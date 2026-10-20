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Δύο ύποπτοι, οι οποίοι είχαν συλληφθεί και στη συνέχεια αφεθεί ελεύθεροι στο πλαίσιο της έρευνας για ένα περιστατικό κοντά στη βρετανική αεροπορική βάση του Φέρφορντ στα τέλη Σεπτεμβρίου, συνελήφθησαν πάλι σήμερα, αυτή τη φορά για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν, ανακοίνωσε η βρετανική αντιτρομοκρατική αστυνομία.

Ένας 24χρονος Βρετανός πολίτης και ένας 25χρονος Βρετανοϊρανός συνελήφθησαν ως ύποπτοι για παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών“, δήλωσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι “η εμπλεκόμενη χώρα σε αυτή την έρευνα είναι το Ιράν“.

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι συνελήφθη εκ νέου ένας 24χρονος Βρετανός, ο οποίος είχε συλληφθεί αρχικά έξω από τη στρατιωτική βάση, στη νοτιοδυτική Αγγλία, τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Σεπτεμβρίου.

H αστυνομία ανέφερε επίσης ότι συνέλαβε έναν 25χρονο που έχει διπλή υπηκοότητα, βρετανική και ιρανική, ο οποίος είχε συλληφθεί παλαιότερα στο Λονδίνο.

Ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της Βρετανίας Λόρενς Τέιλορ δήλωσε: “Θεωρούμε πολύ πιθανό να υπάρχει εμπλοκή του ιρανικού κράτους“.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι δραστηριότητες στη βάση RAF Fairford, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από αμερικανικά βομβαρδιστικά για πλήγματα κατά του Ιράν, είναι πιθανό να συντονίστηκαν στο Ιράν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.