Η Μέγκαν Χαρμς ήταν μόλις 14 ετών όταν δοκίμασε για πρώτη φορά κεταμίνη. Δέκα χρόνια αργότερα, προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή της μέσα από την απεξάρτηση, καθώς η χρήση της ουσίας προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην ουροδόχο κύστη της, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να φορά σερβιετάκια ακράτειας.

Η 24χρονη από το Φλιντ της βόρειας Ουαλίας άρχισε να χρησιμοποιεί συχνότερα κεταμίνη κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τότε εργαζόταν από το σπίτι ως μαθητευόμενη μηχανικός αεροναυπηγικής, με κανονικό μισθό, ενώ η τιμή της ουσίας είχε μειωθεί σημαντικά.

‘I started ketamine at 14 and needed nappies at 22’ – the rise of young people going to rehab https://t.co/fnQFq7Ihq1 — BBC News (UK) (@BBCNews) October 20, 2026

Στη χειρότερη περίοδο, όπως λέει, έκανε χρήση «όλη μέρα, κάθε μέρα». Η ίδια θεωρεί ότι η κεταμίνη καταπίεζε συμπτώματα που συνδέονταν με τη ΔΕΠΥ και την οριακή διαταραχή προσωπικότητας, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του BBC. Η εξάρτηση την οδήγησε να σταματήσει τη μαθητεία της, ενώ στη συνέχεια, έπειτα από τέσσερα χρόνια νυχτερινής εργασίας, χρησιμοποιούσε την ουσία ακόμη και τις ημέρες που δεν εργαζόταν, για να μένει ξύπνια.

Τα τελευταία δύο χρόνια υπέφερε από έντονους πόνους και δυσκολευόταν να σταθεί όρθια. «Για μια 22χρονη που φορά σερβιετάκια ακράτειας ή πάνες, χάνεται κάθε αξιοπρέπεια», λέει. Πλέον, μετά από περισσότερες από τέσσερις εβδομάδες σε κέντρο αποκατάστασης, δηλώνει ότι αισθάνεται σωματικά καλύτερα και αρχίζει να ξαναβρίσκει τον εαυτό της. Δεν γνωρίζει ακόμη την έκταση της βλάβης στην κύστη της.

Απότομη αύξηση των περιστατικών

Η φιλανθρωπική οργάνωση Kaleidoscope, που λειτουργεί το κέντρο αποκατάστασης Μπέρτσγουντ, καταγράφει μεγάλη αύξηση των παραπομπών για απεξάρτηση από κεταμίνη. Από μόλις δύο το 2021, οι παραπομπές έφτασαν τις 112 από την αρχή του 2026, ενώ περίπου οι μισοί άνθρωποι που υποστηρίζει σήμερα η οργάνωση αντιμετωπίζουν προβλήματα χρήσης της ουσίας. Οι περισσότεροι είναι ηλικίας 18 έως 24 ετών.

Η κεταμίνη χρησιμοποιείται στην ιατρική ως αναισθητικό, αλλά το 2014 ταξινομήθηκε ως ναρκωτικό κατηγορίας Β στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθιστώντας παράνομη τη μη νόμιμη χρήση, κατοχή, παρασκευή ή πώλησή της. Η παράνομη χρήση της στη χώρα εκτιμήθηκε σε περίπου 264.000 άτομα ηλικίας 16 έως 59 ετών το 2024-2025, ενώ όσοι αναζητούν θεραπεία για διαταραχές χρήσης κεταμίνης αυξήθηκαν δωδεκαπλάσια μέσα σε μία δεκαετία.

Σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία

Ο δρ Ντάρεν Κουέλτς, από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Ουαλίας, πραγματοποιεί έρευνα σε συνεργασία με την Kaleidoscope, καθώς οι επιπτώσεις της χρόνιας και αυξανόμενης χρήσης εμφανίζονται ταχύτερα από εκείνες του αλκοόλ ή άλλων ναρκωτικών κατηγορίας Α. Στα προβλήματα περιλαμβάνονται απώλεια μνήμης, χρόνιος πόνος, βλάβες στην κύστη και νεφρική ανεπάρκεια.

Ένας ακόμη χρήστης, ο 25χρονος Μαρκ, περιγράφει ότι η υγεία του είχε επιδεινωθεί τόσο πολύ, ώστε ένιωθε πως είχε το σώμα ενός 80χρονου. Η χρήση κοκαΐνης και κεταμίνης επηρέασε την καθημερινότητά του, την αυτοπεποίθησή του και τη δυνατότητά του να είναι πατέρας και αδελφός όπως ήθελε.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι υπηρεσίες υποστήριξης πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες των νεότερων χρηστών, ενώ η έρευνα για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις και τις πιθανότητες ανάρρωσης συνεχίζεται. Παράλληλα, η υποστήριξη από ανθρώπους με ανάλογες εμπειρίες θεωρείται σημαντική για την απεξάρτηση και την αποφυγή του στιγματισμού.