Το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως συμφωνία που μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα, με τις Βρυξέλλες να επαναλαμβάνουν τη θέση τους υπέρ της Ελλάδας και της Κύπρου μετά την επικύρωσή του από το λιβυκό Κοινοβούλιο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ξεκαθαρίζει ότι η συγκεκριμένη συμφωνία για την οριοθέτηση θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο προσκρούει στο Δίκαιο της Θάλασσας και επηρεάζει δικαιώματα τρίτων χωρών.

Στη δήλωση της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν που εκδόθηκε μετά την απόφαση της λιβυκής Βουλής, υπενθυμίζει ότι η θέση της ΕΕ είχε ήδη διατυπωθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2019 και δεν έχει αλλάξει έκτοτε.

Η θέση της ΕΕ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας λύπη για την επικύρωση σήμερα από το λιβυκό Κοινοβούλιο του λεγόμενου Μνημονίου Κατανόησης Λιβύης – Τουρκίας για την οριοθέτηση θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο», αναφέρεται στη δήλωση.

Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναφέρει τη θέση που είχε υιοθετήσει το 2019, όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε τοποθετηθεί σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης.

Το μήνυμα είναι σαφές ως προς τη νομική θέση της ΕΕ. «Η συμφωνία αυτή παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας και είναι άκυρη και χωρίς νομική ισχύ», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η αναφορά αυτή αφορά τον πυρήνα της ευρωπαϊκής αντίθεσης στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, καθώς η ΕΕ επιμένει ότι μια συμφωνία μεταξύ δύο κρατών δεν μπορεί να θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα άλλων χωρών.

Ρητή αναφορά σε Ελλάδα και Κύπρο

Στην ίδια δήλωση υπάρχει και ξεκάθαρη αναφορά στις δύο χώρες που έχουν εκφράσει από την πρώτη στιγμή την αντίθεσή τους στη συγκεκριμένη συμφωνία.

«Επαναβεβαιώνουμε την αλληλεγγύη μας προς την Ελλάδα και την Κύπρο», σημειώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τη θέση της απέναντι σε οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση στη Λιβύη.

«Επαναλαμβάνουμε επίσης την πάγια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά οποιασδήποτε εξωτερικής παρέμβασης στη Λιβύη», καταλήγει η δήλωση.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη λιβυκή Βουλή, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη διαμάχη για τις θαλάσσιες ζώνες στην ανατολική Μεσόγειο και τις διαφορετικές θέσεις Αθήνας και Άγκυρας.