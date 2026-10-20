Νέες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία προκάλεσαν καταστροφές σε νοσοκομείο του Κιέβου και άφησαν πίσω τους τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς στην πόλη Κραματόρσκ, στα ανατολικά της χώρας.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, αεροπορικό πλήγμα στην πρωτεύουσα κατέστρεψε χειρουργική αίθουσα του Ινστιτούτου Στραζέσκο, ενός εξειδικευμένου καρδιολογικού νοσοκομείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο.

Την ίδια ώρα, στο Κραματόρσκ, κοντά στη γραμμή του μετώπου, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικές επιθέσεις, μεταξύ των οποίων τρεις εργαζόμενοι σε εγκατάσταση παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας.

Καταστράφηκε χειρουργική αίθουσα σε νοσοκομείο του Κιέβου

Την επίθεση στο νοσοκομείο κατήγγειλε ο Ουκρανός αξιωματούχος Σέρχι Κορέτσκι, επισημαίνοντας ότι το συγκεκριμένο ιατρικό ίδρυμα είχε βρεθεί στο στόχαστρο και την προηγούμενη χρονιά.

«Οι Ρώσοι βομβάρδισαν ξανά ένα νοσοκομείο. Αυτή τη φορά, στόχος ήταν το χειρουργείο του Ινστιτούτου Στραζέσκο της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικών Επιστημών στο Κίεβο», ανέφερε.

Οι εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν μαζί με την καταγγελία αποτυπώνουν εκτεταμένες καταστροφές στον χώρο του χειρουργείου.

Ένα νοσοκομειακό κρεβάτι εμφανίζεται καλυμμένο από θραύσματα, κομμάτια πλακιδίων έχουν διασκορπιστεί στο πάτωμα, ενώ μεταλλικά τμήματα κρέμονται από την οροφή.

«Το Ινστιτούτο σώζει ανθρώπους από καρδιακές παθήσεις»

Ο Κορέτσκι υπογράμμισε τη σημασία του νοσοκομείου για την περίθαλψη ασθενών από ολόκληρη την Ουκρανία.

«Το Ινστιτούτο σώζει ανθρώπους από καρδιακές παθήσεις από όλη την Ουκρανία. Εκεί γίνονται χειρουργικές επεμβάσεις, θεραπείες ασθενών μετά από εμφράγματα και δίνουν στους ανθρώπους πίσω τη ζωή τους», τόνισε, καταδικάζοντας την επίθεση.

Το πλήγμα σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία το Κίεβο δέχεται επανειλημμένες επιθέσεις, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα.

Από το καλοκαίρι έχουν αναφερθεί πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, υποδομές μεταφορών, κέντρα εφοδιασμού, γέφυρες και αποθήκες, αλλά και σε σούπερ μάρκετ, σχολεία και πολυκατοικίες.

Τέσσερις νεκροί στο Κραματόρσκ – Στόχος εργαζόμενοι εταιρείας θέρμανσης

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κραματόρσκ, μεγάλη πόλη της ανατολικής Ουκρανίας που βρίσκεται κοντά στις γραμμές του μετώπου.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας Ντονέτσκ, Βαντίμ Φιλάσκιν, ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τρεις επιθέσεις στην πόλη μέσα στην ίδια ημέρα.

«Σήμερα οι Ρώσοι επιτέθηκαν στην πόλη τρεις φορές. Μία από τις επιθέσεις είχε στόχο υπαλλήλους μιας εταιρείας θέρμανσης», δήλωσε.

Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας, τρεις από τους νεκρούς ήταν εργαζόμενοι της Kramatorskteploenergo, εταιρείας που λειτουργεί εγκατάσταση συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού.

Έξι τραυματίες και ζημιές σε κατοικίες και σχολεία

Ένας τέταρτος άνθρωπος σκοτώθηκε σε ξεχωριστή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, σύμφωνα με τον Φιλάσκιν.

Ο ίδιος έκανε λόγο για έξι τραυματίες, ενώ οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε τουλάχιστον 15 κτίρια κατοικιών, δύο εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και διοικητικά κτίρια.