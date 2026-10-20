Οι σφοδρές διαδηλώσεις στην Αλβανία συνεχίζονται, με τον Έντι Ράμα να υποστηρίζει ότι οι διαδηλωτές δεν στρέφονται εναντίον του, αλλά εναντίον της ίδιας της χώρας τους.

Απορρίπτοντας τις εκκλήσεις για παραίτησή του, ο Αλβανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι κινητοποιήσεις, που συνεχίζονται για έκτη διαδοχική ημέρα, δεν αποτελούν απειλή για την κυβέρνησή του, αλλά για τις προοπτικές ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Δεν αμφισβητούμαι εγώ, δεν αμφισβητείται η κυβέρνηση, δεν αμφισβητείται η κυβερνητική πλειοψηφία ή το κόμμα που κέρδισε τις εκλογές, αλλά αμφισβητείται μια πορεία, αμφισβητείται μια αποστολή», δήλωσε ο Ράμα κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο Facebook.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι διαδηλώσεις, στις οποίες πρωτοστατούν φοιτητές και οι οποίες πυροδοτήθηκαν από την οργή για την κυβερνητική διαφθορά, την έλλειψη θέσεων εργασίας και το χαμηλό επίπεδο της εκπαίδευσης, δεν περιορίστηκαν στα Τίρανα, αλλά επεκτάθηκαν και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας.

Οι διαδηλωτές, που ζητούν την παραίτηση του Ράμα, έβαλαν φωτιά σε κυβερνητικά κτίρια και τράπεζες, έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και ξήλωσαν πλακάκια από πεζοδρόμια, τα οποία εκτόξευσαν εναντίον αστυνομικών.

Albania is about to have the first successful revolution in like 40 years Yet it barely makes the news because there’s no Africans or Muslims to blame https://t.co/F1Y1jBvkLg — LPC (@landpalestine) October 20, 2026

Σημειώνεται ότι τα σκάνδαλα διαφθοράς έχουν αμαυρώσει την εικόνα της Αλβανίας τα τελευταία χρόνια, ενώ, σύμφωνα με αναλυτές, η χώρα αποτελεί κόμβο για εγκληματικές οργανώσεις που επιδιώκουν να ξεπλύνουν χρήματα από τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.

Από την πλευρά του, ο Ράμα υποστηρίζει ότι η κυβέρνησή του καταπολεμά τη διαφθορά πιο αποφασιστικά από ποτέ. Η Αλβανία, μαζί με το Μαυροβούνιο, συγκαταλέγεται στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που βρίσκονται πιο κοντά στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο να γίνει μέλος της έως το 2030.

Que viva Albania! — Михаил (@MortySevillano) October 20, 2026

Παράλληλα, ο Αλβανός πρωθυπουργός κατηγόρησε αδιευκρίνιστα ξένα συμφέροντα ότι βρίσκονται πίσω από τις διαδηλώσεις, αλλά και από αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε απόπειρα επίθεσης με drone στο γραφείο του μέσα στην εβδομάδα.

«Μόνο ο Θεός ξέρει ποιες θα είναι οι συνέπειες. Δεν υπάρχει κανένας νέος, κανένας φοιτητής, ούτε κανένας ανήλικος που θα σκεφτόταν καν να εφαρμόσει αυτό το σχέδιο. Πρόκειται για ξένη παρέμβαση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Albanians are Iranian in root like many other people’s of Eastern Europe. Tirana, the Capitol of Albania is named after Tehran. The God Willing, the Albanians will free themselves from the clutches of Zionism, as revolution ensues in France. If Zionist French regime succeeds in crushing this ongoing revolution in France, the French territory shall be doomed to extinction for its myriad crimes against humanity. Macron trip to the Zionist Arab entity, UAE, indicates he has a sense of this. The Macron trip to such odious regime in Arabian Peninsula shows he is aware of the historical weight of French crimes against Muslims in Africa. The trip to UAE amidst a revolution is to allay him from being viewed as a French racist. The God Willing, the French people will realize that their future and the future of French Revolution depends on accommodating and adapting to the Muslim and African people they have "inherited". … — Faramak Zahraie (@FaramakZahraie) October 20, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομία, 388 άτομα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ποινικά αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, ενώ δεκάδες αστυνομικοί και διαδηλωτές έχουν τραυματιστεί.

Δείτε φωτογραφίες του Associated Press: