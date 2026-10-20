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Οι σφοδρές διαδηλώσεις στην Αλβανία συνεχίζονται, με τον Έντι Ράμα να υποστηρίζει ότι οι διαδηλωτές δεν στρέφονται εναντίον του, αλλά εναντίον της ίδιας της χώρας τους.

Απορρίπτοντας τις εκκλήσεις για παραίτησή του, ο Αλβανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι κινητοποιήσεις, που συνεχίζονται για έκτη διαδοχική ημέρα, δεν αποτελούν απειλή για την κυβέρνησή του, αλλά για τις προοπτικές ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Δεν αμφισβητούμαι εγώ, δεν αμφισβητείται η κυβέρνηση, δεν αμφισβητείται η κυβερνητική πλειοψηφία ή το κόμμα που κέρδισε τις εκλογές, αλλά αμφισβητείται μια πορεία, αμφισβητείται μια αποστολή», δήλωσε ο Ράμα κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο Facebook.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι διαδηλώσεις, στις οποίες πρωτοστατούν φοιτητές και οι οποίες πυροδοτήθηκαν από την οργή για την κυβερνητική διαφθορά, την έλλειψη θέσεων εργασίας και το χαμηλό επίπεδο της εκπαίδευσης, δεν περιορίστηκαν στα Τίρανα, αλλά επεκτάθηκαν και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας.

Οι διαδηλωτές, που ζητούν την παραίτηση του Ράμα, έβαλαν φωτιά σε κυβερνητικά κτίρια και τράπεζες, έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και ξήλωσαν πλακάκια από πεζοδρόμια, τα οποία εκτόξευσαν εναντίον αστυνομικών.

Σημειώνεται ότι τα σκάνδαλα διαφθοράς έχουν αμαυρώσει την εικόνα της Αλβανίας τα τελευταία χρόνια, ενώ, σύμφωνα με αναλυτές, η χώρα αποτελεί κόμβο για εγκληματικές οργανώσεις που επιδιώκουν να ξεπλύνουν χρήματα από τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.

Από την πλευρά του, ο Ράμα υποστηρίζει ότι η κυβέρνησή του καταπολεμά τη διαφθορά πιο αποφασιστικά από ποτέ. Η Αλβανία, μαζί με το Μαυροβούνιο, συγκαταλέγεται στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που βρίσκονται πιο κοντά στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο να γίνει μέλος της έως το 2030.

Παράλληλα, ο Αλβανός πρωθυπουργός κατηγόρησε αδιευκρίνιστα ξένα συμφέροντα ότι βρίσκονται πίσω από τις διαδηλώσεις, αλλά και από αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε απόπειρα επίθεσης με drone στο γραφείο του μέσα στην εβδομάδα.

«Μόνο ο Θεός ξέρει ποιες θα είναι οι συνέπειες. Δεν υπάρχει κανένας νέος, κανένας φοιτητής, ούτε κανένας ανήλικος που θα σκεφτόταν καν να εφαρμόσει αυτό το σχέδιο. Πρόκειται για ξένη παρέμβαση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, 388 άτομα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ποινικά αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, ενώ δεκάδες αστυνομικοί και διαδηλωτές έχουν τραυματιστεί.

Δείτε φωτογραφίες του Associated Press: