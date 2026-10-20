Την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας των υπηρεσιών της ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης η Revolut, έπειτα από το εκτεταμένο τεχνικό πρόβλημα που προκάλεσε δυσλειτουργίες στην εφαρμογή και επηρέασε μεγάλο αριθμό χρηστών.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της εταιρείας, η διακοπή συνδεόταν με πρόβλημα στις υποδομές του Google Cloud, το οποίο επηρέασε και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Η Revolut διαβεβαίωσε ότι το περιστατικό δεν επηρέασε την ασφάλεια των χρημάτων ή των προσωπικών δεδομένων των πελατών της.

Η ανακοίνωση της Revolut για την αποκατάσταση

Σε νεότερη δήλωσή της, η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι το τεχνικό πρόβλημα έχει αντιμετωπιστεί και οι υπηρεσίες της έχουν επανέλθει.

«Νωρίτερα σήμερα, ορισμένες υπηρεσίες της Revolut παρουσίασαν διακοπή λειτουργίας λόγω προβλήματος στις υπηρεσίες της Google Cloud.

Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι οι υπηρεσίες έχουν πλέον αποκατασταθεί. Τα χρήματα και τα δεδομένα των πελατών μας είναι ασφαλή και παρέμειναν ασφαλή καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού.

Ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία προκλήθηκε», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση.

We are currently experiencing a service disruption affecting multiple services. We can confirm that all our customers’ money and data are safe. We’ve been working to fix the issue since it was identified this morning and apologise to anyone affected and for any inconvenience caused. — Revolut (@Revolut) October 20, 2026

Προβλήματα σε πληρωμές, μεταφορές χρημάτων και αναλήψεις

Η δυσλειτουργία εμφανίστηκε νωρίτερα την Τρίτη, προκαλώντας αναστάτωση σε χρήστες της ψηφιακής τραπεζικής πλατφόρμας.

Σύμφωνα με τις αναφορές για το περιστατικό, τα προβλήματα επηρέασαν διάφορες λειτουργίες, μεταξύ των οποίων:

Η πρόσβαση στους λογαριασμούς μέσω της εφαρμογής.

Οι μεταφορές χρημάτων.

Οι πληρωμές με κάρτα.

Οι αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι χρήστες που προσπαθούσαν να συνδεθούν στην εφαρμογή έβλεπαν στην οθόνη τους το μήνυμα «Something went wrong», μαζί με την προτροπή να δοκιμάσουν ξανά αργότερα.

Τι ισχύει πλέον για τους χρήστες

Με τη νεότερη ανακοίνωσή της, η Revolut γνωστοποίησε ότι οι υπηρεσίες που είχαν επηρεαστεί έχουν αποκατασταθεί.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι τα χρήματα και τα δεδομένα των πελατών παρέμειναν ασφαλή καθ’ όλη τη διάρκεια της τεχνικής δυσλειτουργίας.

Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε στους χρήστες της, κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο το περιστατικό που επηρέασε τη λειτουργία της πλατφόρμας την Τρίτη.