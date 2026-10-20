Σε μια προσπάθεια να αποκατασταθούν οι σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες βρίσκονται σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί στο Όσλο με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει προσέγγιση με τη Μόσχα, ενώ η ουκρανική πλευρά εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για την άρνηση των ΗΠΑ να διαθέσουν κρίσιμο αμυντικό εξοπλισμό.

Στο Όσλο ο Γουίτκοφ – Συμμετέχει και ο Κούσνερ

Ο Στιβ Γουίτκοφ έφθασε στη νορβηγική πρωτεύουσα προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες, τις οποίες φιλοξενούν οι ηγέτες της Νορβηγίας και της Φινλανδίας.

Στις επαφές αναμένεται να λάβει μέρος εξ αποστάσεως και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται με φόντο τις διαφωνίες για τη συνέχιση της αμερικανικής στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία και την επιδίωξη της Ουάσιγκτον να προσεγγίσει τη ρωσική πλευρά.

Οι επαφές Ζελένσκι με τους ηγέτες Νορβηγίας και Φινλανδίας

Πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση με την αμερικανική αντιπροσωπεία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε επαφές με τη νορβηγική ηγεσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον βασιλιά της Νορβηγίας Χάραλντ Ε΄, ενώ στο πρόγραμμα των συνομιλιών περιλαμβάνονται επαφές με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε, και τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ.

Η συμμετοχή των δύο σκανδιναβικών χωρών εντάσσεται στη διπλωματική προσπάθεια για τη διατήρηση της υποστήριξης προς την Ουκρανία, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες δοκιμάζονται.

Στο επίκεντρο οι αμερικανικές προμήθειες όπλων

Ένα από τα βασικά ζητήματα που επιβαρύνουν τις σχέσεις των δύο χωρών είναι η στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στην παροχή αμυντικού εξοπλισμού, τον οποίο το Κίεβο θεωρεί ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των ρωσικών επιθέσεων.

Παράλληλα, η προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ με τη Μόσχα έχει εντείνει την ανησυχία της ουκρανικής ηγεσίας για τη μελλοντική πορεία της αμερικανικής υποστήριξης.

Η συνάντηση Ζελένσκι και Γουίτκοφ αποκτά έτσι ιδιαίτερη διπλωματική σημασία, καθώς οι δύο πλευρές επιχειρούν να περιορίσουν τις διαφωνίες τους και να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας