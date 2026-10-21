Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, διέψευσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει επιβάλει περιορισμούς στην πρόσβαση της Ουκρανίας στο δορυφορικό σύστημα Starlink του Έλον Μασκ, υποδεικνύοντας πως οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Κίεβο ενδέχεται να σχετίζονται με την τήρηση των συμβατικών προϋποθέσεων που θέτει η εταιρεία για τη χρήση των υπηρεσιών της.

«Δεν έχουμε περιορίσει τίποτα. Υπάρχουν όροι παροχής υπηρεσιών που πρέπει τελικά να τηρούνται, και σε αυτό το πλαίσιο η Starlink έχει την επιλογή να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις», δήλωσε ο Χέγκσεθ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πρόσβαση της Ουκρανίας στην στρατιωτική εκδοχή του δικτύου που προορίζεται για τον αμερικανικό στρατό, το Starshield.

«Αλλά, δεν έχει αλλάξει τίποτα κατά τη γνώμη μας. Δεν έχουμε εκδώσει καμιά οδηγία ούτε κάτι παρόμοιο. Και προφανώς ευχόμαστε στους Ουκρανούς να έχουν επιτυχία».

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας επιβεβαίωσε ότι επισκέφθηκε αμερικανικά στρατεύματα στο Ισραήλ και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να συζητήσει τις λεπτομέρειες μιας κατ΄ ιδίαν συνομιλίας που είχε με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ήμουν εκεί καθώς επισκεπτόμουν τα στρατεύματά μας (και) είχα την ευκαιρία να μιλήσω στον πρωθυπουργό. Φυσικά, το περιεχόμενο της συζήτησής μας δεν είναι κάτι για το οποίο θα μιλήσω, ωστόσο υπήρξαν καλοί εταίροι και το εκτιμώ αυτό», δήλωσε ο Χέγκσεθ στους δημοσιογράφους.