Τραγικό θάνατο βρήκε μια 65χρονη γυναίκα στη Νότια Αφρική, όταν δέχθηκε επίθεση από καρχαρία ενώ κολυμπούσε μαζί με άλλα άτομα στα ανοιχτά της επαρχίας του Ανατολικού Ακρωτηρίου.

Σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο SABC, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 08:00 το πρωί, τοπική ώρα, όταν η γυναίκα βρισκόταν στη θάλασσα μαζί με ομάδα κολυμβητών.

Όπως περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, κάποια στιγμή έγινε αντιληπτό ότι η 65χρονη αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα μέσα στο νερό.

«Είχε δύο πολύ σοβαρά δαγκώματα»

«Όλοι συνειδητοποιήσαμε ότι την είχε δαγκώσει καρχαρίας και ότι βρισκόταν σε πολύ άσχημη κατάσταση», ανέφερε ο μάρτυρας στο SABC.

Περιγράφοντας τα τραύματα της γυναίκας, πρόσθεσε: «Τα δαγκώματα ήταν πολύ σοβαρά, αλλά ήταν μόνο δύο, ένα στον μηρό της και ένα στον βραχίονα της».

Η γυναίκα μεταφέρθηκε από τους παρευρισκόμενους πίσω στην ακτή, ωστόσο ο θάνατός της διαπιστώθηκε στην παραλία.

Έκλεισαν δύο παραλίες μετά την επίθεση

Ο τοπικός δήμος επιβεβαίωσε, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι σημειώθηκε επίθεση καρχαρία στην περιοχή ΚουΓκόμπο, η οποία είχε «τραγική κατάληξη».

Μετά το περιστατικό, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η Orient Beach και η γειτονική Eastern Beach θα παραμείνουν κλειστές μέχρι νεωτέρας.

Δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για το είδος του καρχαρία που ενεπλάκη στην επίθεση.