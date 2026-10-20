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Με αστυνομική επέμβαση, συγκρούσεις και συλλήψεις ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η διαμαρτυρία με κατασκήνωση στην πλατεία Ρόσιο της Λισαβόνας στην Πορτογαλία, όπου ακτιβιστές είχαν εγκατασταθεί διεκδικώντας μέτρα για το δικαίωμα στη στέγαση.

Οι συγκεντρωμένοι σχημάτισαν αρχικά ανθρώπινη αλυσίδα, προσπαθώντας να καθυστερήσουν την επιχείρηση. Ακολούθησαν συγκρούσεις με αστυνομικούς, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσαν τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Εκπρόσωποι του κινήματος κατήγγειλαν ότι από την επέμβαση προκλήθηκαν περίπου 30 τραυματισμοί, ενώ έγιναν και συλλήψεις. Ο αριθμός των τραυματισμών αποδίδεται στους διοργανωτές της κινητοποίησης.

Παρά τη διάλυση του καταυλισμού, περίπου εκατό ακτιβιστές ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να επιστρέψουν στην πλατεία μέσα στις επόμενες ώρες, συνεχίζοντας τη διαμαρτυρία τους.

Το πρωί, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παρέμεναν στο κέντρο της πορτογαλικής πρωτεύουσας, ενώ ο σταθμός του μετρό Ρόσιο είχε κλείσει.

Στο Πόρτο μάζεψαν τις σκηνές μετά την άφιξη της αστυνομίας

Διαφορετική ήταν η εξέλιξη στο Πόρτο, όπου οι ίδιοι οι διαδηλωτές διέλυσαν τον καταυλισμό τους υπό την απειλή αστυνομικής επέμβασης.

Μετά την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων, «οι διαδηλωτές μάζεψαν τα πράγματά τους», δήλωσε στο πρακτορείο Lusa ο δικηγόρος τους, Τιάγκο Ματσάδο.

Είχε προηγηθεί, λίγες ημέρες νωρίτερα, άλλη αστυνομική επιχείρηση για τη διάλυση της συγκέντρωσης, η οποία προκάλεσε έντονες επικρίσεις. Σύμφωνα με το κίνημα υπέρ της στέγασης, σε εκείνη την επέμβαση είχαν τραυματιστεί 37 διαδηλωτές.

Κινητοποιήσεις για το κόστος της στέγης

Οι διαμαρτυρίες αναδεικνύουν τη στεγαστική κρίση στην Πορτογαλία και την άνοδο των τιμών των ακινήτων.

Οι ακτιβιστές έχουν αντλήσει έμπνευση από αντίστοιχες κατασκηνώσεις διαμαρτυρίας στην Ισπανία, μεταξύ των οποίων εκείνη στην Πουέρτα ντελ Σολ της Μαδρίτης. Ορισμένοι επιδιώκουν πλέον τον συντονισμό των κινητοποιήσεων σε ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο.