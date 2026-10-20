Την αντίθεσή του στην πρόταση να αποκτήσουν οι στρατιώτες τις ίδιες αρμοδιότητες με τις αστυνομικές δυνάμεις φέρεται να εξέφρασε ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει ο ιταλικός Τύπος.

Η πρόταση είχε διατυπωθεί από τον υπουργό Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροζέτο, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο Μιλάνο και σε άλλες πόλεις της χώρας, με στόχο την αντιμετώπιση ενδεχόμενων νέων βίαιων επεισοδίων.

Τι ζήτησε ο Γκουίντο Κροζέτο για τους στρατιώτες

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας είχε ταχθεί δημόσια, μέσω ανάρτησής του, υπέρ της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων των στρατιωτικών που πρόκειται να αναπτυχθούν σε αστικές περιοχές.

Συγκεκριμένα, είχε προτείνει να αποκτήσουν, για χρονικό διάστημα τριών μηνών, εξουσίες αντίστοιχες με εκείνες της αστυνομίας, των καραμπινιέρων και της οικονομικής αστυνομίας.

Στόχος της πρότασης, σύμφωνα με το σκεπτικό του υπουργού, ήταν να μπορούν οι στρατιωτικές δυνάμεις να συμβάλουν πιο ενεργά στην αντιμετώπιση πιθανών νέων επεισοδίων.

Η αντίδραση του Ματαρέλα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ιταλικών μέσων ενημέρωσης, ο Σέρτζιο Ματαρέλα δεν αποδέχθηκε το αίτημα του Κροζέτο, εκφράζοντας αντίθεση στην εξίσωση των αρμοδιοτήτων των στρατιωτικών με εκείνες των σωμάτων ασφαλείας.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει του νομοθετικού διατάγματος που προετοιμάζει η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι για τη δημόσια ασφάλεια.

Το διάταγμα, το οποίο θα περιλαμβάνει τα νέα κυβερνητικά μέτρα, θα πρέπει να υπογραφεί και από τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας.

Η στάση του Ματαρέλα, εφόσον επιβεβαιωθούν οι σχετικές πληροφορίες, δημιουργεί εμπόδιο στην προτεινόμενη επέκταση των αστυνομικών αρμοδιοτήτων του στρατού, την ώρα που η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση βίαιων επεισοδίων στις ιταλικές πόλεις.