Νέα NAVTEX για την περιοχή των ερευνών της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου εξέδωσε η Τουρκία, επαναφέροντας την αξίωσή της να προηγηθεί δική της έγκριση για τις εργασίες.

Η αναγγελία αφορά τις περιοχές εντός της κυπριακής ΑΟΖ όπου αναμένεται να πραγματοποιήσει έρευνες το πλοίο Abeille Marengo, με προγραμματισμένη έναρξη στις 21 Οκτωβρίου 2026.

Η νέα κίνηση έρχεται σε συνέχεια δύο διαδοχικών αντι-NAVTEX που εξέδωσε η Άγκυρα την προηγούμενη εβδομάδα, αμφισβητώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα και τις δικαιοδοσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αμφισβήτηση και της ελληνικής αρμοδιότητας για την EUNOMIA

Παράλληλα, η Τουρκία είχε αμφισβητήσει την αρμοδιότητα του Σταθμού Ηρακλείου να εκδώσει NAVTEX για την πολυεθνική άσκηση πυρών EUNOMIA, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 19 Οκτωβρίου, σε θαλάσσια περιοχή νοτίως του Καστελλόριζου.

Ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε δική του αναγγελία για την άσκηση, χαρακτηρίζοντας αναρμόδιο τον ελληνικό σταθμό. Από την ευρύτερη περιοχή αναμένεται να περάσει και το Abeille Marengo στο πλαίσιο των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση.

Με τις διαδοχικές αναγγελίες, η Άγκυρα επιμένει να διεκδικεί λόγο στις δραστηριότητες της περιοχής, τόσο σε ό,τι αφορά τις ερευνητικές εργασίες όσο και τις στρατιωτικές ασκήσεις.