τις μετακινήσεις των προϊστορικών πληθυσμών μέχρι την εξάπλωση ασθενειών σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους.