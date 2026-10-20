Συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να έχει την Τετάρτη, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Την πληροφορία γνωστοποίησε Αμερικανός αξιωματούχος, μετά τις επαφές που πραγματοποίησε ο Γουίτκοφ στη Νορβηγία με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, η ουκρανική αντιπροσωπεία κατέθεσε νέες προτάσεις και εισηγήσεις κατά τις διαπραγματεύσεις στο Όσλο.

Η επικείμενη συνάντηση με τον Πούτιν αποσκοπεί στη συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας, με βάση τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα επαφών με το Κίεβο και τους Ευρωπαίους εταίρους, καθώς και στην παρουσίαση και συζήτηση των νέων ουκρανικών προτάσεων με τη ρωσική πλευρά.