Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Γαλλία ενόψει των νέων διαδηλώσεων του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου, μετά τα βίαια επεισόδια και τις λεηλασίες της 17ης Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση προχωρά σε ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, με στρατιωτικές δυνάμεις να αναλαμβάνουν αποστολές φύλαξης κτιρίων, ώστε να απελευθερωθούν αστυνομικοί και χωροφύλακες για την αντιμετώπιση πιθανών επεισοδίων.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, ανακοίνωσε στην Εθνοσυνέλευση την κινητοποίηση δυνάμεων της επιχείρησης Sentinelle, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η απαγόρευση συγκεντρώσεων που εκτιμάται ότι ενδέχεται να απειλήσουν τη δημόσια τάξη.

Οι νέες κινητοποιήσεις, που περιγράφονται ως δεύτερη φάση («Acte II»), οδηγούν τις γαλλικές αρχές σε αναθεώρηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού τους, καθώς αναγνωρίζονται αδυναμίες στην αντιμετώπιση των προηγούμενων ταραχών.

Στρατιώτες στη φύλαξη κτιρίων, αστυνομικοί στην αντιμετώπιση των επεισοδίων

Όπως εξήγησε ο Λοράν Νουνιές, οι στρατιωτικές δυνάμεις της επιχείρησης Sentinelle θα αναλάβουν κυρίως στατικές αποστολές φύλαξης συγκεκριμένων εγκαταστάσεων και σημείων.

«Οι δυνάμεις Sentinelle θα χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας, κυρίως σε αποστολές στατικής φύλαξης», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών.

Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία αστυνομικών και χωροφυλάκων στους δρόμους, όπου θα μπορούν να επέμβουν ταχύτερα σε περίπτωση νέων ταραχών.

Η συγκεκριμένη επιλογή αποτελεί μέρος του αναθεωρημένου σχεδιασμού για τη διαχείριση των διαδηλώσεων, με στόχο την προστασία δημόσιων κτιρίων, επιχειρήσεων και πολιτών.

Επίλεκτες μονάδες, ελικόπτερα και τεθωρακισμένα στη Γαλλία

Το σχέδιο ασφαλείας προβλέπει επίσης την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων με ειδικές μονάδες επέμβασης, όπως η BRI, η RAID και η GIGN της χωροφυλακής.

Παράλληλα, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό περιλαμβάνεται η χρήση ελικοπτέρων, τεθωρακισμένων οχημάτων Centaure και οχημάτων εκτόξευσης νερού, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση βίαιων επεισοδίων.

Ο Νουνιές σημείωσε ότι ορισμένα από αυτά τα μέσα είχαν ήδη αναπτυχθεί κατά τις διαδηλώσεις της 17ης Οκτωβρίου, τονίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση.

«Είχαν κινητοποιηθεί το περασμένο Σάββατο, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Λεκορνί: «Μαζική» η αστυνομική κινητοποίηση – Καταγγελίες για σχέδιο εξέγερσης

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, προανήγγειλε μαζική κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας ενόψει των νέων διαδηλώσεων.

Μιλώντας στην Εθνοσυνέλευση, αναγνώρισε ότι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός κατά τις προηγούμενες κινητοποιήσεις δεν ήταν επαρκώς ευέλικτος, χαρακτηρίζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις «υπερβολικά στατικές και όχι αρκετά ευέλικτες».

«Η αστυνομική κινητοποίηση θα είναι μαζική», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο υπουργός Εσωτερικών έχει ήδη δώσει οδηγίες στις τοπικές αρχές για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός απέδωσε μέρος της βίας σε ομάδες της άκρας Αριστεράς, υποστηρίζοντας ότι σε ορισμένες περιοχές υπήρξε οργανωμένος σχεδιασμός για την πρόκληση εξέγερσης.

Έκανε λόγο για «σχεδιασμό, σε ορισμένα σημεία, ενός εξεγερσιακού σχεδίου που οργανώθηκε από μικρές ομάδες της άκρας και της εξτρεμιστικής Αριστεράς».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ανεχθεί ενέργειες που θα μπορούσαν να απειλήσουν κυβερνητικά κτίρια και θεσμούς της Γαλλικής Δημοκρατίας, κατονομάζοντας το Μέγαρο των Ηλυσίων και το Ματινιόν, έδρες του Γάλλου προέδρου και του πρωθυπουργού αντίστοιχα.

Η αντιπαράθεση για τις καταγγελίες περί πολιτικής παρακολούθησης

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί απάντησε και στις καταγγελίες περί ενδεχόμενης πολιτικής παρακολούθησης από την αστυνομία.

Οι ισχυρισμοί, που σύμφωνα με το δημοσίευμα είχαν αρχικά προβληθεί από τον ιστότοπο Mediapart και αναπαραχθεί από την Ανυπότακτη Γαλλία (La France insoumise – LFI), προκάλεσαν νέα αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός απέρριψε τις καταγγελίες, δηλώνοντας: «Αυτό είναι ψευδές». Πρόσθεσε, επίσης, ότι «είναι αδιανόητο μια κυβέρνηση να μπορεί να δώσει τέτοιου είδους εντολές».

Στο τραπέζι η απαγόρευση διαδηλώσεων που θεωρούνται επικίνδυνες

Παράλληλα με την ενίσχυση των αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων, η γαλλική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης συγκεντρώσεων που εκτιμάται ότι μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές διαταραχές στη δημόσια τάξη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Journal du Dimanche, ο Λοράν Νουνιές έχει αποστείλει οδηγίες στους νομάρχες, ζητώντας να αξιοποιήσουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο δυνατότητες για την απαγόρευση κινητοποιήσεων όταν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.

Το μέτρο ενδέχεται να αφορά τόσο συγκεντρώσεις που δεν έχουν δηλωθεί στις αρμόδιες αρχές όσο και κινητοποιήσεις για τις οποίες, παρά την επίσημη δήλωσή τους, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι δεν διασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή τους.

Οι αποφάσεις αναμένεται να λαμβάνονται ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή, καθώς οι γαλλικές αρχές προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο νέων επεισοδίων το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.