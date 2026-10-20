Σε νέα φάση εισέρχονται οι διπλωματικές διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με την Ουάσινγκτον να εκφράζει αισιοδοξία για τα αποτελέσματα των επαφών στο Όσλο και την προσοχή να στρέφεται πλέον στη Μόσχα, όπου ο Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να συναντήσει την Τετάρτη τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι συζητήσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τους εκπροσώπους του Ντόναλντ Τραμπ, Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, χαρακτηρίστηκαν από την αμερικανική πλευρά «πολύ παραγωγικές», καθώς φαίνεται πως διαμορφώνεται κοινό πλαίσιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσινγκτον, Κιέβου και Ευρωπαίων συμμάχων.

Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ανέφερε ότι «υπάρχει πλέον ισχυρή ευθυγράμμιση μεταξύ των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ευρώπης σχετικά με τα επόμενα βήματα», υποστηρίζοντας ότι οι τελευταίες επαφές δημιουργούν ευνοϊκότερες συνθήκες για την αναζήτηση διπλωματικής λύσης.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε το προγραμματισμένο ραντεβού του Γουίτκοφ με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αγία Πετρούπολη, όπου αναμένεται να τεθούν υπόψη της ρωσικής ηγεσίας οι προτάσεις που εξετάστηκαν στη νορβηγική πρωτεύουσα.

Η διπλωματική σκυτάλη περνά στη Μόσχα

Στις διαβουλεύσεις της Τρίτης έλαβε μέρος και ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ο οποίος διαπίστωσε «πραγματική πρόοδο» στις προσπάθειες για ειρηνευτική συμφωνία. Απέφυγε, ωστόσο, να αποκαλύψει το περιεχόμενο των προτάσεων, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία απαιτεί χρόνο.

Το Κίεβο και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εκτιμούν ότι, μετά τις τελευταίες συζητήσεις, η Μόσχα είναι εκείνη που πρέπει να τοποθετηθεί επί των προτάσεων.

Ο Γουίτκοφ απουσίαζε από την κοινή συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση των επαφών, ενώ ο Κούσνερ συμμετείχε στις συνομιλίες εξ αποστάσεως.

Μέχρι στιγμής, ο Πούτιν δεν έχει σχολιάσει δημόσια τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ, είχε πάντως ξεκαθαρίσει ότι η Μόσχα προτίθεται να εξετάσει όσα θα παρουσιάσει ο Αμερικανός απεσταλμένος, χωρίς όμως να αποδεχθεί «οποιεσδήποτε πολιτικές παραχωρήσεις».

Αποκαθίσταται η συνεργασία ΗΠΑ και Ουκρανίας στις πληροφορίες

Ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν τις συνομιλίες ήταν η αμερικανική συνδρομή προς το Κίεβο στον τομέα των πληροφοριών, έπειτα από τις καταγγελίες της ουκρανικής πλευράς ότι είχαν επιβληθεί περιορισμοί στη διαβίβαση δεδομένων για επικείμενες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί είχαν επιβαρύνει περαιτέρω τις σχέσεις των δύο κυβερνήσεων, με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, να τους χαρακτηρίζει «σκανδαλώδεις».

Μετά τη συνάντηση στο Όσλο, ωστόσο, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η ανταλλαγή πληροφοριών έχει αποκατασταθεί.

«Είμαστε ευγνώμονες που η ανταλλαγή πληροφοριών λειτουργεί πλέον», δήλωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης για την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων, καθώς επιτρέπει στις αρχές να προειδοποιούν εγκαίρως τους πολίτες.

«Όσον αφορά την έγκαιρη προειδοποίηση, η οποία είναι πολύ σημαντική για τον λαό μας, για τα παιδιά, τους ενήλικες και τους αμάχους, επειδή μπορούμε να γνωρίζουμε πότε πλησιάζει ένας βαλλιστικός πύραυλος, είμαστε ευγνώμονες στην αμερικανική πλευρά. Τώρα λειτουργεί και αυτό είναι εξαιρετικό», ανέφερε.

Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία ότι θα αντιμετωπιστούν και τα προβλήματα που έχουν αναφερθεί στη λειτουργία του δορυφορικού δικτύου Starlink, το οποίο χρησιμοποιούν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, μεταξύ άλλων, για επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στο τραπέζι εγγυήσεις ασφαλείας και περιορισμός των ενεργειακών επιθέσεων

Η ουκρανική ηγεσία επιμένει ότι επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί εξακολουθούν να προκαλούν ανθρώπινες απώλειες.

«Φυσικά, δεν χάνουμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά χάνουμε ανθρώπους επειδή η Ρωσία επιτίθεται», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Στην ατζέντα των συζητήσεων περιλαμβάνονταν η διαμόρφωση αξιόπιστων εγγυήσεων για τη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας, καθώς και το ενδεχόμενο ειδικής εκεχειρίας που θα προβλέπει την παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Την ανάγκη ουσιαστικής συμμετοχής των ευρωπαϊκών χωρών στις διαπραγματεύσεις ανέδειξε ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη «πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι» όταν λαμβάνονται αποφάσεις για το μέλλον της Ουκρανίας.

Στην ουκρανική αντιπροσωπεία συμμετείχαν επίσης ο Ρουστέμ Ουμέροφ και ο βουλευτής Νταβίντ Αραχαμία, οι οποίοι είχαν πραγματοποιήσει επαφές με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Μαϊάμι νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Το ρωσικό ντίζελ και οι τριβές μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου

Οι προηγούμενες συνομιλίες στο Μαϊάμι φέρονται να είχαν ολοκληρωθεί πρόωρα, όταν η ουκρανική αποστολή ενημερώθηκε για την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την προμήθεια άνω των 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες αγορές.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η απόφαση συνδεόταν με την άρση των αμερικανικών κυρώσεων στις εξαγωγές του συγκεκριμένου ρωσικού καυσίμου.

Ο Ζελένσκι είχε επικρίνει την κίνηση, χαρακτηρίζοντάς την «δώρο γενεθλίων» προς τον Πούτιν.

Το ζήτημα των καυσίμων έχει αποκτήσει αυξημένη πολιτική βαρύτητα στις ΗΠΑ, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου και υπό την πίεση των υψηλών τιμών στην ενέργεια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συνδέσει τις ανατιμήσεις με τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, ενώ οι ενεργειακές αγορές δέχονται πρόσθετες πιέσεις εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν.

Ανοιχτά τα ζητήματα των Patriot και του Starlink

Η στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας αποτέλεσε αντικείμενο και ξεχωριστής επικοινωνίας μεταξύ Ζελένσκι και Ρούμπιο, την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος περιέγραψε ως «εποικοδομητική συζήτηση».

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η παροχή δεδομένων έγκαιρης προειδοποίησης, η ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας με πυραύλους αναχαίτισης Patriot και η απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες του Starlink.

Οι αναφορές για περιορισμούς στην ταχύτητα του δορυφορικού δικτύου είχαν προκαλέσει την παρέμβαση διακομματικής ομάδας Αμερικανών γερουσιαστών, οι οποίοι ζήτησαν να διερευνηθεί επειγόντως το ζήτημα.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες που δεν είχαν επιβεβαιωθεί ανέφεραν ότι εκκρεμούσε η έγκριση για την αποστολή πρόσθετων πυραύλων αναχαίτισης Patriot, οι οποίοι αποτελούν βασικό μέσο αντιμετώπισης των ρωσικών βαλλιστικών επιθέσεων.

Ο Ρούμπιο, από την Ινδία όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, αναγνώρισε ότι ενδέχεται να μην έχουν παραδοθεί ακόμη οι συγκεκριμένοι πύραυλοι, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει εσκεμμένη απόφαση της Ουάσινγκτον να στερήσει στρατιωτικό εξοπλισμό από την Ουκρανία.

