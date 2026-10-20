Νέα σφοδρή επίθεση εναντίον της Δημοκρατικής βουλευτή της Μινεσότα, Ίλχαν Ομάρ, εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο απέλασης ή φυλάκισής της.

Κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τη γεννημένη στη Σομαλία πολιτικό, την οποία χαρακτήρισε «άρρωστη και ψεύτρα, η οποία μισεί τη χώρα μας και κατάγεται από μία χώρα που ουσιαστικά δεν θεωρείται καν χώρα».

Q: If there is a problem with Ilhan Omar’s age, could she be deported? TRUMP: She could be. She could also go to jail. I think she’s a sick, very dishonest person who hates our country. She comes from a country that is essentially not even a country. Somalia. It’s a real shit house. — Aaron Rupar (@atrupar) October 20, 2026

Οι δηλώσεις του έρχονται εν μέσω δημοσιευμάτων για έρευνα σχετικά με τα μεταναστευτικά έγγραφα της Ομάρ και καταγγελίες που αφορούν το οικογενειακό της παρελθόν.

Έρευνα για τα μεταναστευτικά έγγραφα της Ομάρ

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η New York Post, ομοσπονδιακοί πράκτορες πραγματοποίησαν πρόσφατα έρευνα στην κατοικία της βουλευτή, στο πλαίσιο διερεύνησης πιθανών παρατυπιών στα έγγραφα με τα οποία μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο επίκεντρο φέρονται να βρίσκονται δικαιολογητικά που είχε συμπληρώσει ο πατέρας της, ο οποίος έχει αποβιώσει, όταν η ίδια ήταν ακόμη ανήλικη.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι οι ερευνητές έχουν συγκεντρώσει γενετικό υλικό και στοιχεία που σχετίζονται με το διαβατήριό της.

Παράλληλα, πράκτορες που φέρονται να συμμετείχαν στην επιχείρηση διέψευσαν τις πληροφορίες ότι «ψάξανε στους κάδους απορριμμάτων», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσουν με ποιον τρόπο αποκτήθηκε το γενετικό υλικό.

Οι καταγγελίες για εικονικό γάμο και η θέση της βουλευτή

Κατά τη New York Post, πηγή με γνώση της υπόθεσης ισχυρίζεται ότι τα ευρήματα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη διερεύνηση παλαιότερων καταγγελιών, σύμφωνα με τις οποίες η Ομάρ είχε συνάψει εικονικό γάμο με τον αδελφό της, προκειμένου να διευκολύνει την απόκτηση άδειας μόνιμης παραμονής στις ΗΠΑ.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν αποδειχθεί δικαστικά, ενώ το δημοσίευμα αναφέρει ότι τα στοιχεία που φέρονται να έχουν συγκεντρωθεί ενδέχεται να οδηγήσουν σε ομοσπονδιακές διώξεις για μεταναστευτική απάτη.

Η 44χρονη βουλευτής δεν αντιμετωπίζει, σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, κάποια επίσημη ποινική κατηγορία. Η ίδια απορρίπτει κατηγορηματικά τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται στο στόχαστρο μιας πολιτικά υποκινούμενης εκστρατείας, την οποία περιγράφει ως «κυνηγιού μαγισσών».

Κατασχέθηκε το κινητό της – Αντιδράσεις για τον χρόνο της έρευνας

Σύμφωνα με το Associated Press, κατά την έρευνα της 12ης Οκτωβρίου στην κατοικία της Ομάρ στην Ουάσινγκτον κατασχέθηκε, μεταξύ άλλων, το κινητό της τηλέφωνο, ενώ εκδόθηκαν κλητεύσεις προς συγγενικά της πρόσωπα.

Οι δικηγόροι της ζήτησαν την επιστροφή των αντικειμένων που κατασχέθηκαν, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της επιχείρησης. Από την πλευρά του, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι οι αρχές ενήργησαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις, καθώς εξελίσσεται λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Η Ομάρ, η οποία εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ ως πρόσφυγας το 1995 και απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα το 2000, εκπροσωπεί εκλογική περιφέρεια της Μινεσότα στο Κογκρέσο από το 2019. Παραμένει μία από τις πλέον έντονες επικρίτριες του Τραμπ, με την αντιπαράθεσή τους να έχει επανειλημμένα απασχολήσει την αμερικανική πολιτική σκηνή.