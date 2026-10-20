Νέες πιέσεις προς την Ουκρανία και τον πρόεδρό της, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, άσκησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας το Κίεβο να προχωρήσει σε συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η ουκρανική ηγεσία πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για την επίτευξη μιας συμφωνίας, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες εάν δεν υπάρξει πρόοδος.

«Η Ουκρανία πρέπει να θέλει να διευθετηθεί αυτός ο πόλεμος»

«Η Ουκρανία πρέπει να θέλει να διευθετηθεί αυτός ο πόλεμος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι επιθυμεί να υπάρξει συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, επαναλαμβάνοντας την πίεση προς τον Ζελένσκι για την αναζήτηση διπλωματικής λύσης.

Όπως ανέφερε, ο ίδιος «θέλει η Ουκρανία να συνάψει συμφωνία» με τη Ρωσία, προκειμένου να τερματιστεί η πολεμική σύγκρουση.

Προειδοποίηση Τραμπ προς Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε και ευθεία προειδοποίηση προς τον Ουκρανό ομόλογό του, τονίζοντας ότι η απουσία συμφωνίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε ιδιαίτερα δυσμενείς εξελίξεις.

«Ο Ζελένσκι πρέπει να έχει τη βούληση να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, και αν δεν γίνει αυτό, τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ άσχημα», δήλωσε κατά τη συνομιλία του με εκπροσώπους του Τύπου στον Λευκό Οίκο.