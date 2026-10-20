Με αστυνομική επέμβαση, συγκρούσεις και συλλήψεις ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η διαμαρτυρία με κατασκήνωση στην πλατεία Ρόσιο της Λισαβόνας στην Πορτογαλία, όπου ακτιβιστές είχαν εγκατασταθεί διεκδικώντας μέτρα για το δικαίωμα στη στέγαση.

Οι συγκεντρωμένοι σχημάτισαν αρχικά ανθρώπινη αλυσίδα, προσπαθώντας να καθυστερήσουν την επιχείρηση. Ακολούθησαν συγκρούσεις με αστυνομικούς, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσαν τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Pelo menos 55 pessoas foram presas em Lisboa durante o desmantelamento de um acampamento montado por ativistas na praça do Rossio, que defendem o direito à moradia. No Porto, a operação ocorreu sem incidentes. #Portugal https://t.co/atk0KKKulD — Hugo Borges (@hbj_r77032) October 20, 2026

Εκπρόσωποι του κινήματος κατήγγειλαν ότι από την επέμβαση προκλήθηκαν περίπου 30 τραυματισμοί, ενώ έγιναν και συλλήψεις. Ο αριθμός των τραυματισμών αποδίδεται στους διοργανωτές της κινητοποίησης.

Παρά τη διάλυση του καταυλισμού, περίπου εκατό ακτιβιστές ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να επιστρέψουν στην πλατεία μέσα στις επόμενες ώρες, συνεχίζοντας τη διαμαρτυρία τους.

Το πρωί, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παρέμεναν στο κέντρο της πορτογαλικής πρωτεύουσας, ενώ ο σταθμός του μετρό Ρόσιο είχε κλείσει.

🇵🇹 La Policía Portuguesa DESALOJA y detienen a los acampados en Lisboa y Oporto https://t.co/xVqHwGZLqP — Actualidad Noticias (@Actualidad_Pol) October 20, 2026

Στο Πόρτο μάζεψαν τις σκηνές μετά την άφιξη της αστυνομίας

Διαφορετική ήταν η εξέλιξη στο Πόρτο, όπου οι ίδιοι οι διαδηλωτές διέλυσαν τον καταυλισμό τους υπό την απειλή αστυνομικής επέμβασης.

Μετά την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων, «οι διαδηλωτές μάζεψαν τα πράγματά τους», δήλωσε στο πρακτορείο Lusa ο δικηγόρος τους, Τιάγκο Ματσάδο.

Είχε προηγηθεί, λίγες ημέρες νωρίτερα, άλλη αστυνομική επιχείρηση για τη διάλυση της συγκέντρωσης, η οποία προκάλεσε έντονες επικρίσεις. Σύμφωνα με το κίνημα υπέρ της στέγασης, σε εκείνη την επέμβαση είχαν τραυματιστεί 37 διαδηλωτές.

Footage shows police dismantling a protest camp set up by housing activists in Porto, Portugal, amid demonstrations over rising housing costs. https://t.co/Y5zq10mi3v — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 20, 2026

Κινητοποιήσεις για το κόστος της στέγης

Οι διαμαρτυρίες αναδεικνύουν τη στεγαστική κρίση στην Πορτογαλία και την άνοδο των τιμών των ακινήτων.

Οι ακτιβιστές έχουν αντλήσει έμπνευση από αντίστοιχες κατασκηνώσεις διαμαρτυρίας στην Ισπανία, μεταξύ των οποίων εκείνη στην Πουέρτα ντελ Σολ της Μαδρίτης. Ορισμένοι επιδιώκουν πλέον τον συντονισμό των κινητοποιήσεων σε ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο.