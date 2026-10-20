Δύο ύποπτοι, οι οποίοι είχαν συλληφθεί και στη συνέχεια αφεθεί ελεύθεροι στο πλαίσιο της έρευνας για ένα περιστατικό κοντά στη βρετανική αεροπορική βάση του Φέρφορντ στα τέλη Σεπτεμβρίου, συνελήφθησαν πάλι σήμερα, αυτή τη φορά για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν, ανακοίνωσε η βρετανική αντιτρομοκρατική αστυνομία.



“Ένας 24χρονος Βρετανός πολίτης και ένας 25χρονος Βρετανοϊρανός συνελήφθησαν ως ύποπτοι για παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών“, δήλωσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι “η εμπλεκόμενη χώρα σε αυτή την έρευνα είναι το Ιράν“.



Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι συνελήφθη εκ νέου ένας 24χρονος Βρετανός, ο οποίος είχε συλληφθεί αρχικά έξω από τη στρατιωτική βάση, στη νοτιοδυτική Αγγλία, τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Σεπτεμβρίου.



H αστυνομία ανέφερε επίσης ότι συνέλαβε έναν 25χρονο που έχει διπλή υπηκοότητα, βρετανική και ιρανική, ο οποίος είχε συλληφθεί παλαιότερα στο Λονδίνο.

🚨BREAKING: Two men re-arrested in RAF Fairford counter-terror probe linked to Iran after previously being bailed. • Counter Terrorism Policing has re-arrested two men from London as part of the ongoing investigation into the incident near RAF Fairford. • A 24-year-old UK national and a 25-year-old dual UK-Iranian national were arrested on suspicion of assisting a foreign intelligence service under the National Security Act. • Police confirmed the investigation relates to Iran, and Assistant Commissioner Laurence Taylor said it is highly likely there is Iranian state involvement. • The men were among seven arrested in the complex inquiry; the 24-year-old was first detained near the base on 27 September and the 25-year-old in London on 1 October. • The investigation remains live as officers continue to examine the level of involvement and the ambition behind the activity. — The Mercian (@TheMercianNews) October 20, 2026

Ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της Βρετανίας Λόρενς Τέιλορ δήλωσε: “Θεωρούμε πολύ πιθανό να υπάρχει εμπλοκή του ιρανικού κράτους“.



Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι δραστηριότητες στη βάση RAF Fairford, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από αμερικανικά βομβαρδιστικά για πλήγματα κατά του Ιράν, είναι πιθανό να συντονίστηκαν στο Ιράν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.