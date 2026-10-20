Αποφασισμένη να βάλει φρένο στα φαινόμενα βίας στους δρόμους εμφανίζεται η ιταλική κυβέρνηση. Η Τζόρτζια Μελόνι και το υπουργικό της συμβούλιο ενέκριναν μια νέα, αυστηρή δέσμη μέτρων με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν νέων βίαιων κινητοποιήσεων.

Αφορμή στάθηκαν τα επεισόδια που προκάλεσαν αναταραχή στο Μιλάνο καθώς και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας τις τελευταίες μέρες. Πρόκειται για ένα επείγον νομοθετικό διάταγμα, το οποίο πρόκειται να τεθεί άμεσα σε ισχύ, δίνοντας διευρυμένες αρμοδιότητες στις αρχές ασφαλείας.

Η Ρώμη στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στα επεισόδια, θωρακίζοντας το νομικό πλαίσιο για την προστασία των πολιτών και της δημόσιας περιουσίας.

«Προβλέπεται ένα νέο αδίκημα, η βίαιη συμμετοχή σε διαδήλωση: αν κατά τη διάρκεια πορείας, μαζί με πέντε ή περισσότερα άτομα αρχίσεις να πετάς πέτρες, μπαστούνια, θέσεις σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια, κινδυνεύεις να καταδικαστείς μέχρι και σε πέντε χρόνια φυλάκισης, με πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ» τόνισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της η Ιταλίδα πρωθυπουργός.



«Αν το πρόσωπό σου ήταν καλυμμένο ή αν τραυμάτισες κάποιον, οι ποινές αυξάνονται, όπως αυξάνονται, επίσης, για ομαδική πρόκληση καταστροφών. Παράλληλα, με τα μέτρα αυτά εφαρμόζουμε μια απλή αρχή: όποιος ευθύνεται για τα σπασμένα, πληρώνει. Και αν για τα σπασμένα ευθύνεται ένας ανήλικος, θα πληρώνουν οι γονείς του», πρόσθεσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.



Εξήγησε, επίσης, ότι σε περίπτωση καταστροφής δημοσίων αγαθών, ο νομάρχης θα στέλνει τον λογαριασμό στο σπίτι, ενώ σε περίπτωση καταστροφής ιδιωτικών αγαθών ο ιδιοκτήτης θα πηγαίνει στον δικαστή, ο οποίος και θα εκδίδει απόφαση άμεσης πληρωμής», πρόσθεσε η Μελόνι.

Manifestare è un diritto, devastare le nostre città no. Ecco le misure che abbiamo approvato per contrastare la violenza e tutelare la sicurezza dei cittadini. https://t.co/kqk51X8YZa — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2026

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε ότι η προληπτική προσαγωγή υπόπτων πριν από διαδηλώσεις, θα επεκταθεί και στα ανήλικα άτομα.



«Θέλω να είμαι σαφής: δεν υπάρχει πολιτική ιδέα, κοινωνική δυσκολία, δεν υπάρχει αντιπολίτευση η οποία να μπορεί να δικαιολογήσει την καταστροφή ενός καταστήματος για να κλαπεί το εμπόρευμα.



Πίσω από εκείνη τη βιτρίνα βρίσκεται μια οικογένεια η οποία επένδυσε τις θυσίες μιας ζωής, βρίσκονται εργαζόμενοι οι οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν άνεργοι, πολίτες οι οποίοι έχουν δικαίωμα να ζήσουν στην πόλη τους χωρίς φόβο.



Δεν υπάρχει τίποτα το επαναστατικό στο να κλέβεις και να καταστρέφεις. Η κλοπή και η καταστροφή δεν αποτελεί διαμαρτυρία, μιλάμε για εγκληματικότητα. Και η απάντηση του κράτους πρέπει να είναι αποφασιστική», δήλωσε τέλος η Τζόρτζια Μελόνι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.