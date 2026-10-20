Σε διπλωματικές επαφές με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Λιβύης προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, μετά την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου για τις θαλάσσιες ζώνες από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας συνομίλησε τηλεφωνικά, σε ξεχωριστές επικοινωνίες, με τον πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, και τον αναπληρωτή γενικό διοικητή του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ.

Όπως μεταδίδει η τουρκική εφημερίδα Hürriyet, επικαλούμενη πηγές του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Φιντάν εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους δύο αξιωματούχους για την απόφαση του λιβυκού κοινοβουλίου να εγκρίνει τη συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών που είχαν υπογράψει Άγκυρα και Τρίπολη το 2019.

Η εξέλιξη αντιμετωπίζεται με ικανοποίηση από την τουρκική κυβέρνηση, η οποία επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργασία της με τη Λιβύη και να εδραιώσει τη θέση της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Άγκυρα ανοίγει δίαυλο επικοινωνίας με τις δύο πλευρές της Λιβύης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επέλεξε να επικοινωνήσει με εκπροσώπους και των δύο βασικών κέντρων εξουσίας της βορειοαφρικανικής χώρας.

Από τη μία πλευρά βρίσκεται ο Ντμπεϊμπά, επικεφαλής της κυβέρνησης με έδρα την Τρίπολη, ενώ από την άλλη ο Σαντάμ Χαφτάρ, ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη στρατιωτική ηγεσία της ανατολικής Λιβύης.

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν μετά την ομόφωνη έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία στο παρελθόν είχε απορρίψει τη συγκεκριμένη συμφωνία.

Η μεταστροφή αυτή αποτελεί αξιοσημείωτη εξέλιξη για τις σχέσεις Τουρκίας και Λιβύης, καθώς το μνημόνιο του 2019 είχε αποτελέσει ένα από τα βασικά σημεία αντιπαράθεσης μεταξύ των αντίπαλων λιβυκών πλευρών.

Η Αθήνα απορρίπτει τη συμφωνία – Επικαλείται το διεθνές δίκαιο

Η επικύρωση του μνημονίου από το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης προκάλεσε την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία διαμηνύει ότι η συγκεκριμένη συμφωνία στερείται νομικής ισχύος και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα εις βάρος της Ελλάδας.

Η Αθήνα επισημαίνει ότι η οριοθέτηση που προβλέπει το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραγνωρίζει τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών στις θαλάσσιες ζώνες, κατά παράβαση, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, των κανόνων του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.

Παράλληλα, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών έχει καταστήσει σαφές ότι οι θέσεις της χώρας έχουν γνωστοποιηθεί στους διεθνείς εταίρους και συμμάχους της, ενώ η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει στις αναγκαίες διπλωματικές ενέργειες για την προστασία των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Αντίθετα, η Τουρκία αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόφαση της λιβυκής Βουλής, θεωρώντας ότι δημιουργεί νέα δεδομένα στις διμερείς σχέσεις και ενισχύει τη διπλωματική της παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.