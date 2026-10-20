Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι χώρες του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα, μετά τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον εμπορικών πλοίων, που είχαν ως αποτέλεσμα τη βύθιση δύο σκαφών και την εξαφάνιση 21 ναυτικών.

Ένα αμερικανικό αεροσκάφος ναυτικής περιπολίας και αναγνώρισης Boeing P-8A Poseidon έχει ήδη ξεκινήσει αποστολές επιτήρησης στην περιοχή, έπειτα από αίτημα της Βουλγαρίας για στρατιωτική συνδρομή από τους συμμάχους της.

Την έναρξη των περιπολιών ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Τβαρντίτσα, στη νοτιοανατολική Βουλγαρία.

Ράντεφ: «Το αμερικανικό P-8 Poseidon έχει ήδη ξεκινήσει περιπολίες»

«Το P-8 Poseidon είναι ένα αμερικανικό αεροσκάφος. Έχει ήδη ξεκινήσει περιπολίες πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα για να διεξάγει αποστολές αναγνώρισης και να εντοπίσει οποιαδήποτε δραστηριότητα που ενδέχεται να ενέχει κίνδυνο. Αναμένουμε περαιτέρω βοήθεια», δήλωσε ο Ράντεφ.

Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ανταπόκριση ορισμένων συμμάχων ήταν άμεση, μετά τις επαφές που είχε με την ηγεσία του ΝΑΤΟ.

«Μετά από συζητήσεις μου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και το αίτημά μας για βοήθεια από τους συμμάχους μας, ορισμένοι ανταποκρίθηκαν πολύ γρήγορα», πρόσθεσε.

Η Σόφια έχει ζητήσει, μεταξύ άλλων, εναέρια επιτήρηση, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και εξοπλισμό αντιμετώπισης drones, προκειμένου να ενισχύσει την ασφάλεια στη θαλάσσια περιοχή.

Τέσσερα εμπορικά πλοία δέχθηκαν επιθέσεις – Δύο βυθίστηκαν

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται, στις 6 και 13 Οκτωβρίου τέσσερα εμπορικά πλοία έγιναν στόχος επιθέσεων με drones εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Από τις επιθέσεις, δύο πλοία βυθίστηκαν, ενώ 21 ναυτικοί εξακολουθούν να αγνοούνται.

Συνεδριάζει το ΝΑΤΟ για τις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα

Το ΝΑΤΟ έχει προγραμματίσει για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου συνεδρίαση με αντικείμενο τις επιθέσεις με drones εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα.

Τη σχετική ανακοίνωση είχε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νίκουσορ Νταν, καθώς και η χώρα του αντιμετωπίζει παρόμοια περιστατικά στα ανοιχτά των ακτών της.

Οι υποψίες για τη Ρωσία και η στάση του Ράντεφ

Ο Ρούμεν Ράντεφ έχει υποστηρίξει ότι οι επιθέσεις εξυπηρετούν ρωσικά συμφέροντα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να αποδοθεί επισήμως η ευθύνη στη Μόσχα.

Στις 13 Οκτωβρίου, η βουλγαρική κυβέρνηση κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή στη Σόφια, στον απόηχο των περιστατικών.

Ο Ράντεφ, πρώην διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας της Βουλγαρίας, τάσσεται υπέρ της επανέναρξης του διαλόγου με τη Μόσχα και αντιτίθεται στην αύξηση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.