Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν το βράδυ της Τρίτης τους δρόμους μεγάλων πόλεων της Πορτογαλίας, διεκδικώντας πρόσβαση σε προσιτή κατοικία. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Λισαβόνα και στο Πόρτο, στα βόρεια της χώρας.

Οι διαμαρτυρίες ακολούθησαν την αστυνομική επιχείρηση που είχε πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας στην πορτογαλική πρωτεύουσα, με στόχο την απομάκρυνση σκηνών που είχαν εγκαταστήσει ακτιβιστές. Σύμφωνα με τις αρχές, κατά την επέμβαση συνελήφθησαν 55 άτομα, ενώ δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στην πλατεία Ρόσιο της πορτογαλικής πρωτεύουσας, ακτιβιστές ψήφισαν διά ανατάσεως χειρός να κατασκηνώσουν εκ νέου στον χώρο προκειμένου να συνεχίσουν τη διαμαρτυρία τους. «Με ανάγκασαν να βγω στον δρόμο για να φωνάξω» και «η Λισαβόνα δεν είναι προς πώληση» έγραφαν ορισμένα από τα πανό των διαδηλωτών, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ρόσιο υπό την επιτήρηση της αστυνομίας.

Nearly 1,000 people gathered in Lisbon on October 20 to protest the housing crisis, with many young people demanding affordable housing. Earlier that day, police detained 55 protesters and cleared dozens of tents from the square. \#Lisbon #Portugal #HousingCrisis #Protest https://t.co/mdQyiRdq04 — ChinaLensOnEurope (@CHNLensOnEurope) October 20, 2026

Τα ξημερώματα της Τρίτης, αστυνομικοί επενέβησαν για να διαλύσουν καταυλισμούς ακτιβιστών στη Λισαβόνα και στο Πόρτο, απομακρύνοντας 228 σκηνές. Οι καταληψίες στην πλατεία Ρόσιο της πρωτεύουσας σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα προσπαθώντας να καθυστερήσουν την επέμβαση της αστυνομίας, προτού ξεσπάσουν συγκρούσεις με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου.

«Η χρήση βίας» ήταν «δικαιολογημένη» και περιορισμένη, λόγω της άρνησης ορισμένων διαδηλωτών να εγκαταλείψουν τον χώρο παρά τις εντολές των αρχών, ανέφερε η πορτογαλική αστυνομία. Το υπουργείο Εσωτερικών επαίνεσε τον «επαγγελματισμό» των αστυνομικών, υπογραμμίζοντας πως είχε δώσει προτεραιότητα στον διάλογο μέχρι την τελευταία στιγμή.

Ο Πορτογάλος πρόεδρος Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο έχει απευθύνει έκκληση για «ευρεία συμφωνία» μεταξύ των κομμάτων προκειμένου να υιοθετηθούν «μακροπρόθεσμα μέτρα» για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Pelo menos 55 pessoas foram presas em Lisboa durante o desmantelamento de um acampamento montado por ativistas na praça do Rossio, que defendem o direito à moradia. No Porto, a operação ocorreu sem incidentes. #Portugal https://t.co/atk0KKKulD — Hugo Borges (@hbj_r77032) October 20, 2026

Οι κινητοποιήσεις αυτές έχουν στόχο να αναδείξουν τη στεγαστική κρίση στην Πορτογαλία, η οποία χαρακτηρίζεται από την άνοδο των τιμών των ακινήτων. Εμπνευσμένοι από τους καταυλισμούς που στήθηκαν στην Ισπανία – όπως εκείνος στην εμβληματική Πουέρτα ντελ Σολ της Μαδρίτης – ορισμένοι ακτιβιστές φιλοδοξούν να συντονίσουν τις προσπάθειές τους σε ολόκληρη την ιβηρική χερσόνησο.