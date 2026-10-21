Σε ποινή φυλάκισης 67 ετών και έξι μηνών έκαστος καταδικάστηκαν από τη μεξικανική Δικαιοσύνη δύο άνδρες, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία ενός οκτάχρονου κοριτσιού το 2024. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας στην πολιτεία Γκερέρο, η δικαστική απόφαση προβλέπει επίσης ότι οι δύο δράστες θα καταβάλουν, ο καθένας ξεχωριστά, 5 εκατομμύρια πέσο (περίπου 242.000 ευρώ) ως χρηματική αποζημίωση στους συγγενείς του θύματος.

Η δολοφονία της Καμίλα Γκόμες είχε συγκλονίσει την πόλη Τάσκο, στην πολιτεία Γκερέρο. Το κοριτσάκι εξαφανίστηκε στις 27 Μαρτίου 2024 όταν είχε βγει από το σπίτι της για να παίξει. Η μητέρα της δέχθηκε ανώνυμα τηλεφωνήματα από τους απαγωγείς που ζητούσαν λύτρα.

Sentencian a responsables del feminicidio de la pequeña #CamilaGómez, de 8 años, en #Taxco, #Guerrero. #NoticiasImagen #YoTeVeo #ImagenNoticias con @MendivilCrystal @imagen_crystal https://t.co/kh6boso8sy — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) October 20, 2026

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας υπέδειξαν τους δράστες. Λίγες ώρες αργότερα, όμως, το κοριτσάκι βρέθηκε νεκρό μέσα σε μια μαύρη σακούλα, στην άκρη ενός δρόμου.

🚨La comunidad de #Taxco de Alarcón en México 🇲🇽 está conmocionada por el trágico destino de #CamilaGómezOrtega, una niña de 8 años. En imágenes, los presuntos asesinos trasladan el cuerpo sin vida de la menor dentro de unas bolsas negras y la trasladan del sitio🚨#EscenasImpactantes Hilo 🧵 1️⃣👇🏻 — Josué   𝕏 (@josueartex) March 29, 2024

Μετά τον εντοπισμό του πτώματος, δεκάδες κάτοικοι απέκλεισαν κεντρικούς δρόμους της πόλης και πολιόρκησαν το σπίτι όπου βρίσκονταν οι ύποπτοι. Αφού τους έσυραν έξω διά της βίας, τους επιτέθηκαν με ρόπαλα, χωρίς να παρέμβει η αστυνομία.

Μια γυναίκα, που κατηγορούνταν για την απαγωγή του κοριτσιού, υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ δύο άνδρες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο προτού οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή και τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Στο Μεξικό, τα λιντσαρίσματα κατηγορουμένων για ειδεχθή εγκλήματα είναι συχνά. Ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο στο διάχυτο αίσθημα ατιμωρησίας.