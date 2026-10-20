Η Τουρκία θα διατηρήσει τη στρατιωτική παρουσία της στη Συρία και το Ιράκ μέχρι να κρίνει ότι έχουν διαμορφωθεί οι απαραίτητες συνθήκες ασφάλειας στα σύνορά της και στην περιοχή, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Γκιουλέρ επικαλέστηκε την ανάγκη συνέχισης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και υποστήριξε ότι η ανάπτυξη των τουρκικών δυνάμεων γίνεται σε συνεννόηση με τις γειτονικές χώρες, χωρίς να προσδιορίσει χρόνο αποχώρησης.

«Διατηρούμε τη στρατιωτική μας παρουσία στο Ιράκ και τη Συρία», ανέφερε. «Όταν κρίνουμε ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την περιφερειακή και συνοριακή ασφάλεια, οι ζώνες ανάπτυξής μας και η παρουσία μας στην περιοχή θα επανεκτιμηθούν», πρόσθεσε.

Δεν αποκάλυψε τον αριθμό των στρατιωτών

Ο Τούρκος υπουργός απέφυγε να δώσει στοιχεία για το μέγεθος των δυνάμεων στις δύο χώρες. Όπως υποστήριξε, η στρατιωτική παρουσία δεν πρέπει να αξιολογείται αποκλειστικά με βάση τον αριθμό των στρατιωτών, καθώς η διάταξή τους εξαρτάται από τις απειλές, τις εξελίξεις στο πεδίο και τη συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες χώρες.

Σύμφωνα με ιρακινή πηγή ασφαλείας που επικαλείται το AFP, στο Ιράκ βρίσκονται 800 έως 1.000 Τούρκοι στρατιώτες. Για τη Συρία, τουρκικές πηγές εκτιμούσαν τη δύναμη σε 16.000 έως 18.000 στρατιώτες κατά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, στα τέλη του 2024. Δεν υπάρχουν πιο πρόσφατες αξιόπιστες εκτιμήσεις.

Μετά την πτώση του Άσαντ, Άγκυρα και Δαμασκός έχουν ενισχύσει τις σχέσεις τους και εργάζονται για ένα «ολοκληρωμένο στρατηγικό έγγραφο», σύμφωνα με τον Σύρο υπουργό Εξωτερικών Ασάντ αλ Σαϊμπάνι. Ο Γκιουλέρ έκανε λόγο για στενό συντονισμό στον τομέα της ασφάλειας, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των συριακών δυνάμεων.

Το PKK εκκένωσε βάσεις, αλλά η Άγκυρα διατηρεί τα μέτρα ασφαλείας

Στο Ιράκ, η τουρκική στρατιωτική παρουσία συνδέεται στενά με την ειρηνευτική διαδικασία με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), η οποία ξεκίνησε το 2024.

Τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν πρόσφατα ότι το PKK εκκένωσε τέσσερις βάσεις στο βόρειο Ιράκ. Ο Γκιουλέρ προειδοποίησε, ωστόσο, ότι αυτή η εξέλιξη «δεν σημαίνει ότι τα μέτρα ασφαλείας έχουν χαλαρώσει».

«Οι ένοπλες δυνάμεις και οι μονάδες ασφαλείας μας συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις επί τόπου», σημείωσε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί τις πρωτοβουλίες της Βαγδάτης για τον αφοπλισμό των πολιτοφυλακών και την υπαγωγή τους στον κρατικό έλεγχο.

Σταδιακή παράδοση της βάσης στη Μπασίκα

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Τουρκία δεσμεύτηκε να παραδώσει σταδιακά στις ιρακινές δυνάμεις τον έλεγχο της βάσης στη Μπασίκα, περίπου 30 χιλιόμετρα από τη Μοσούλη. Η εγκατάσταση δημιουργήθηκε το 2015 και, σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, φιλοξενεί έως και 600 στρατιώτες.

Ο Γκιουλέρ αναφέρθηκε επίσης στις επαφές για την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών. Όπως είπε, η Τουρκία επιδιώκει να στηρίξει τις ιρακινές ένοπλες δυνάμεις μέσω της εκπαίδευσης, της ανταλλαγής εμπειριών στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία.