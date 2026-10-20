Προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις στην Ελβετία προκαλεί τεχνική δυσλειτουργία σε σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα η αρμόδια αρχή Skyguide να περιορίσει προληπτικά τη λειτουργική δυναμικότητά της στο 50%.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το πρόβλημα εντοπίστηκε σε σύστημα απεικόνισης ραντάρ, το οποίο χρησιμοποιούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για την παρακολούθηση των αεροσκαφών.

Προσωρινή διακοπή πτήσεων σε Ζυρίχη και Γενεύη

Η τεχνική δυσλειτουργία προκάλεσε σύντομη διακοπή των πτήσεων στα αεροδρόμια της Ζυρίχης και της Γενεύης.

Η λειτουργία τους έχει πλέον αποκατασταθεί, ωστόσο η Skyguide προειδοποιεί ότι ενδέχεται να σημειωθούν καθυστερήσεις, καθώς η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας εξακολουθεί να πραγματοποιείται με μειωμένη δυναμικότητα.

Ο περιορισμός στο 50% εφαρμόστηκε ως προληπτικό μέτρο, μέχρι να αντιμετωπιστεί πλήρως το τεχνικό πρόβλημα.

Skyguide: Καμία ένδειξη κυβερνοεπίθεσης

Η ελβετική αρχή ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας διευκρίνισε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η δυσλειτουργία συνδέεται με κυβερνοεπίθεση.

Το περιστατικό αποδίδεται σε τεχνικό σφάλμα του συστήματος απεικόνισης ραντάρ.

Παρότι οι πτήσεις έχουν επανεκκινήσει στα δύο μεγάλα ελβετικά αεροδρόμια, η μειωμένη επιχειρησιακή δυναμικότητα ενδέχεται να συνεχίσει να επηρεάζει το πρόγραμμα των αναχωρήσεων και αφίξεων.