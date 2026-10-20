Σε ηλικία 42 ετών έφυγε από τη ζωή η Κάιλ Κένεντι, εγγονή του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και της Έθελ Κένεντι, με την είδηση του θανάτου της να γίνεται γνωστή μέσα από τη νεκρολογία που δημοσίευσε το γραφείο τελετών Burke Funeral Homes.

Η Κάιλ Κένεντι, κόρη του Μάικλ Λ. Κένεντι, πέθανε στις 21 Σεπτεμβρίου στο σπίτι της, στο Γουέστγουντ της Μασαχουσέτης. Η κηδεία της τελέστηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν γίνει γνωστά.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, έπειτα από έναν βαρύ τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη το 2020, ο οποίος είχε σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινότητά της.

Ο σοβαρός τραυματισμός που άλλαξε τη ζωή της

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη νεκρολογία της, ο τραυματισμός που υπέστη το 2020 είχε ως αποτέλεσμα μακροχρόνια παράλυση, αναπηρία και άλλες επιπλοκές. Τα επόμενα χρόνια ήταν ιδιαίτερα δύσκολα για την ίδια, η οποία κλήθηκε να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα, προσπαθώντας παράλληλα να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά της.

«Τα χρόνια που ακολούθησαν έφεραν πολλές δυσκολίες, όμως η Κάιλ πάλεψε για να διατηρήσει το χαρακτηριστικό σαρκαστικό χιούμορ και την αποφασιστικότητά της, προσπαθώντας να είναι η καλύτερη δυνατή μητέρα για τους γιους της και φροντίζοντας τα δύο αγαπημένα, αν και άτακτα, σκυλιά της», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη νεκρολογία.

Μετά τον τραυματισμό της, η Κάιλ Κένεντι στράφηκε και στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, αξιοποιώντας την προσωπική της εμπειρία για να αναδείξει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Η οικογένεια Κένεντι και οι τραγικές απώλειες

Η Κάιλ Κένεντι ήταν κόρη του Μάικλ Λ. Κένεντι, δικηγόρου και επιχειρηματία, ο οποίος πέθανε το 1997 σε δυστύχημα κατά τη διάρκεια σκι στο Άσπεν του Κολοράντο.

Ήταν επίσης εγγονή του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, πρώην υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και γερουσιαστή της Νέας Υόρκης, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1968, έπειτα από ένοπλη επίθεση σε ξενοδοχείο του Λος Άντζελες, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για το χρίσμα των Δημοκρατικών.

Η ζωή της σημαδεύτηκε και από μια ακόμη προσωπική απώλεια. Η κόρη της, Τζόζι, δίδυμη αδελφή του γιου της Κόνορ, πέθανε λίγες ημέρες μετά τη γέννησή της.

Η Κάιλ Κένεντι αφήνει πίσω της τους δύο γιους της, τον 12χρονο Κόνορ και τον 10χρονο Ντέκλαν, τον πρώην σύζυγό της, Λίαμ, τη μητέρα της, Βικτόρια, καθώς και τα αδέλφια της, Μάικλ και Ρόρι. Τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν ανακοινωθεί.