Ο Τραμπ ζητά συμφωνία, ενώ συνεχίζονται οι ρωσικοί βομβαρδισμοί

Παρά το θετικό κλίμα που επιχειρεί να καλλιεργήσει η αμερικανική πλευρά μετά τις συνομιλίες στο Όσλο, οι δημόσιες παρεμβάσεις του Τραμπ εξακολουθούν να προκαλούν αντιδράσεις στο Κίεβο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αμφισβητήσει την παραμονή του Ζελένσκι στην ουκρανική προεδρία, ενώ έχει υποστηρίξει ότι θα ήταν προτιμότερο να αναλάβει άλλο πρόσωπο τις διαπραγματεύσεις εκ μέρους της χώρας.

Μετά τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου στη Νορβηγία, ο Τραμπ επανέλαβε από τον Λευκό Οίκο ότι θέλει η ουκρανική κυβέρνηση να «κάνει μια συμφωνία».

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η Ρωσία επιθυμεί «να τελειώνει» με τη σύγκρουση και πρόσθεσε πως «είναι καιρός η Ουκρανία να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο».

Στο πεδίο των μαχών, πάντως, δεν καταγράφεται αντίστοιχη αποκλιμάκωση.

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη από ρωσικές επιδρομές με drones. Τέσσερις θάνατοι αναφέρθηκαν στο Κίεβο και τα περίχωρά του, άλλοι τέσσερις στην περιφέρεια του Ντονέτσκ και δύο στην πόλη Ντνίπρο.

Η Ρωσία, η οποία εξαπέλυσε την εισβολή πλήρους κλίμακας τον Φεβρουάριο του 2022, εξακολουθεί να κατέχει περίπου το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας.

Προβληματισμός στην Ευρώπη για τα μηνύματα της αμερικανικής ηγεσίας

Οι διαφορετικές τοποθετήσεις Αμερικανών αξιωματούχων σχετικά με τον πόλεμο και τη στάση απέναντι στη Μόσχα προκαλούν ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έκανε λόγο τη Δευτέρα για «αντιφατικές εικόνες και μηνύματα», αναφερόμενος στην πολιτική της Ουάσινγκτον για το Ουκρανικό.

«Προσπαθώ να πείσω την αμερικανική κυβέρνηση στο σύνολό της ότι πρόκειται για κάτι που πρέπει να επιλύσουμε από κοινού», δήλωσε.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV, υπογράμμισε επίσης τις οικονομικές επιπτώσεις που έχει η παρατεταμένη σύγκρουση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

«Είναι πραγματικά μια μεγάλη προσπάθεια για τους προϋπολογισμούς μας, είναι πραγματικά ένα μεγάλο ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το κάνουμε και προσπαθούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι να τελειώσει αυτός ο τρομερός πόλεμος», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, απέφυγε να περιγράψει την Ουκρανία ως σύμμαχο της χώρας του, χαρακτηρίζοντάς την «σίγουρα εταίρος από ορισμένες απόψεις».

Ο Βανς επισήμανε ότι τα συμφέροντα Ουάσινγκτον και Κιέβου δεν συμπίπτουν πάντοτε, φέρνοντας ως παράδειγμα τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

«Έχουμε κατά καιρούς αποκλίνοντα συμφέροντα, όπως, για παράδειγμα, ότι πιστεύω πως θα πρέπει να σταματήσουν να βομβαρδίζουν τις ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις», ανέφερε.

Επανέλαβε ακόμη την αντίθεσή του στην προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, διευκρινίζοντας ότι οι δύο χώρες δεν συνδέονται με επίσημη αμυντική συμμαχία.

«Δεν έχουμε επίσημη συμμαχία, απ’ όσο γνωρίζω, με την Ουκρανία. Δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ και δεν πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Θα συνεργαστούμε σε ορισμένα ζητήματα, αλλά σε άλλα θα βρεθούμε και σε αντίθετες πλευρές», δήλωσε.

Παρά τις διαβεβαιώσεις για πρόοδο στο διπλωματικό πεδίο, οι διαφωνίες μεταξύ των δυτικών κυβερνήσεων και η αβεβαιότητα για τις προθέσεις του Κρεμλίνου εξακολουθούν να δυσχεραίνουν την προοπτική συμφωνίας. Η συνάντηση Γουίτκοφ και Πούτιν την Τετάρτη αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο καθοριστικό βήμα για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι προτάσεις που συζητήθηκαν στο Όσλο μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.