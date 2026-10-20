Στη σύλληψη δύο ανδρών με την κατηγορία της κατασκοπείας προχώρησαν οι αρχές της Δανίας, με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης να αναφέρουν ότι στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της Βόρειας Γιουτλάνδης, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και η υπόθεση διερευνάται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας.

Ενώπιον δικαστηρίου οι δύο ύποπτοι

«Προχωρήσαμε στη σύλληψη δύο ατόμων τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026», ανέφερε η αστυνομία της Βόρειας Γιουτλάνδης. Οι συλληφθέντες παρουσιάστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου του Όλμποργκ, στο πλαίσιο προκαταρκτικής ακρόασης.

Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβίαση του άρθρου 108, παράγραφος 1, του ποινικού κώδικα της Δανίας, το οποίο αφορά πράξεις κατασκοπείας.

Οι αστυνομικές αρχές δεν δημοσιοποίησαν περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα των δύο ανδρών ή για τη φύση των ενεργειών που διερευνώνται.

Διερμηνείς ρωσικών για τους δύο συλληφθέντες

Σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο της Δανίας DR, οι δύο ύποπτοι είναι ηλικίας περίπου 20 ετών.

Το ίδιο μέσο μεταδίδει ότι κατά τη δικαστική διαδικασία ο καθένας τους είχε στη διάθεσή του διερμηνέα ρωσικής γλώσσας.

Στο επίκεντρο η εταιρεία MyDefence

Σύμφωνα με το DR, στόχος των φερόμενων ενεργειών κατασκοπείας ήταν η δανική εταιρεία MyDefence, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας. Η εταιρεία ειδικεύεται στην ανάπτυξη λύσεων για τον εντοπισμό και την παρεμβολή drones.

Οι δανικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες που συνδέουν την υπόθεση με τη συγκεκριμένη εταιρεία.

«Αντιμετωπίζουμε την υπόθεση με τη μεγαλύτερη σοβαρότητα»

Ο επικεφαλής της έρευνας, Σούνε Μίρουπ, υπογράμμισε τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν οι αρχές την υπόθεση.

«Είναι μια υπόθεση που εξετάζουμε με τη μεγαλύτερη σοβαρότητα», δήλωσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η έρευνα συνεχίζεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες πληροφοριών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για το αντικείμενο της φερόμενης κατασκοπείας ή για τυχόν άλλους εμπλεκομένους.