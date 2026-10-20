Στην Τρίπολη βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 20 Οκτωβρίου, ο επικεφαλής της τουρκικής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (MIT), Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Λιβύης, Αμπντουλχαμίντ Ντιμπέιμπε.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Ο Καλίν εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την επικύρωση της συμφωνίας του 2019 προς τον Ντιμπέιμπε, τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Σαλίχιν Αμπντουνεμπί, και τον αναπληρωτή διοικητή του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ.

Στο τραπέζι η ενότητα της Λιβύης και η διεύρυνση της συνεργασίας

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη συνάντηση συζητήθηκαν οι προσπάθειες για την ενότητα της Λιβύης και την επίτευξη σταθερής συναίνεσης σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η δέσμευση για τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Ο Καλίν δήλωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να παράσχει κάθε είδους υποστήριξη στη διαδικασία επανένωσης των ανατολικών και δυτικών περιοχών της Λιβύης, καλώντας όλες τις πλευρές να συμβάλουν με γνώμονα το μέλλον της χώρας. Τόνισε επίσης την προθυμία της Άγκυρας να ενισχύσει τη διμερή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα.

Από την πλευρά του, ο Ντιμπέιμπε εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειες της Τουρκίας στον τομέα της ασφάλειας και δήλωσε έτοιμος να συνεχίσει τη συνεργασία για την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της Λιβύης.