Με τη δήλωση ότι «η Κύπρος είναι τουρκική εδώ και αιώνες και θα παραμείνει για πάντα τουρκική», ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί επανέλαβε τις θέσεις του κατά της ομοσπονδιακής λύσης του Κυπριακού και επιτέθηκε στη Λευκωσία, με αιχμή τα Βαρώσια, το λιμάνι της Αμμοχώστου και τις σχέσεις της με το Ισραήλ.

Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP), ο κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε την Κύπρο «στρατηγικό κέντρο της Γαλάζιας Πατρίδας» και ανέφερε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις επαφές μεταξύ της τουρκοκυπριακής και της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Αντιδράσεις για τις προτάσεις σχετικά με τα Βαρώσια

Ο Μπαχτσελί επικεντρώθηκε σε δημοσιεύματα του κυπριακού Τύπου για ενδεχόμενη υπαγωγή των Βαρωσίων στη διοίκηση του ΟΗΕ και λειτουργία του λιμανιού της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υποστήριξε ότι οι πληροφορίες αυτές, τις οποίες χαρακτήρισε αδιάψευστες από την ελληνοκυπριακή πλευρά, διαμορφώνουν μια «εξαιρετικά σοβαρή εικόνα» για τα «κυριαρχικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων».

Η αναφορά του συνδέεται με δημοσίευμα του «Φιλελεύθερου» στις αρχές Οκτωβρίου, σύμφωνα με το οποίο ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε καταθέσει σχετική πρόταση. Αυτή προέβλεπε τη διοίκηση των Βαρωσίων από τον ΟΗΕ, ώστε να επιστρέψουν οι νόμιμοι κάτοικοί τους, σε συνδυασμό με την εποπτεία του λιμανιού της Αμμοχώστου από την Κομισιόν.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η πρόταση βασίζεται σε παλαιότερες επεξεργασίες της φινλανδικής προεδρίας της ΕΕ το 2006. Η κυπριακή κυβέρνηση δεν είχε επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει το δημοσίευμα.

«Ανώριμο όνειρο» χαρακτήρισε την ομοσπονδία

Ο ηγέτης του MHP απέρριψε εκ νέου την προοπτική επανένωσης στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, δηλώνοντας ότι «μια Ενωμένη Κυπριακή Ομοσπονδία είναι ένα ανώριμο όνειρο και καταστροφή για την τουρκική κυριαρχία».

Παράλληλα, κατηγόρησε την Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία αποκάλεσε «ελληνοκυπριακή διοίκηση», ότι λειτουργεί ως «φυλάκιο του Ισραήλ στην Κύπρο» και κάλεσε τους Τουρκοκυπρίους σε επαγρύπνηση.

Στην ίδια ομιλία ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα αποτρεπτικά μέτρα για τον τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική του Ισραήλ απειλεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.